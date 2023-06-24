الأحد 25 حزيران 2023
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الرواحي والحمود يفوزان بالرالي الوطني الثالث

من تتويج الفائزين - (من المصدر)
من تتويج الفائزين - (من المصدر)
واصل السائق العُماني عبد الله الرواحي وملاحه الأردني عطا الحمود تألقهما بنيل لقب الرالي الوطني الثالث أول من أمس، ليحققا فوزهما ‏‏الثالث على التوالي في بطولة الأردن للراليات للعام 2023.اضافة اعلان
الرواحي والحمود، حققا إنجازا تاريخيا بفوزهما برالي الأردن الدولي 2023.
وجاء ‏‏السائق الأردني شاكر جويحان وملاحه مصطفى جمعة بالمركز الثاني في الرالي الوطني الثالث، واحتل السائق الشيخ بدر الفايز وملاحه عماد ‏‏جمعة المركز الثالث، وأقيم الرالي بدعم من شركة زين الأردن.‏
وتكون الرالي الوطني الثالث من 4 مراحل هي: مرحلة نهر الأردن 1و2 والمغطس 1و2، وبلغت المسافة الإجمالية للرالي 276.48 كم ‏‏منها 104.26 كم مراحل خاصة.‏
وانسحب من الرالي كل من: عاصم عارف وهو في طريقه  للمرحلة الأولى، وغيث قبطي بسبب انقلاب سيارته في المرحلة الأولى‏، وفيصل القماز وهو في طريقه للمرحلة الثانية، ومصطفى عطاري وهو في طريقه للمرحلة الثانية، والحسن الخطيب في موقف الصيانة بعد المرحلة ‏‏الثانية‏، ونانسي المجالي، وهي في طريقها من المرحلة الرابعة إلى موقف الصيانة.‏
الفائزون في الرالي الوطني الثالث ‏
- المركز الأول: العُماني عبد الله الرواحي وملاحه الأردني عطا الحمود - سكودا فابيا ايفو بزمن 1.14.55 ساعة.‏
- المركز الثاني: شاكر جويحان وملاحه مصطفى جمعة - ايفو 10 بزمن 1.16.51 ساعة.‏
- المركز الثالث: الشيخ بدر الفايز وملاحه عماد جمعة - ‏ايفو 10 بزمن 1.18.42 ساعة.‏
أبطال الكؤوس
- كأس المركز الأول والمجموعة "‏R5‎‏" : العُماني عبد الله الرواحي وملاحه الأردني عطا الحمود.‏
- كأس المركز الثاني والمجموعة "‏NR4‎‏" : شاكر جويحان وملاحه مصطفى جمعة.‏
- كأس المركز الثالث: الشيخ بدر الفايز وملاحه عماد جمعة .‏
- كأس المجموعة "T": هاشم كلبونة وملاحه مصطفى البيطار.‏
- كأس المجموعة "‏M‏": أمجد الشيخ وملاحه بدر ‏الهلالات.‏
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