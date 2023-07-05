الأربعاء 05 تموز 2023
النسخة المطبوعة

شباب الأردن والوحدات يواجهان سحاب ومغير السرحان اليوم

الرمثا والسلط يكتفيان بالتعادل في درع "المئوية"

لاعب الرمثا محمد الزعبي يقود هجمة لفريقه على مرمى السلط أمس-(من المصدر)
لاعب الرمثا محمد الزعبي يقود هجمة لفريقه على مرمى السلط أمس-(من المصدر)
عمان- اكتفى فريقا الرمثا والسلط بالتعادل بهدف لمثله، في المباراة التي جرت أحداثها أمس على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء، بافتتاح منافسات الجولة التاسعة من بطولة درع اتحاد الكرة “المئوية”.اضافة اعلان
ورفع الرمثا رصيده من النقاط إلى النقطة السابعة عشرة وفي المركز الثالث، فيما وصل السلط للنقطة الخامسة مع بقائه في المركز الحادي عشر وقبل الأخير. 
وأقيمت في ساعة متأخرة من مساء أمس اللقاء الثاني لحساب الجولة ذاتها، والتي جمعت فريقي الفيصلي والأهلي على الملعب ذاته.
وتستكمل مباريات الجولة التاسعة اليوم بمواجهتين، حيث يلتقي في المباراة الأولى عند الساعة السادسة مساء كل من شباب الأردن (8 نقاط) وسحاب (8 نقاط)، فيما يواجه الوحدات (17 نقطة) نظيره مغير السرحان (15 نقطة) عند الساعة التاسعة والنصف مساء على الملعب ذاته.
الرمثا 1 السلط 1
واعتمد المدير الفني لفريق الرمثا وسيم البزور في قائمته الأساسية على كل من عبد الله الشقران، خالد أبو عاقولة، أحمد المغربي، جعفر سمارة، عبد الرحمن الدرايسة، إبراهيم الخب، مجد الزعبي، عبد الرحمن أبو الكاس، بشار الذيابات، علي العزايزة وأوس أبو هضيب.
وعلى الطرف المقابل، دفع المدير الفني لفريق السلط عماد خانكان بتشكيلة مكونة من قتيبة دعسان، إبراهيم دلدوم، محمد مصطفى، عبد الله المناصرة، خالد العسولي، أنس الجبارات، مقداد عارف، أنس عياش، محمد غانم، عبد الله ذيب 
وعدي القرا.
وتبادل الفريقان الخطورة والسيطرة خلال فترات الشوط الأول، حيث سنحت أكثر من فرصة خطرة على المرميين، إلا أن الكلمة الأولى والأخيرة كانت لحارسي
 المرمى.
وعند الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، تمكن فريق السلط من تسجيل هدف التقدم عبر اللاعب أنس الجبارات، والذي تابع الركلة الركنية الذي نفذها زميله إبراهيم دلدوم، حولها برأسه بنجاح في أقصى الزاوية اليسرى لمرمى الرمثا، لينتهي الشوط الأول بتقدم “سلطي” 
بهدف نظيف.
ومن هجمة مرتدة سريعة، تمكن فريق الرمثا من تعديل النتيجة عبر اللاعب علي العزايزة عند الدقيقة 53، بعد أن هرب من دفاعات السلط، واضعا الكرة بمهارة في المرمى عقب ارتطامها بالعارضة
 ودخولها الشباك.
وحاول المدربان طرح عدة أوراق هجومية في الفترات الأخيرة من الشوط الثاني، بغية إحراز هدف التقدم وخطف النقاط الثلاث، إلا أن النتيجة بقت على حالها حتى إطلاق الحكم مراد الزواهرة صافرة الختام، معلنا عن تعادل الفريقان 
بهدف لمثله.
سمو الأمير علي يستقبل المدرب المغربي حسين عموتة أمس -(من المصدر)

الأمير علي يستقبل مدرب "النشامى" عموتة قبل تقديمه رسميا منذ 17 دقيقة

w6iTEPcn-113689

"الفيفا" يوافق على اختبار قانون التسلل الجديد 04 تموز 2023

62c4360f4c59b721811b4ced

باريس سان جيرمان يدعو لمؤتمر صحافي 04 تموز 2023

image (6)

أكثر 10 لاعبين تراجعت قيمتهم السوقية هذه السنة 04 تموز 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
ستاد عمان الدولي ( من المصدر)

أندية "المحترفين" تترقب إصدار جدول مباريات "الذهاب" اليوم

منذ 17 دقيقة
ملعب جامعة العلوم التطبيقية - (من المصدر)

اعتماد ملعب "التطبيقية" لبطولة الأندية النسوية الأردنية السعودية

منذ 17 دقيقة
بوستر يوضح مواعيد ومكان ميزان بطولة "مستر يونيفيرس/ الأردن) اليوم-(من المصدر)

ميزان بطولة "مستر يونيفيرس الأردن" يقام اليوم

منذ 17 دقيقة
تشكيلة فريق شباب الأردن تعج بالمواهب الفتية بالمنافسات المحلية-(الغد)

دور مهمش للفئات العمرية في منافسات دوري المحترفين

منذ 17 دقيقة
لاعب المنتخب الوطني للتايكواندو محمود الطرايرة .-(من المصدر)

نجم التايكواندو "الطرايرة" يكشف كواليس مسيرته الرياضية

منذ 17 دقيقة
المنتخب الوطني للسكواش

"السكواش" يبدأ مشواره بالبطولة العربية الدولية اليوم

منذ 17 دقيقة
افكار و مواقف

مديونية الجامعات الرسمية بين الواقع والتضخيم

د.عبدالله سرور الزعبي |اليوم
مكرم أحمد الطراونة

ما الذي ننتظره؟!

مكرم أحمد الطراونة |اليوم

أخطر ما قاله نتنياهو مؤخرا

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

لماذا التقى الوزير بالأسد؟!

ماهر أبو طير |اليوم

مواقف جبانة تجاه ما يجري في فلسطين..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

محرقة جنين.. والعودة إلى "حماس"

موفق ملكاوي |اليوم
ترجمات
تمرد "فاغنر" في روسيا

ردود الفعل الإيرانية على تمرد "فاغنر" في روسيا

ترجمات |منذ 16 دقيقة
الجنرال اللنبي في القدس بعد الاستيلاء عليها من العثمانيين - (أرشيفية)

على خطى لورنس العرب (6-3): مدينة تبوك الحجازية‏

ترجمات | منذ24 ساعة
محطة سكة الحديد الحجازي الأردني، عمان - (أرشيفية)

على خطى لورنس العرب (1 - 6): نحو الحجاز‏

ترجمات |02 تموز 2023
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الجنرال السوداني عبد الفتاح البرهان في القاهرة - (أرشيفية)

المقاربة المصرية للأزمة السودانية

ترجمات |01 تموز 2023
ربما يتحول "النظام العالمي" الحالي إلى أنظمة وعوالم - (أرشيفية)

عالم بلا مهيمنين‏

ترجمات |26 حزيران 2023
خزان النفط اليمني "صافر"، الذي يهدد بكارثة بيئية - (أرشيفية)

إنقاذ خزان "صافر": عمل أممي لتجنب كارثة بيئية في اليمن

ترجمات |26 حزيران 2023
 