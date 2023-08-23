الرمثا ومعان يستضيفان شباب الأردن والحسين بدوري المحترفين اليوم

مهند جويلس

تنطلق اليوم منافسات الجولة الرابعة من دوري المحترفين لكرة القدم لموسم 2023-2024، بمواجهتين مرتقبتين، إذ تجمع الأولى بين فريقي الرمثا وشباب الأردن على ستاد الحسن الدولي في مدينة إربد عند الساعة السابعة مساء، فيما تبدأ المواجهة الثانية عند الساعة التاسعة والنصف مساء، والتي تجمع بين معان والحسين إربد على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء.

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وتتواصل مباريات الجولة غدا بمواجهتين أيضا، إذ يلتقي شباب العقبة مع مغير السرحان عند الساعة السابعة مساء على ستاد الأمير محمد، فيما يحتضن ستاد عمان الدولي قمة مباريات البطولة والجولة، والتي تجمع بين فريقي الوحدات والفيصلي عند الساعة التاسعة والنصف مساء.



وتصدر فريقا الحسين إربد والفيصلي جدول ترتيب بطولة الدوري بعد الجولة الثالثة، وبرصيد كل فريق 9 نقاط، وحل الوحدات في المركز الثالث وبرصيده 7 نقاط، مقابل تواجد سحاب وشباب العقبة بالمركزين الرابع والخامس برصيد 5 نقاط، و3 نقاط لفرق الجليل، الرمثا وشباب الأردن على التوالي، ويحتل معان المركز التاسع بنقطتين، ونقطة لكل من الأهلي ومغير السرحان، فيما يقبع السلط بالمركز الثاني عشر والأخير من دون نقاط.



وتتوقف بطولة الدوري خلال الأسابيع المقبلة وحتى منتصف شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، بسبب فترة التوقف الدولية، حيث سيلاقي المنتخب الوطني كل: من النرويج وأذربيجان، على أن تصدر دائرة المسابقات في اتحاد الكرة خلال الفترة المقبلة جدول بقية مباريات مرحلة الذهاب من بطولة الدوري.





الرمثا × شباب الأردن



لا يختلف اثنان على أن الفريقين يعيشان ظروفا قاسية وصعبة في الآونة الأخيرة، بسبب الأوضاع المادية الصعبة، والتي حرمتهما من التعاقد مع لاعبين وتسجيلهم في الفترات الماضية.



ويملك كل فريق 3 نقاط في رصيده بعد فوز وخسارتين، وطموح الفوز يراود الكتيبتين من أجل التقدم خطوة على سلم الترتيب ومحاولة استعادة الثقة.



ويأمل المدير الفني لفريق الرمثا وسيم البزور الغائب عن مباراة اليوم بداعي الحرمان، بالاستفادة من عاملي الأرض والجمهور بالعودة لسكة الانتصارات، معتمدا في خياراته على كل من: مالك شلبية، عبد الرحمن الدرايسة، هايل الذيابات، أحمد المغربي، خالد أبو عاقولة، عبد الرحمن أبو الكاس، علي العزايزة، مجد الزعبي، بشار الذيابات، هاشم الخالدي والهادي سالم.



وعلى الجهة المقابلة، يدخل شباب الأردن اللقاء بقيادة المدرب محمود الحديد بحالة معنوية جيدة، بعد تسجيل فوز شاق بالجولة الماضية على السلط، متأملا من لاعبيه التركيز



ومن المتوقع أن يعتمد الحديد تشكيلة مكونة من: أحمد جعيدي، شوقي القزعة، أحمد أيمن، كارلوس ألبيرتو، أويس زيادات، فضل هيكل، أحمد صبرة، محمد طه، أيهم هشام، حمزة النعيم ودوغلاس ليما.





معان × الحسين إربد



يتطلع فريق معان لإعادة ترتيب أوراقه والعودة من الباب الكبير بعد الخسارة القاسية له أمام الفيصلي، حينما يستقبل الحسين إربد أكثر الفرق المرشحة للظفر باللقب نظير ما يمتلكه الفريق من عناصر مميزة في مختلف خطوط اللعب.



ويدرك المدير الفني لفريق معان ديان صالح، أن الوقوف أمام الحسين وخطف الفوز منه يمنحه دفعة قوية للأمام بحثا عن الثبات بين الكبار لموسم آخر، معتمدا في قائمته الأساسية اليوم على كل من: رشيد رفيد، سليمان غزال، ليث الحيصة، أيسر صباح، محمد فال، مهدي علامة، عون المحارمة، محمد رائد، أحمد العواودة، أمية المعايطة وعبد المالك مفتاحي.



وبدوره، يسعى الحسين إلى مواصلة سلسلة انتصاراته من جهة، والمحافظة على نظافة شباكه والاستمرار بالصدارة من جهة أخرى، في رحلة محفوفة بالمخاطر أمام منافس كان ندا قويا له ببطولة الدرع، قبل أن يسجل "غزاة الشمال" فوزا متأخرا عليه وبهدف نظيف.



وتتنوع خيارات المدير الفني لفريق الحسين جواو موتا، إلا أن الصفة الأبرز به الثبات على الأسماء ذاتها من جولة لأخرى، والمكونة من: عبد الله الزعبي، أدهم القرشي، سعد الروسان، عبد الله نصيب "ديارا"، مصطفى كمال، رجائي عايد، فيرناندو ناثان، مصعب اللحام، منذر أبو عمارة، محمود مرضي وحمزة الدردور.

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