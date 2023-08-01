الربايعة.. من زقاق "الطالبية" إلى أحضان كشافة الملاعب الأوروبية بالنرويج

مصطفى بالو

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عمان- لفت الواعد أحمد يوسف الربايعة ابن 15 ربيعا، أنظار المتابعين والكشافة والمدربين منذ نعومة أظفاره، لما تميز به عن أقرانه من القوة البدنية والسرعة والمهارات الكروية، وهو "الخارج من رحم" عائلة كروية في زقاق مخيم الطالبية، وهو ابن شقيق لاعب الطالبية والوحدات طلال الربايعة، وأعمامه إبراهيم وسلمان وعطية، وما اندمج في مشروع مؤسسة خطوات الذي يعنى بالمواهب الكروية في مختلف محافظات الأندية، وبالشراكة مع نادي الطالبية، منخرطا في تدريبات ومباريات تنافسية، حتى لاحقته عيون الكشافة في أندية محلية كبيرة، وأكاديميات كروية شهيرة لكسب توقيعه، متوقعين له نجومية لافتة في الملاعب الكروية المحلية.ويقول عمه لاعب الطالبية والوحدات سابقا طلال الربايعة: "لفت الانتباه أحمد بتفوقه على أقرانه كرويا، وهو الذي يتمتع بنضج كروي يتقدم سنه، ويمتلك بنية جسدية قوية، وإمكانات بدنية رائعة، ورأيت فيه مشروع نجم منذ صغره، وهو الذي يجيد اللعب في الرواق الأيسر من الملعب، ويتقن دور المهاجم، وصاحب تسديدات صاروخية، ولعل هذه المواصفات جعلت أنديتنا المحلية الكبيرة تلهث وراءه للتوقيع على كشوفاتها، والتي اصطدمت بتوقيعه لفريق "أولمبيا عمان" الذي يتمسكك بأحمد، ويشاركه منافسات دوريات الفئات العمرية للأندية غير المحترفة، ومنها انضم إلى منتخب الواعدين في اتحاد الكرة".ويقول مدربه في "خطوات" الذي أوصله إلى أبواب مؤسسة "اولمبيا" محمد البهنسي عن تواجد الربايعة حاليا في النرويج: "يمثل الواعد الموهوب فطريا أحمد الربايعة منتخب "خطوات" في بطولة معترف بها دوليا تقام في النرويج –كأس النرويج-، والتي يشارك فيها أكاديميات وفرق أوروبية شهيرة للواعدين للذكور والإناث، يصل تعدادهم إلى 13 فريقا، ولا سيما أياكس وايندهوفن الهولنديين، وفرق نرويجية ودينماركية شهيرة، وتمكن منتخب خطوات من الفوز في 3 مباريات متتالية، وقدم أحمد مستوى لافتا، وتمكن من تسجيل 3 أهداف لفريقه، ما جعله تحت أنظار كشافة الأندية الأوروبية بحسب تواصلي مع المسؤولين في منتخب خطوات بالنرويج حاليا".وحول اكتشافة موهبة الواعد أحمد الربايعة، رد المدرب البهنسي: "التحق أحمد بفريق مؤسسة "خطوات" لمجموعة الطالبية وهو ابن 11 ربيعا، وكنت أشرف على تدريبه برفقة زميلي المدرب رفيق الحجاجرة، وبالمناسبة مؤسسة خطوات تدعم المواهب الكروية في خطط تنموية في المناطق الأقل حظا، وكان لها مجموعتها في المخيم بالتعاون مع نادي الطالبية، ووقعت أنظارنا على الموهبة "الربايعة"، اللافتة للانتباه في مجموعتنا، لما يتميز به من إمكانات جسمانية وبدنية ومهارية هائلة، وسريعا تم اختياره من مجموعة الطالبية لمنتخب خطوات، وتبعا لذلك يشارك حاليا منتخب خطوات في بطولة النرويج الدولية للمواهب الكروية".وعن العروض التي تلقاها الموهوب أحمد الربايعة في الملاعب المحلية، قال البهنسي: "ما إن نشارك في مناسبة كروية تنافسية، حتى تنهال اتصالات المدربين لكسب خدماته في الملاعب المحلية، وكنت اصطحبته في العام 2022 إلى "أولمبيا عمان" الأكاديمية التي تحولت إلى ناد ينافس في دوريات فئات الأندية غير المحترفة، والانخراط في مشروعه الهادف إلى استقطاب أبرز المواهب الكروية من شرق وجنوب عمان، وهو الذي كسب خدمات أحمد بتوقيعه على كشوفاته للآن، ومنه تم اختياره إلى منتخب الواعدين باتحاد الكرة حاليا، ويرفض النادي التفريط بموهبة الربايعة، رغم اتصالات أندية محلية كبيرة، في مقدمتها الفيصلي وشباب الأردن، ونتوقع أن يفجر أحمد قنبلة كروية مدوية، وهو الذي يمتلك مؤهلات تضعه سريعا على طريق النجومية الكروية".