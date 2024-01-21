الأحد 21 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الرجوب يشيد بدعم الإعلام الرياضي الأردني للرياضة الفلسطينية

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الرجوب يشيد بدعم الإعلام الرياضي الأردني للرياضة الفلسطينية
أشاد  الفريق جبريل الرجوب رئيس اتحاد  كرة القدم الفلسطيني بدعم الإعلام الرياضي الأردني للرياضة الفلسطينية في مختلف الألعاب خاصة كرة القدم، مثمنا هذا الدعم الذي يعكس الدعم الأردني لفلسطين في مختلف المجالات.اضافة اعلان

جاء ذلك خلال استقبال الرجوب في مقر أقامته بالدوحة اليوم الأحد ، لرئيس وفد اتحاد الإعلام الرياضي الأردني خالد الخطاطبة حيث دار حديث حول مشاركة المنتخبين الوطنيين الأردني والفلسطيني في بطولة كأس آسيا لكرة القدم.

واشاد الرجوب بأداء منتخب النشامى خاصة في المباراة الأخيرة أمام منتخب كوريا الجنوبية متمنيا له التوفيق في قادم المباريات.

وثمن الفريق الرجوب دعم الإعلام الرياضي الأردني للرياضة الفلسطينية،  من خلال متابعة أخبارها وتسليط الضوء على انجازاتها ما كان له أطيب الأثر في نفوس الرياضيين، معتبرا أن ذلك ليس بغريب على الأردن وشعبه. 

بدوره أكد الخطاطبة حرص الإعلام الرياضي الأردني على دعم الرياضة الفلسطينية في مختلف الألعاب خاصة في كرة القدم، لنصرتها في مواجهة غطرسة الاحتلال الإسرائيلي، ومساعدتها أيضا لتكون منبرا مميزا لنقل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من غطرسة الاحتلال.

يشار إلى أن الرجوب لعب دورا فاعلا في الارتقاء بكرة القدم الفلسطينية وتطويرها، حتى باتت المنتخبات والأندية  الفلسطينية رقما صعبا في البطولات العربية والآسيوية
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