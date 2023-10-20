الجمعة 20 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الرمثا وشباب الأردن والسلط يبلغون ربع نهائي كأس الأردن

WhatsApp Image 2023-10-20 at 21.43.48
فريق الرمثا لكرة القدم

عمان- بلغت فرق الرمثا وشباب الأردن والسلط دور ربع النهائي من بطولة كأس الأردن لموسم 2023-2024، في مبارياتها التي جرت مساء الجمعة. 

وجاء تأهل الرمثا على حساب السرحان بعد أن تغلب عليه برباعية نظيفة، بعد أن تفوق عليه ، في المباراة التي أقيمت على ستاد الحسن الدولي. اضافة اعلان

فيما فاز شباب الأردن على الصريح بهدف نظيف، في المباراة التي جرت على ستاد البتراء في مدينة الحسين للشباب. 

وتخطى السلط نظيره الجزيرة بفارق الركلات الترجيحية(4-2)، بعد نهاية الوقت الأصلي للقاء بالتعادل بهدف لمثله، في المباراة التي احتضنها ملعب السلط.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1697810733902501300

الحسين إربد يستقبل اليرموك والأهلي يواجه معان في كأس الأردن

منذ2 ساعة
ايقاف اتحادات دولية للملاكمة

"الملاكمة" يتعرف على منافسيه ببطولة آسيا للشباب اليوم

منذ2 ساعة
1697812233092544700

دي لاسال يشارك في "الطائرة العربية" ويؤجل "التكريم" تضامنا مع غزة

منذ2 ساعة
1697809910592483100

الفيصلي والوحدات يقاومان ظروفا استثنائية قبل استئناف المشوار الآسيوي

منذ2 ساعة
1697809576042473000

عمان جاهز لمواجهة كفرسوم.. والبتراء يستضيف الفجر

منذ2 ساعة
1697811596992524200

"غزة" عنوان تحضيرات "الأجسام وتحدي اللياقة البدنية" لبطولة العالم

منذ2 ساعة
افكار و مواقف
ترجمات
1697748412762196800

التحدي الذي تطرحه حرب المدن في غزة: الدروس المستفادة من الموصل والرقة

ترجمات | منذ2 ساعة
1697794967552394400

هل ستشعل غزة جبهات الشرق الأوسط؟

ترجمات | منذ2 ساعة
doc-33ym4la-1697643822

فورين بوليسي: أميركا السبب الرئيسي بالحرب بين "إسرائيل" وفلسطين

ترجمات |19 تشرين الأول 2023
1697627662909699700

نفاق الغرب المقزز بشأن الاختراق الذي حققته غزة

ترجمات |18 تشرين الأول 2023
1697627663019699900

الدعم الأميركي لإسرائيل في زمن الحرب: الخطوات الأولى والاعتبارات المستقبلية

ترجمات |18 تشرين الأول 2023
مقاتلون من كتائب عز الدين القسام، حماس، في تجمع في غزة، 31 كانون الثاني (يناير) 2016 – (المصدر)

هل يمكن تدمير "حماس"؟

ترجمات |17 تشرين الأول 2023
 