الرمثا وشباب الأردن والسلط يبلغون ربع نهائي كأس الأردن

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عمان- بلغت فرق الرمثا وشباب الأردن والسلط دور ربع النهائي من بطولة كأس الأردن لموسم 2023-2024، في مبارياتها التي جرت مساء الجمعة.وجاء تأهل الرمثا على حساب السرحان بعد أن تغلب عليه برباعية نظيفة، بعد أن تفوق عليه ، في المباراة التي أقيمت على ستاد الحسن الدولي.فيما فاز شباب الأردن على الصريح بهدف نظيف، في المباراة التي جرت على ستاد البتراء في مدينة الحسين للشباب.وتخطى السلط نظيره الجزيرة بفارق الركلات الترجيحية(4-2)، بعد نهاية الوقت الأصلي للقاء بالتعادل بهدف لمثله، في المباراة التي احتضنها ملعب السلط.