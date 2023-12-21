الرمثا ومعان يعمقان جراح الجليل والأهلي في دوري المحترفين

مصطفى بالو

اضافة اعلان

عمان - عمق فريقا الرمثا ومعان جراح فريقي الجليل والأهلي في دوري المحترفين لكرة القدم، حيث فاز الرمثا على جاره بنتيجة 1-0، في المباراة التي جرت امس على ستاد الحسن بإربد، فيما عاد معان بفوز مهم على الليث الأبيض بنتيجة 2-0 في المباراة التي جرت على ستاد الأمير محمد بالزرقاء، ليعزز الرمثا رصيده إلى 16 نقطة في المركز الرابع، فيما بقي الجليل بالمركز 10 برصيد 8 نقاط، وتقدم معان إلى المركز الخامس برصيد 13 نقطة ، فيما وقف الأهلي في المركز 11 برصيد 8 نقاط في ختام الجولة 10 من المنافسات.ويتوقف الدوري بعد هذه الجولة بسبب مشاركة “النشامى” في نهائيات آسيا التي تقام في قطر الشهر المقبل، ليبقى الحسين إربد في صدارة الترتيب برصيد 28 نقطة، والوحدات بالمركز الثاني برصيد 23 نقطة –من 9 مباريات- الفيصلي الثالث برصيد 20 نقطة -من 9 مباريات-.- استلم محترف الجليل نبيل خرشاش الكرة على مشارف المنطقة وتوغل وواجه شلبية الذي خلص الكرة على حساب ركنية د.8 .- نفذ بشار ذيابات كرة ثابتة خادعة لم تجد من يتابعها أمام مرمى الجليل د.20- استلم حسين الرشدان كرة خارج المنطقة وسددها قوية ارتطمت بالمدافع حسان ومرت بجوار مرمى الربيع د.22.- نفذ بشار ذيابات كرة ثابتة قوية وقفت بأحضان الربيع د.45+5.- وضع أبو عاقولة كرة بينية طويلة لم يحسن الهادي سالم التعامل معها أمام المرمى د.68- اخترق نبيل خرشاش منطقة جزاء الرمثا وسدد كرة قوية د.68.-مرر عزالدين أبوعاقولة كرة أنيقة إلى بشار ذيابات على مشارف منطقة جزاء الجليل، وحضرها ذيابات لنفسه وسدد كرة قوية سكنت على يمين حارس مرمى الجليل الربيع د.34.عزالدين ابو عواقلة-استحق لاعب وسط الرمثا عز الدين عواقلة لقب رجل المباراة، تبعا لنشاطه في منطقة العمليات، ومهارته وقدرته على تمويل زملائه بالكرات النموذجية، وصنع هدف فريقه الوحيد في هذه المباراة.النتيجة: الرمثا 1 الجليل 0-الحكام: محمود السوالمة، حمزة سعادة، سفيان طاهات، وعمر المعاني رابعا.العقوبات: حسين الرشدان (الرمثا)،الملعب: ستاد الحسن بإربد.-الرمثا: مالك شلبية، عبدالرحمن الدرايسة، خالد أبوعاقولة، أحمد المغربي، المعتصم بالله الزعبي، عامر أبوهضيب، حسين الرشدان (أحمد السلمان)، عزالدين ابوعاقولة (الهادي سالم)، علي عزايزة (مؤمن الساكت)، بشار ذيابات، وهاشم بني خالد(محمد وائل).-المدير الفني: وسيم البزور.-الجليل: رأفت الربيع، عمار الحصري، يوسف حسان، لؤي الدردور(محمود مشعل)، محمد النجادات، عدي شديفات (محمود الطالب)، محمد العدوان (أسعد العزام)، نبيل خرشاش، دومي بني دومي (لقمان عزيز) ، عبيدة النمارنة (ياسين طهري)، وصاموئيل.المدير الفني: محمد العبابنة.- سدد لاعب معان وليد عثماني كرة قوية مرت بجوار مرمى الأهلي د.2- توغل لاعب الأهلي يزن غرابلة من ميمنة معان ووضع كرة مواتية لم تجد من يتابعها المرمى الخالي د.18.- نفذ أحمد إلياس كرة ثابتة نموذجية ارتقى لها فيفيان علت مرمى رشيد رفيد د.26.- استلم لاعب معان عبدالملك مفتاحي كرة نموذجية أمام المنطقة المحرمة للأهلي وسددها قوية حولها عز الدين إلى ركنية د.27.- سدد وليد عثماني كرة قوية تألق حارس مرمى الأهلي ربيع عز الدين في تخليصها د. 38.- مرر حسين عبيدات كرة ذكية أمام عبدالملك في منطقة جزاء الأهلي وسددها الاخير قوية فوق المرمى د.44.- راوغ لاعب معان عبدالملك أكثر من لاعب ويتوغل إلا أن المدافع حولها من أمام المرمى إلى ركنية د.56.-نفذ إباء الرمحي ركنية ارتقى لها أبو رحال فوق مرمى رشيد رفيد د.75.- وضع حسين اللاعب كرة إلى عبدالملك جعلته بمواجهة عزالدين الذي أنقذ الموقف د.79.- ارسل يزن الغرابلة ركنية دكها البشير برأسية ردها رشيد رفيد د83.- نفذ الغرابلة ركنية ارتقى لها ابو رحال ردها رشيد وتابعها المشة قوية خلصها المدافع ايسر صباح من فوهة المرمى د.90+1.- سدد المشة كرة قوية تألق رشيد رفيد في إبعادها على دفعتين د.90+3.-أخطأ حارس مرمى الأهلي ربيع عزالدين في استقبال الكرة المعادة إليه من مدافعه فيفيان، لتغالطه الكرة وتتابع طريقها إلى الشباك معلنة عن الهدف الأول لفريق معان د.21.- نفذ لاعب معان حربي أحمد ركنية امام مرمى الأهلي، أبعدها الدفاع لتجد المتربص حسين عبيدات يسددها “عالطاير” ملأت الشباك، معلنا الهدف الثاني لفريق معان د.39.استحق مهاجم معان حسين عبيدات رجل المباراة، حين تميز باختراقاته وكراته الذكية إلى زملائه، وشكلت خطورة على مرمى الأهلي، وسجل هدف التعزيز لفريقه بـحرفنة.النتيجة: معان 2 الأهلي 0الحكام: أدهم مخادمة، أيمن عبيدات، صابرين العبادي وإبراهيم سمارة رابعا.العقوبات: محمد فال وضرار بن سعد الله (معان)الملعب: ستاد الأمير محمد بالزرقاء.-معان: رشيد رفيد، أيسر صباح، محمد فال، عبدالرحمن مرعي، حربي أحمد، مهدي علامة، عون المحارمة، عبدالملك مفتاحي، وليد عثماني (محمد أبوشعيرة)، وضرار بن سعدالله (إبراهيم الرواد) وحسين عبيدات.المدير الفني: أمجد أبوطعيمة.الأهلي: ربيع عزالدين، فيفيان، ليث أبورحال، يزن الغرابلة، علي حجبي، أحمد إلياس (سعيدوف)، محمد عزالدين (عون اللوزي)، إباء الرمحي (ماهر الشحري)، بهاء الشملتي (محمد المشة)، خالد الدردور (البشير) وإبراهيم جوابري.المدير الفني: عماد رشاد.