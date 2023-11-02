"الرجبي السباعي" يواجه قطر في بطولة آسيا

خالد تيسير العميري

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يستهل المنتخب الوطني للرجبي السباعي، مشواره في الدور الأول من بطولة كأس آسيا للرجبي السباعي 2023، بمواجهة المنتخب القطري عند الساعة 12:56 من مساء اليوم في ملعب "أونازيا التدريبي" بالدوحة.وأسفرت القرعة، عن وقوع المنتخب الوطني في اختبار صعب بالدور الأول لخوض مباراة خروج المغلوب أمام "مضيف البطولة" المنتخب القطري، وفي حال فوز الأردن سيتأهل للمنافسة ضمن أفضل 7 فرق في التصنيف على بطولة الكأس، ليلاقي الفائزين من مباريات، كازاخستان مع قيرغستان، تايلند ضد السعودية، نيبال مع باكستان، وذلك بنظام المجموعات، على أن يواجه المنتخب الوطني الفريق الموازي لمركزه في المجموعة المقابلة بدور تحديد المراكز.وفي حال خسارة المنتخب الوطني لمباراته أمام "العنابي"، فإنه سينتقل للمنافسة في بطولة الدرع، لمواجهة الفرق الخاسرة من المباريات السابقة بنظام المجموعات أيضا، ويلاقي خلاله الفريق الموازي لمركزه في المجموعة المنافسة لتحديد المراكز.وتشهد البطولة الآسيوية لسباعيات الرجبي مشاركة 15 فريقا، حيث تم تصنيف الفرق بناء على مشاركاتهم في النسخ السابقة، ليأتي تصنيف المنتخب الوطني بالمركز السادس ويضم إلى جانبه منتخبات، أفغانستان والبحرين وإيران والعراق والهند وكازاخستان ومنغوليا ونيبال وباكستان وقيرغستان وقطر والسعودية وتايلند وأوزبكستان.ويرأس المدير التنفيذي لاتحاد الرجبي عزيز أبو خلف، الوفد الأردني المشارك في البطولة القارية، ويضم إلى جانبه كلا من الإداريين: أمجد دويك وعبدالله نغواي والمدير الفني أحمد حموقة، إلى جانب 13 لاعبا، وهم: رعد حموقة "الكابتن"، سند حياري، إسماعيل جانبك، زيد كيلاني، ناصر سعدون، تيمور سعدون، عبدالله حموقة، زيور حتوقاي، زيد حتوقاي، عمر حجبي، علي جاويش، علي طه، مصعب أبزاخ.