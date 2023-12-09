الرمثا يتجاوز العقبة والأهلي يباغت السلط في دوري المحترفين

مصطفى بالو

عمان - تجاوز الرمثا ضيفه شباب العقبة بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما على ستاد الحسن في مدينة إربد السبت، بختام الجولة التاسعة من دوري المحترفين لكرة القدم.

وتقدم الرمثا إلى المركز الرابع برصيد 12 نقطة، فيما تراجع العقبة إلى المركز الخامس برصيد 11 نقطة.

من جانبه، باغت الأهلي مضيفه السلط وتغلب عليه بهدف نظيف، في المباراة التي جرت على ملعب السلط لحساب الجولة ذاتها، ليتقدم الأهلي بفارق الأهداف إلى المركز الحادي عشر وقبل الأخير، ويتراجع السلط للمركز الأخير رغم تساويهما برصيد 7 نقاط لكل منهما.

الرمثا 2 شباب العقبة 0

مثل الرمثا: مالك شلبية، عبدالرحمن الدرايسة، خالد أبو عاقولة، المعتصم بالله الزعبي (عمر أبو عاقولة)، أحمد المغربي، عامر أبو هضيب، عز الدين أبو عاقولة (الهادي سالم)، مجد الزعبي، علي عزايزة، بشار ذيابات (هاشم بني خالد)، وحسين الرشدان.

المدير الفني: وسيم البزور.

مثل شباب العقبة: حماد الأسمر، أحمد أبو حلاوة، ياسر الرواشدة، أنس بدوي (صدام بني دومي) ، قصي دواهدة (فرج المزينة)، يزن شوكت، غيث مدادحة، محيسن أبو جبلة (أنس أبو طعيمة)، كريستين (عبدالله الحواري)، عمر سريوة وفارجاس (عبد الرحمن الزغايبة).

المدير الفني: رائد داوود.

الحكام: محمد عرفة، أيمن عبيدات، أيمن عبيدات، يوسف الشمايلة، وموسى اللحام (حكم رابع).

الإنذارات: علي عزايزة (الرمثا)، ومحيسن أبوجبلة وياسر الرواشدة (شباب العقبة).

البطاقات الحمراء: محمد وائل (الرمثا - دكة الاحتياط)، ويزن شوكت شباب العقبة.

الملعب: ستاد الحسن.

سيناريو الهدفين

- تبادل بشار ذيابات ومجد الزعبي الكرة خارج المنطقة، ووضع الأخير الكرة في المرمى بحرفنة، مستثمرا تقدم حارس مرمى العقبة حماد الأسمر (40).

- تلاعب لاعب الرمثا علي عزايزة بدفاعات شباب العقبة بمهارة، وسدد كرة ارتدت من المدافع أبو حلاوة أمام هاشم بني خالد الذي سدد الكرة قوية في شباك الأسمر (90+2).

فرص المباراة

- استلم بشار ذيابات كرة على مشارف المنطقة وسددها زاحفة بجوار مرمى الأسمر (5).

- كرة ثابتة نفذها بشار ذيابات تألق الحارس الأسمر في إبعادها (10).

- علي عزايزة يباغت الأسمر بكرة بعيدة حادت عن المرمى بقليل (12).

- نفذ محيسن أبو جبلة ركنية، ارتقى لها فارجاس برأسية متقنة علت مرمى شلبية (45+3).

- نفذ بشار ذيابات كرة ثابتة بطريقة رائعة، إلا أن حماد الأسمر خلصها إلى ركنية (47).

- عكس علي عزايزة كرة عرضية دكها خالد أبو عاقولة قوية ووقف لها حماد الأسمر بالمرصاد (50).

- توغل أحمد المغربي وعكس كرة زاحفة أمام المرمى، وصلت مجد الزعبي الذي سددها قوية ردها الأسمر بحضور (52).

- نفذ المدادحة كرة ثابتة ارتقى لها فارجاس برأسية ابتعدت عن مرمى شلبية (58).

- وضع مجد الزعبي كرة عرضية أمام المرمى تابعها الهادي سالم بجوار القائم (78).

- واجه علي عزايزة حارس مرمى العقبة الأسمر الذي أنقذ الموقف (90+1).

رجل المباراة

استحق لاعب الرمثا مجد الزعبي رجل المباراة، تبعا لمهارته الفردية وسرعته في الاختراق من الطرفين، وصناعته للعديد من الفرص الخطرة على مرمى العقبة، وسجل هدفا لفريقه بطريقة رائعة.

السلط 0 الأهلي 1

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مثل السلط: قتيبة دعسان، محمد مصطفى، خالد العسولي، عبدالله مناصرة، عصام سميري، خليل بني عطية (إبراهيم دلدوم)، أنس الجبارات (غيث منصور)، محمد حسين (محمد سلامة)، سيف بشابشة (محمد زريقات)، محمود جمال (عبدالله ذيب) وعدي القرا.

المدير الفني: عماد خانكان.

مثل الأهلي: ربيع عز الدين، ليث أبو رحال، فيفيان، ماهر الشحري، علي حجبي، أحمد إلياس، محمد عز الدين، بهاء الشملتي، إباء الرمحي، إبراهيم الجوابرة (تامر سوبر) وخالد الدردور (عون اللوزي).

المدير الفني: عماد رشاد.

الحكام: أدهم مخادمة، محمد الخلف، أحمد الرويلي، وأحمد سمارة (حكم رابع).

الإنذارات: عصام سميري (السلط)، وعلي حجبي (الأهلي).

الملعب: ملعب السلط

سيناريو الهدف

حصل الأهلي على ركلة حرة مباشرة بعدما أعاق سميري المشاكس إبراهيم الجوابرة، ونفذ خالد الدردور الركلة شارخا حائط الصد، لتغالط حارس المرمى عز الدين وتسكن الشباك في الدقيقة 19.

فرص المباراة

- عكس ابراهيم الجوابرة كرة عرضية أخذها خالد الدردور “على الطاير” لتمر بجوار مرمى قتيبة دعسان (5).

- سدد أحمد إلياس كرة خارج من منطقة الجزاء، حولها دعسان إلى ركنية (6).

- نفذ إلياس ركنية أحدثت دربكة، وتابعها بهاء الشملتي، إلا أن عصام سميري اجتهد في تخليص الكرة من خط المرمى (21).

- مرر الشملتي الكرة من أمام حارس المرمى عز الدين إلى الجوابرة الذي سدد في القائم (23).

- نفذ أحمد إلياس كرة ثابتة ارتقى لها فيفان برأسية لتستقر في أحضان عز الدين (42).

- أرسل سميري كرة طويلة دكها القرا برأسية قوية لتمرت بجوار مرمى دعسان (59).

- عكس سميري كرة عرضية، نابعها عبدالله ذيب ليردها عزالدين على دفعتين (71).

- نفذ إبراهيم دلدوم كرة ثابتة، أحدثت دربكة وتابع محمد مصطفى الكرة بقوة فوق مرمى الأهلي (75).

رجل المباراة

كان لاعب الأهلي خالد الدردور، الأكثر حركة ونشاطا في هجوم فريقه، وتوج مجهوده بهدف المباراة الوحيد عبر ركلة حرة.