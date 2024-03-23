"الرجبي" من دون ملعب.. وهيكلة "طموحة" للنهوض باللعبة

خالد تيسير العميري

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عمان – تفتقد لعبة الرجبي الأردنية إلى ملعب خاص بها، وذلك بعد إغلاق ملعب جامعة البترا أبوابه أمام إقامة تدريبات ومباريات الأندية والمنتخبات الوطنية، بسبب إعادة التأهيل والصيانة.ويقول المدير التنفيذي لاتحاد الرجبي عزيز أبو خلف في حديثه الخاص لـ"الغد": "نواجه تحديا كبيرا في إيجاد مكان بديل بعد إغلاق ملعب جامعة البترا للصيانة، نأمل في أن يكون هناك تعاونا من المعنيين وإيجاد حل سريع لهذه الأزمة"، مؤكدا تطلعات اتحاد الرجبي إلى تخصيص قطعة أرض له لجلب رعاة واستثمارات لبناء ملعبه الخاص في لعبة الرجبي.وضمن رؤيته لتطوير رياضة الرجبي على المدى البعيد، أشار خلف: "نريد تأمين ملعب عشبي من ملاعب مدينة الحسين للشباب لاستئناف فعالياتنا بصورة مؤقتة، لكننا نركز على استكمال ملف تخصيص الأراضي لبناء مقر الاتحاد الخاص بنا والبدء في التخطيط للمنشآت الرياضية بحلول الربع الثالث من العام الحالي، على أن يبدأ التمويل والبناء في العام 2025، سعيا إلى إنجاز المرحلة الأولى نهاية العام 2026، على أن تستكمل المرحلتين الثانية والثالثة بحلول نهاية العام 2030 مع تنويع الإيرادات".وأجرى "الرجبي" إعادة هيكلة جديدة للنهوض باللعبة، في ظل وضع خطط جديدة تندرج ضمن مسارات الأداء العالي لمنتخبات الرجال والسيدات والناشئين، فضلا عن التركيز على رياضة الرجبي غير الاحتكاكية انسجاما مع إطلاق الاتحاد العالمي برنامج "T1" والذي يركز على الرجبي السباعي الأولمبي.ويستهدف اتحاد الرجبي، تنظيم ثلاث جولات للرجبي غير التلامسي بمشاركة الأندية المحلية، على أن تبدأ الجولة الأولى نهاية الشهر الحالي، في إطار سعي اتحاد الرجبي إلى توسيع قاعدة اللاعبين وخلق فرصة تنافسية أمام الفئات العمرية كافة، لاستكشاف اللعبة وإدراك جزئياتها وقوانينها.وأكد أبو خلف، توجه الاتحاد لإنشاء أكاديمية خاصة للناشئين، بقوله: "نتطلع إلى إنشاء أكاديمية خاصة للناشئين، بهدف تأسيس نواة المنتخب الوطني الأول للفئة تحت 20 عاما، وهذا المشروع يتصدر قائمة اهتماماتنا للمرحلة المقبلة، خاصة وأنه سيركز على الرجبي غير التلامسي".وينتظر أن ينظم "الرجبي" بطولة الدوري المحلي صيف العام الحالي، ويعقبها تنظيم النسخة الثانية من بطولة كأس الأردن، فيما سيكون تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، شاهدا على المشاركة الأهم للمنتخب الوطني الأول للرجال في بطولة آسيا – المستوى الثاني، والتي تستضيفها نيبال، ويسبقها تنظيم سلسلة من المعسكرات المحلية والخارجية لإعداد المنتخب الوطني للاستحقاق الآسيوي بأفضل صورة ممكنة.ورسم "الرجبي" خريطة طريق شاملة له من أجل تطوير ونمو اللعبة، بعدما سارع إلى تحديد أهدافه، التي تنوعت بين الحوكمة وتنمية القدرات وتطوير الرياضة ومستوى الأداء العالي، بحثا عن تحقيق حضور عالمي يفضي إلى دمج قيم الرياضة ورفع مستواها محليا وخارجيا.ويبحث اتحاد الرجبي، عن تحقيق استدامة مالية تتنوع فيها الإيرادات، مع وضع خطة شاملة للاستدامة المالية بحلول العام 2027، واستكشاف مصادر دخل جديدة لاتحاد الرجبي وتكوين شراكات رعاية مع القطاع الخاص، إلى جانب اعتماد البرامج وقواعد البيانات وأدوات الاتصال ذات الصلة بالتنظيم الرياضي.وفي إطار استراتيجية اتحاد الرجبي لتحسين برامج تنمية الشباب والقواعد الشعبية، يستهدف "الرجبي" تطوير برامج الشباب والرجبي الشعبي للوصول إلى المدارس والجامعات والمجتمعات والأندية المحلية، لرفع قاعدة الرجبي إلى ألف ممارس، مع الحفاظ على نسبة 30 في المائة من اللاعبين الشباب وزيادة مشاركة السيدات بالنسبة المئوية نفسها، فضلا عن استضافة البطولات الدولية الكبرى في محافظتي العاصمة والعقبة، لدعم خطط النمو والمساهمة في ترويج الأردن سياحيا.ويمتلك اتحاد الرجبي أهدافا طموحة، تتبلور في تكريس جهوده لضمان تحقيقها على صعيد المنتخبات، أبرزها اعتلاء منصات التتويج في البطولات العربية والآسيوية والتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية 2032، فيما سيكون تحسين تصنيف السيدات وتحقيق مراكز متقدمة في البطولات المرتقبة لهن، هدفا مشروعا لاتحاد الرجبي أيضا.