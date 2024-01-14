الأحد 14 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الرواشدة يتصدر فئة "الإليت" في الجولة الأولى بدوري الجولف

من تتويج الفائزين في الجولة الأولى من دوري الجولف - (من المصدر)
من تتويج الفائزين في الجولة الأولى من دوري الجولف - (من المصدر)
 اختتمت منافسات الجولة الأولى من الدوري الأردني للجولف للموسم الحالي 2024، أول من أمس، في ملعب نادي واحة آيلة بمدينة العقبة، وسط مشاركة قياسية لـ 49 لاعبا ولاعبة يمثلون مختلف الأعمار وللجنسين.اضافة اعلان
وأقيمت الجولة الأولى للدوري من فئات، الإيليت والكبار والناشئين والناشئات تحت 18 عاما والبراعم تحت 10 أعوام، حيث تصدر محمد الرواشدة ترتيب فئة الإيليت، متقدما عن اللاعبين سالم العبداللات وياسمين ظاهر، اللذين حلا في المركزين الثاني والثالث تواليا، فيما حقق كريم البرغوثي ترتيب فئة الكبار أمام سامر حلاوة وإياد يونس.
وانفرد مراد الرواشدة بترتيب فئة الناشئين تحت 18 عاما، يليه يوسف قطاطشة وكريم أبو الرب، فيما تصدرت ليليان مجاهد ترتيب فئة الناشئات للفئة ذاتها، تليها اللاعبتان سارية عساسفة وليان العبداللات، في الوقت الذي حقق فيه اللاعب تاج عكروش ترتيب فئة الأكاديمية (البراعم)، ثم سيمون عكروش وسند شنواني في المركزين الثاني والثالث على الترتيب.
وقام رئيس اتحاد الجولف، كريم البرغوثي بتتويج الفائزين في المراكز الأولى، وذلك بحضور نائبه ناصر الشوملي وأمين سر الاتحاد مجد النجادا والمدير الفني للمنتخبات الوطنية عامر راضي ومسؤول العلاقات العامة والإعلام في واحة آيلة منصور الكباريتي.
وثمن البرغوثي في كلمته على هامش حفل التتويج، جهود اللاعبين وأهاليهم ومديرية الأمن العام في إنجاح البطولة، مؤكدا: "شهدت البطولة مشاركة قياسية بالموسم الحالي، وهو ما سيحفزنا على مضاعفة الجهود لتطوير الدوري وضمان استدامة اللعبة"، مثمنا في الوقت ذاته الجهد المبذول من القائمين على ملعب نادي واحة آيلة في تسخير مرافقه كافة، ووضعها تحت تصرف الاتحاد لتسهيل أمور البطولة وضمان إنجاحها.
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