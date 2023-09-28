الرمثا يستقبل وادي الريان.. شباب الأردن يواجه دير أبي سعيد.. والعقبة يلتقي الوحدة

مهند جويلس

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عمان- تختتم اليوم منافسات دور الـ32 من بطولة كأس الأردن CFI لموسم 2023 - 2024، وذلك من خلال إقامة 3 مباريات، حيث يواجه شباب الأردن نظيره دير أبي سعيد عند الساعة الخامسة مساء على ستاد البتراء بمدينة الحسين للشباب.وتقام آخر مباراتين لحساب الدور ذاته عند الساعة السابعة والنصف مساء، إذ يحتضن ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء مواجهة شباب العقبة ونظيره الوحدة، فيما يستقبل الرمثا نظيره وادي الريان على ستاد الحسن الدولي في مدينة إربد.وكانت فرق السرحان، اليرموك، الصريح، سحاب، الحسين إربد، الأهلي، الجزيرة، معان والفيصلي قد ضمنت الوصول للدور ثمن النهائي من البطولة، والتي يحمل لقبها الوحدات، فيما يعد الفيصلي الأكثر تتويجا باللقب برصيد 21 بطولة.وأقيمت أمس 4 مباريات لحساب الدور نفسه، بمواجهة مغير السرحان وصما على ستاد الأمير محمد، السلط والعربي على ملعب السلط، الجليل ودوقرة على ستاد الحسن، والوحدات وجرش على ستاد عمان الدولي.ويتطلع الرمثا لتسجيل انطلاقة مثالية بثاني البطولات المحلية من حيث الأهمية، وإعادة الروح المعنوية لدى اللاعبين عبر بوابة وادي الريان، بعد 3 خسائر ببطولة الدوري جعلت الفريق في موقف صعب وأعادته خطوات على سلم الترتيب.ومن المتوقع أن يمنح المدير الفني وسيم البزور الفرصة لعدد من اللاعبين البدلاء للمشاركة بصفة أساسية في هذا اللقاء، دون التخلي عن ركائز أساسية قادرة على حسم نتيجة اللقاء بأي وقت، من خلال اعتماده على كل من عمر الزعبي، عبد الرحمن الدرايسة، عمر أبو عاقولة، حسين الرشدان، عامر أبو هضيب، جعفر سمارة، عبدالرحمن أبو الكاس، المعتصم بالله الزعبي، محمد وائل الزعبي، هاشم الخالدي والهادي سالم.ويشارك وادي الريان للمرة الأولى في تاريخه بالأدوار الرئيسية ببطولة الكأس، فيما يعيش ظروفا صعبة ببطولة الدرجة الثانية بعد خوضه 3 مباريات حتى الآن، تمكن من التعادل في مباراة والخسارة في مباراتين.ويوجه شباب الأردن أنظاره نحو مواصلة نتائجه الإيجابية تحت قيادة المدرب محمود الحديد، بعد أن استيقظ الفريق مؤخرا على صعيد دوري المحترفين وفاز مرتين في آخر 3 مباريات، ما يرجح كفته على منافسه قبل خوض المباراة.ويعول الحديد على إمكانيات لاعبيه الشباب، ومنهم محمد ارشيدات، فيصل أبو شنب، أحمد أيمن، كارلوس ألبيرتو، صلاح الحسنات، ثائر الديرباني، شوقي القزعة، محمد أبو طه، عامر المجدوبة، فضل هيكل وأويس زيادات.بدوره، يأمل دير أبي سعيد في صناعة المفاجأة وإقصاء منافسه رغم صعوبة المهمة، معولا على نتائجه الجيدة بدوري "الثانية" مؤخرا، بعد جمعه 6 نقاط من فوزين وخسارة خلال 3 مباريات ماضية.وسيخوض فريق شباب العقبة المباراة الرسمية الأولى لأكثر من شهر، بسبب التوقف الدولي من جهة، وغيابه عن الجولتين الخامسة والسادسة لدوري المحترفين لتأجيل مواجهته مع الفيصلي بداعي مشاركة الأخير خارجيا، وعدم إقامة مباراته مع الحسين إربد بداعي تعليق الأندية المحلية المشاركة، قبل العدول عن القرار مؤخرا.ويظهر شباب العقبة وكله أمل بتكرار إنجاز النسخة الماضية، بعد أن صعد على منصة التتويج وصيفا خلف الوحدات، وتقليده بالميداليات الفضية، إذ يأمل المدرب رائد الداود برجاله مواصلة النجاحات بهذه البطولة، معتمدا في خياراته على كل من عبد العزيز حرب، عبد الله الحواري، أنس أبو طعيمة، أحمد أبو حلاوة، محمد عاصي، فرج المزينة، صدام بني دومي، غيث المدادحة، عيسى السباح، محمد الحسنات وكريستيان فارغاس.ويخوض الوحدة غمار بطولة الكأس للموسم الثالث على التوالي، دون أن يتمكن في المناسبتين السابقتين من تخطي هذا الدور، فيما سجل نتائج متباينة بدوري "الثانية" مؤخرا، بعد الفوز والتعادل والخسارة في المواجهات الثلاث الأولى بالبطولة.