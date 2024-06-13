 
الخميس 13 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الروابدة يظهر باستفتاء الاتحاد الآسيوي بعد هدف الصدارة لـ"النشامى"

لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم نور الدين الروابدة - (من المصدر)
لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم نور الدين الروابدة - (من المصدر)
عمان- دخل لاعب الوسط في صفوف المنتخب الوطني لكرة القدم نور الدين الروابدة، في سباق مع 7 لاعبين آخرين على جائزة أفضل لاعب في الجولة السادسة من التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026 وآسيا، بعد أن تألق في مباراة المنتخب الأخيرة، وساهم في تصدر "النشامى" المجموعة السابعة بالتصفيات.اضافة اعلان
وتمكن الروابدة في المباراة الماضية للمنتخب الوطني أمام السعودية، بتسجيل هدف الفوز الثاني، والذي جاء في الوقت بدل من الضائع للشوط الأول، من تسديدة قوية خارج منطقة الجزاء، دخلت المرمى بمساعدة أحد مدافعي "الأخضر"، ليمنح هذا الهدف "النشامى" 3 نقاط جعلته في قمة ترتيب المجموعة السابعة.
ودخل الروابدة في السباق مع 7 لاعبين برزوا في الجولة الماضية، وهم سانجيب بيستا (نيبال)، عيد الرشيدي (الكويت)، حسن معتوق (لبنان)، ري جو غوك (كوريا الشمالية)، توم هاي (إندونيسيا)، مارتن بويل (أستراليا)، ولي كانغ إين (كوريا الجنوبية)، ضمن الاستفتاء الجماهيري الذي طرحه موقع الاتحاد الآسيوي للعبة أمس لمعرفة أفضل لاعب في الجولة الماضية.
ويعد الروابدة (27 عاما)، أحد أبرز اللاعبين الذين تألقوا مع المنتخب الوطني في الفترات الماضية، سواء في التصفيات الحالية، ومشاركته في جميع مباريات التصفيات وعددها 6 بصفة أساسية، إلى جانب مساهمته بصورة أو بأخرى في إنجاز وصافة كأس آسيا مطلع العام الحالي، علما بأنه غاب عن بعض المباريات وقتها بداعي الإصابة.
ويعد هدف الروابدة في مرمى السعودية، الثاني له في مسيرته مع المنتخب الوطني، حيث كان أول الأهداف له في مرمى المنتخب الكويتي بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2023، فيما شارك مع "النشامى" في 52 مباراة منذ مباراته الأولى، والتي كانت أمام الكويت أيضا في العام 2019، حيث لعب 46 مباراة بصفة أساسية مقابل دخوله في 6 مناسبات كبديل. 
وبدأ الروابدة مشواره الكروي مع نادي الجزيرة، قبل أن يخوض تجربته الاحترافية مع فريق المحرق البحريني، ونجح معهم وقتها في الحصول على لقب كأس الاتحاد الآسيوي، قبل أن يمثل الفيصلي على الصعيد المحلي لمدة نصف موسم، ويلعب بعدها مع سيلانجور الماليزي الذي يواصل معهم للموسم الثاني على التوالي.
وتأهل المنتخب الوطني للدور الحاسم من التصفيات المؤهلة عن قارة آسيا لكأس العالم (الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك 2026) للمرة الثانية في تاريخه، فيما ضمن مقعدا بنهائيات كأس آسيا (السعودية 2027) للمرة السادسة في تاريخه.
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