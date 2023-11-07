الثلاثاء 07 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"الرجبي السباعي".. النظام الآسيوي ينفر الاتحادات الأهلية ويعرقل مراحل التطوير

لاعب المنتخب الوطني للرجبي يسير بالكرة بين عدد من لاعبي المنتخب القطري في بطولة آسيا - (من المصدر)
لاعب المنتخب الوطني للرجبي يسير بالكرة بين عدد من لاعبي المنتخب القطري في بطولة آسيا - (من المصدر)
 يرى اتحاد الرجبي، أن نظام بطولة كأس آسيا للرجبي السباعي، والتي اختتمت مؤخرا في العاصمة القطرية الدوحة، لا يحفز أو يعكس مدى تطور مستوى المنتخبات المشاركة، مؤكدا أن اجتماع مجلس أعضاء الاتحاد الآسيوي للرجبي المزمع عقده في أوزبكستان نهاية الشهر الحالي، سيشهد تقديم مقترحات تتعلق بتعديل التعليمات وبما يخدم أهداف التطوير للاتحادات الأهلية خلال السنوات المقبلة.اضافة اعلان
وكان المنتخب الوطني للرجبي، اختتم مشاركته في بطولة آسيا بخسارته أمام "مستضيف البطولة" المنتخب القطري (10-24)، لينتقل إلى المنافسة في بطولة "الدرع"، منخرطا في مجموعة الفرق الخاسرة، والتي ضمت إلى جانبه منتخبات نيبال والسعودية وقيرغستان، ليفوز في المباريات الثلاثة على قيرغستان (36-0) والسعودية (26-7) ونيبال (32-5)، لينتقل إلى الدور النهائي في "بطولة الترضية" بمواجهة إيران، قبل أن يخسر (5-12).
وكانت تايلند، أحرزت لقب بطولة كأس آسيا للرجبي السباعي بفوزها على البحرين بنتيجة (19-5)، في النهائي الذي أقيم في ملعب "أونازيا التدريبي".
ويقول المدير الفني للمنتخب الوطني أحمد حموقة في حديثه لـ (الغد): "لمسنا تطورا ملحوظا على مستوى الفرق المشاركة مع ارتفاع مستوى البطولة، لا شك أن نظام البطولة صعب من مهمة منتخبنا الوطني في الحفاظ على تصنيفه ولم يكن الحظ في صالحنا خلال مواجهتنا الأولى أمام الشقيق القطري، لنخسر ونذهب للمنافسة في بطولة الدرع الأقل تصنيفا بعد إقصائنا من الكأس". 
وأضاف: "نظام البطولة لم يكن مبنيا على تصنيف المنتخبات في البطولة الماضية، بل كان وفقا لنظام القرعة، الذي أعطى الأفضلية لمنتخبات لم تشارك في النسخة الماضية، وهو ما أثار استياءنا وعديد المنتخبات المشاركة المتضررة من هذا النظام، الذي أفقدنا حق المنافسة مبكرا". 
وفيما يتعلق بمستوى الرضا عن الشكل الفني الذي ظهر عليه المنتخب الوطني في البطولة، أشار: "قدمنا أداءا مشرفا، وأظهر لاعبونا تطورا عاليا في المستويين الفني والبدني، خاصة في مباراتنا الأخيرة أمام إيران، والتي خسرها منتخبنا الوطني في الوقت القاتل". 
واستطرد: "فخورون بمستوى الفريق وانضباطه في تمثيل الأردن وفرض شخصيته القوية بين المنتخبات الكبيرة"، مؤكدا نيل المنتخب الوطني عبارات الثناء والإشادة من الاتحاد الآسيوي نظير التطور الكبير في أدائه".
واختتم: "نتطلع إلى المضي قدما من خلال العمل على حصد البطولات والارتقاء بالتصنيف، لدينا فريق شاب بمتوسط أعمار 23 عاما، وجميعهم لاعبين أردنيين من صناعة الرجبي المحلي، بخلاف بعض الدول الأخرى، التي تنتهج نظام التجنيس أو الإقامة لاستقطاب لاعبين على مستوى عال من الخبرة من دول أجنبية".
من جانبه، قال المدير التنفيذي لاتحاد الرجبي عزيز أبو خلف: "إن النظام الجديد في الرجبي السباعي الآسيوي، لا يخدم أهداف التطوير للاتحادات المشاركة ولا يحفزها على الاستثمار في اللعبة، مشيدا بالوقت ذاته، في تطور مستوى العديد من المنتخبات المشاركة مع رفع عددها إلى 15 فريقا". 
وأشار: "وقفنا ندا قويا لمنتخبات ذات باع طويل في اللعبة وتفوقنا في حجم الموارد والإمكانيات، لكننا امتلكنا الإرادة والثقة بالنفس وأظهرنا روح النشامى عند مجاراتهم"، مبديا فخره واعتزازه بعناصر المنتخب الوطني، الذين حولوا ظروف شح الموارد ونقص الملاعب إلى حافز لهم، لعكس صورة حقيقية عن مدى تطور اللعبة في الأردن".
وتابع: "سيكون هناك اجتماعا لمجلس أعضاء الاتحاد الآسيوي بنهاية الشهر الحالي في أوزبكستان، وسيتم خلاله مناقشة التفاصيل كافة، بضرورة تعديل نظام البطولة، وطرح حلول على طاولة الحوار، تتضمن إعطاء الفرص للمنتخبات المشاركة بخوض أكبر عدد ممكن من المباريات وبلوغ أدوار متقدمة، بعيدا عن نظام الإقصاء المباشر، الذي لا يعكس عدالة المنافسة"، مؤكدا كذلك ضرورة زيادة عدد البطولات المدرجة في أجندة الاتحاد الآسيوي للعام الجديد، وبما يحفز الاتحادات على مواصلة العمل وضمان المشاركة في البطولات، لرفع مستوى اللاعبين وإكسابهم خبرات تراكمية". 
وثمن أبو خلف الدعم المتواصل لشركاء اتحاد الرجبي ودعمهم المتواصل في إعطاء اللاعبين الشباب، فرصة تمثيل المنتخب الوطني في المحافل الدولية، مؤكدا أنه يعكس حجم وأهمية الشراكة الحقيقية مع المؤسسات في القطاعين العام والخاص.
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