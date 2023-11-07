الدويري.. سفير كرة السلة الأردنية في الملاعب العالمية

خالد تيسير العميري

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يواصل لاعب ارتكاز المنتخب الوطني الأول لكرة السلة، أحمد الدويري، خطف الأضواء مع فريقه الجديد شاجداش بودروم سبور التركي، مكرسا نفسه خير سفير لكرة السلة الأردنية في الملاعب العالمية.ورغم احتراف العديد من اللاعبين المحليين في الدوريات العربية خلال الموسم الحالي، أمثال محمود درويش مع الأهلي القطري، إلى جانب تواجد ثلاثة لاعبين في الدوري العراقي، وهم: أمين أبو حواس (الحشد) ومحمد شاهر (الكرخ) وأشرف الهندي (نفط الشمال)، إلا أن هؤلاء اللاعبين لا يحظون بالهالة الإعلامية الكبيرة التي يتمتع بها الدويري خلال مشاركته في الدوري التركي - والذي يصنفه المراقبون في المرتبة الرابعة من حيث القوة خلف الدوريات الأميركي والأوروبي "يوروليغ" والإسباني.وخاض الدويري 4 مباريات حتى الآن مع فريق بودروم في بطولة الدوري التركي الممتاز لكرة السلة، ليخسر في مباراتين أمام فريقي تورك تيليكوم (60-73) وبورصا سبور (69-83)، مقابل تحقيقه الفوز في مباراتين أيضا أمام فريقي داروسافاكا (89-73) ويويوكشيكمجي (83-79) بعد التمديد لوقت إضافي، وسيخوض اختبارا صعبا ومرتقبا مع فريقه أمام بشيكتاش يوم الأحد المقبل.الدويري (30 عاما)، بلغ متوسط تسجيله 13.25 نقطة خلال إجمالي 96.3 دقيقة لعب خاضها حتى الآن مع فريقه بودروم وبمتوسط 24.1 دقيقة لعب في كل مباراة، كما بلغ معدل متابعاته 6.25 متابعة ومعدل تمريراته 1.5 تمريرة حاسمة ومعدل سرقة الكرة 0.75 ومعدل البلوك شوت 1.25.ويمتلك الدويري (213 سم) أفضل معدل تسجيل في الفريق، خلف زملائه دومينيك أرتيس (75 نقطة من 5 مباريات)، وكريس وارين (70 نقطة من 6 مباريات)، وجارون جونسون (67 نقطة من 6 مباريات)، وعمار أليبيجوفيتش (54 نقطة من 4 مباريات).ويحتل الدويري المركز الثاني على مستوى المتابعات بين لاعبي فريقه، خلف زميله بن مور (40 متابعة من 6 مباريات)، ويأتي عمار أليبيجوفيتش ثالثا بـ(23 متابعة من 4 مباريات)، فيما يعد الدويري الأفضل بين زملائه على مستوى البلوك شوت.وفيما يتعلق بسرقات الكرة، يأتي الدويري رابعا بين زملائه في القائمة التي يتصدرها كل من: دومينيك أرتيس (11 ستيل من 5 مباريات)، بن مور (6 ستيل من 6 مباريات)، كريس وارين (5 ستيل من 6 مباريات).ما يقدمه الدويري اليوم، يأتي بمثابة وفاء بوعد قطعه لوالده الراحل بأنه سيصبح يوما ما أحد أفضل اللاعبين، وهو ما أكده في تصريحات سابقة للموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة السلة على هامش تألقه في بطولة كأس آسيا.وجاءت بداية احتراف الدويري كرة السلة من بوابة نادي زين العام 2009، قبل أن ينتقل في العام التالي إلى الرياضي أرامكس، ومنه إلى فريق جامعة ولاية أريزونا، ليحصد بعدها لقب الدوري الأردني مع فريق جامعة العلوم التطبيقية، ثم اتجه للاحتراف في صربيا من بوابة نادي ميغا العام 2014.احتراف الدويري في صربيا لم يكن على نحو جيد، وبقي اللاعب أسيرا لدكة البدلاء، ليقرر الانتقال إلى فريق بينتفريال – الذي ينشط بدوري أندية الدرجة الثانية التركي، وبعد انتهاء الموسم صعد الدويري إلى الفريق الرئيسي أناضولو إفيس التركي وفاز معه بلقب كأس الرئاسة التركية العام 2015، وخاض الموسم الذي يليه مع الفريق نفسه، الذي شهد ظهوره الأول بالدوري الأوروبي.وفي تموز (يوليو) من العام 2016، وقع الدويري عقدا لثلاثة مواسم مع فريق فناربخشة وحقق مع الفريق ألقاب، الدوري المحلي وكأس الرئاسة التركية واليوروليغ، لينضم بعد ذلك إلى فريق بورصا سبور التركي العام 2022، الذي رحل عنه على نحو مفاجئ بعد كارثة الزلزال، والتي أفقدته جدته وعددا من أقاربه، ثم خاض تجربة احترافية قصيرة مع فريق القادسية الكويتي منتصف العام الحالي، قبل أن يعلن عودته للعب في تركيا من بوابة فريق شاجداش بودروم سبور.