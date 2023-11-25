السبت 25 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الدوري الإنجليزي.. نيوكاسل ينتصر برباعية على ضيفه تشلسي

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نيوكاسل ينتصر برباعية على ضيفه تشلسي
استعاد نيوكاسل توازنه بعد خسارتين، أمام دورتموند في دوري أبطال أوروبا ثم بورنموث في الدوري المحلي وحقق فوزاً كبيراً وقوياً على ضيفه تشلسي بأربعة أهداف مقابل هدف السبت ضمن المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.اضافة اعلان
وافتتح أليكسندر إيساك التسجيل لنيوكاسل في الدقيقة 13 قبل أن يتعادل رحيم سترلينغ لتشلسي في الدقيقة 23، وانتهى الشوط الأول بالتعادل (1-1).

وفي الشوط الثاني تألق أصحاب الأرض وشددوا من ضغطهم على الفريق اللندني وتمكن جمال لاسيليس من إحراز الهدف الثاني في الدقيقة 60 قبل أن يضيف جولنتون الهدف الثالث في الدقيقة 61 وفي الدقيقة 83 أحرز أنتوني جوردون المتألق هذا الموسم الهدف الرابع لنيوكاسل.

وشهدت المباراة طرد مدافع تشلسي رييس جاميس في الدقيقة 73.

ورفع نيوكاسل رصيده إلى 23 نقطة في المركز السادس فيما تواصلت معاناة تشلسي وتجمد رصيده عند 16 نقطة في المركز العاشر.
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