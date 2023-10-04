الأربعاء 04 تشرين الأول 2023
النسخة المطبوعة

"الرجبي" يستحدث البطولات التنافسية لـ"دفع عجلة" المنتخبات الوطنية

لاعب المنتخب الوطني احمد تحقاخه في مشاركة سابقة - (من المصدر)
لاعب المنتخب الوطني احمد تحقاخه في مشاركة سابقة - (من المصدر)
عمان – يواصل اتحاد الرجبي، دفع عجلة النمو والتطوير لرياضة الرجبي في منطقة الخليج والشرق الأوسط، من خلال خلق الأحداث التنافسية والشراكات الاستراتيجية، متحدين واقعهم كونهم من الاتحادات النامية وبموارد محدودة.اضافة اعلان
ويعمل اتحاد الرجبي على تنظيم واستضافة النسخة الأولى من بطولة كأس الأردن الدولية، والتي تضمنت مشاركة فرق ومنتخبات من الدول المجاورة، في إطار خطته المدروسة لتجهيز المنتخبات الوطنية للرجال بفئتي السباعي والرجبي (15 لاعبا) لخوض المنافسات الدولية المقبلة وتحقيق نتائج إيجابية. 
طموحات اتحاد الرجبي في استضافة وتنظيم مثل هذه التظاهرات الرياضية لا تتوقف عند هذا الحد، حيث يؤكد المدير التنفيذي للرجبي الأردني عزيز أبو خلف في حديثه لـ (الغد)، أن "رؤية الرجبي المستدامة تسير نحو بناء الشراكات الإستراتيجية مع القطاع الخاص، لدعم خططهم الطموحة في الارتقاء باللعبة وتطويرها".
ويرى أبو خلف، أن استضافة العاصمة عمان للنسخة الأولى من البطولة المستحدثة "كأس الأردن"، بمشاركة منتخبات البحرين وكردستان وفريقين محليين إلى جانب المنتخب الوطني، يتجاوز أبعاد المنافسة، لافتا: "هذه البطولة تشكل منصة للاعبين والمدربين والحكام لاكتساب الخبرات وتكوين العلاقات وتبادل المعرفة وزيادة الاحتكاك، كما أنها تروج لمملكتنا سياحيا وتعزز مكانة الأردن ليكون بوابة رئيسية في استضافة المحافل الرياضية في المنطقة". 
ويأتي تنظيم البطولة الدولية، لتشكل محطة تحضيرية للمنتخب الوطني لسباعي الرجبي، الذي يتأهب للمشاركة في بطولة كأس آسيا للرجبي السباعي، والتي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة يومي الثالث والرابع من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، حيث تعد بطولة كأس آسيا للرجبي السباعي الحدث الأكبر لرياضة الرجبي الأردني على صعيد المنافسات الدولية، علما بأن المدير الفني أحمد حموقة استقر على 20 لاعبا في مرحلة التحضير الأولية، تمهيدا للاستقرار على قائمته النهائية.
ويؤكد أبو خلف: "نمتلك عناصر شابة اكتسبت الخبرات في الاستحقاقات السابقة، أهمها بطولة كأس أسيا 2022 في جاكرتا، والتي نجح منتخبنا خلالها بالتأهل الى الدور ربع النهائي، قبل أن يحل سابعا في الترتيب العام من أصل 12 منتخبا مشاركا، يعمل الجهازين الإداري والفني على تأهيل اللاعبين فنيا وبدنيا لخوض غمار المنافسات في الدوحة، والسعي للتقدم في التصنيف العام، هدفنا واضح برغبتنا في التأهل للدور نصف النهائي وتحقيق لقب كأس آسيا في غضون ثلاث سنوات، نسعى كمنظومة رياضية إلى تذليل العقبات وتوفير مقومات النجاح لمنتخبنا الوطني".
وفيما يتعلق بمنظومة الرجبي لـ15 لاعبا، يحرص اتحاد اللعبة على استكمال مشوار بناء وتأهيل المنتخب الوطني، من خلال تنظيم العديد من المباريات الودية مع منتخبات الدول المجاورة، وذلك بعدما تبادل الفوز مع المنتخب اللبناني في مباراتين سابقتين، حيث يقول أبو خلف في هذا الصدد: "ستبدأ تحضيرات المنتخب الوطني لـ15 لاعبا الشهر المقبل، وسنلاقي البحرين في 15 من كانون الأول (ديسمبر) المقبل بالمنامة، وسنستضيفهم في الربع الأول من العام المقبل، نريد إبقاء لاعبينا في أجواء المنافسات".
ويكثف اتحاد الرجبي جهوده خارج الملعب، لتكوين شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص لدفع مبادراته التنموية، وهو ما يعتبره أبو خلف تسويقا ناجحا للعبة، مستطردا: "ستوفر هذه التحالفات الموارد اللازمة لتعزيز القدرات وتطوير منظومة الرجبي بشكل عام، إلى جانب تسويق الرجبي كمنتج ذو جاذبية عالمية يساهم بتوفير الفرصة للشركات وتعزيز انتشارها العالمي والتواصل مع الأسواق غير المستغلة".
وأتم حديثه بالقول:"رغم كوننا اتحادا ناميا بموارد محدودة، إلا أننا حملنا اسم الأردن بكل فخر إلى البطولات العالمية المرموقة، وأظهرت الإمكانات الهائلة لشبابنا الأردني قدرته على مجاراة أقوى الدول، من خلال الشراكات الاستراتيجية والعمل الجماعي الشغوف مع جميع أصحاب المصلحة، واثقون من قدرتنا على النجاح".
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