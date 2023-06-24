الرواحي والحمود يفوزان بالرالي الوطني الثالث

الرواحي والحمود، حققا إنجازا تاريخيا بفوزهما برالي الأردن الدولي 2023.
وجاء السائق الأردني شاكر جويحان وملاحه مصطفى جمعة بالمركز الثاني في الرالي الوطني الثالث، واحتل السائق الشيخ بدر الفايز وملاحه عماد جمعة المركز الثالث، وأقيم الرالي بدعم من شركة زين الأردن.
وتكون الرالي الوطني الثالث من 4 مراحل هي: مرحلة نهر الأردن 1و2 والمغطس 1و2، وبلغت المسافة الإجمالية للرالي 276.48 كم منها 104.26 كم مراحل خاصة.
وانسحب من الرالي كل من: عاصم عارف وهو في طريقه للمرحلة الأولى، وغيث قبطي بسبب انقلاب سيارته في المرحلة الأولى، وفيصل القماز وهو في طريقه للمرحلة الثانية، ومصطفى عطاري وهو في طريقه للمرحلة الثانية، والحسن الخطيب في موقف الصيانة بعد المرحلة الثانية، ونانسي المجالي، وهي في طريقها من المرحلة الرابعة إلى موقف الصيانة.
الفائزون في الرالي الوطني الثالث
- المركز الأول: العُماني عبد الله الرواحي وملاحه الأردني عطا الحمود - سكودا فابيا ايفو بزمن 1.14.55 ساعة.
- المركز الثاني: شاكر جويحان وملاحه مصطفى جمعة - ايفو 10 بزمن 1.16.51 ساعة.
- المركز الثالث: الشيخ بدر الفايز وملاحه عماد جمعة - ايفو 10 بزمن 1.18.42 ساعة.
أبطال الكؤوس
- كأس المركز الأول والمجموعة "R5" : العُماني عبد الله الرواحي وملاحه الأردني عطا الحمود.
- كأس المركز الثاني والمجموعة "NR4" : شاكر جويحان وملاحه مصطفى جمعة.
- كأس المركز الثالث: الشيخ بدر الفايز وملاحه عماد جمعة .
- كأس المجموعة "T": هاشم كلبونة وملاحه مصطفى البيطار.
- كأس المجموعة "M": أمجد الشيخ وملاحه بدر الهلالات.