الرياضة الأردنية وصفقات الرعاية.. علاقة غائبة رغم الفوائد المشتركة

أيمن وجيه الخطيب

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عمان - تعتبر صفقات الرعاية جزءا لا يتجزأ من صناعة الرياضة، حيث تستفيد الشركات من قوة الرياضيين للترويج لعلاماتهم التجارية ومنتجاتها.ولا يمكن التقليل من تأثير الرعاية الرياضية، حيث إن لديها القدرة على الوصول إلى جمهور واسع وإنشاء علاقة قوية بين العلامة التجارية والمستهلك، وأثبتت وسائل التواصل الاجتماعي أنها منصة ممتازة في السماح للرياضيين بعرض قصصهم وشخصياتهم وميزاتهم، ما يساهم في جذب الرعاة.الرعاية الرياضية لا تفيد الرعاة فحسب، بل توفر أيضا الدعم المالي للرياضيين، ويعتمد العديد من الرياضيين على صفقات الرعاية لتمويل تدريبهم ومعداتهم ومشاركتهم في المسابقات، ومن خلال الشراكة مع الجهات الراعية، يمكن للرياضيين التركيز على المنافسات من دون تحمل عبء القيود المالية.وتعاني الاتحادات الرياضية والرياضيين في المجتمع المحلي، وهو ما يتطلب جهدا مشتركا لتأمين صفقات الرعاية، خصوصا من قبل الرياضيين الذين يتوجب عليهم النظر إلى قيم المؤسسة التي تعمل على رعايتهم، وفهم الاستثمار بين المؤسسات الراعية والرياضيين ودراسة التكلفة والفوائد.وقالت رئيسة اتحاد الكراتيه منار شعث: "إذا ما أرادت المؤسسات الأهلية والخاصة الترويج الصحيح لعلاماتها التجارية، فعليها البحث عن أصحاب الإنجازات، والكراتيه الأردنية، ساحة خصبة لذلك، فقد صنعت تاريخا مشرفا بشهادة الاتحاد الدولي، عندما حقق المنتخب الوطني للقتال الجماعي، ‏الميدالية الذهبية ‏في ‏بطولة العالم الـ26، التي أقيمت في المجر العام الماضي، كما أن لاعبينا حققوا إنجازات كبيرة في الدوري العالمي، وفي جائزة الفائزون الكبار، وعلى المؤسسات الخاصة أن تعي أهمية دعم المنتخبات الوطنية للكراتيه بشكل خاص وباقي المتتخبات الوطنية بشكل عام".وأشارت: "إن الاتحادات الرياضية الأردنية تعاني دائما من الميزانية المقدمة من اللجنة الأولمبية، ولم يتم التعديل عليها، ونحن نطالب المؤسسات الأهلية والخاصة كأمانة عمان وشركتي الفوسفات والبوتاس، بأن تقوم بدعم الاتحادات الرياضية بمبالغ مالية للمساعدة في تنفيذ الخطط والبرنامج التي تضعها ضمن خطتها السنوية بداية العام، فالمعسكرات والدورات تفوق الميزانية المقررة، وعدم توفر الدعم من الشركات الخاصة، سيؤثر على اللاعبين في التصنيف الدولي، والذي يعد مهما جدا في تأهل اللاعبين لبطولات عالمية وآسيوية، وإذا تراجعوا في التصنيف فسيؤثر ذلك على مستوياتهم، وعلى سبيل المثال، إذا لم يشارك لاعبو المنتخب الوطني للكراتيه في بطولات الدوري العالمي، فلن يتمكنوا من التأهل لبطولة العالم، وكذلك بالنسبة لحكام الكراتيه".وشددت شعث: "الميزانية ضعيفة، بالنظر إلى خطط اتحاد الكراتيه، والتي يتم وضعها بناء على خطط الاتحاد الدولي، وعلى سبيل المثال، ينتظر المنتخب الوطني للكراتيه المشاركة في بطولة العالم للشباب والناشئين وتحت 21 عاما، وبطولة آسيا للشباب والناشئين وتحت 21 عاما وبطولة العالم للفرق للرجال، وبطولة آسيا للرجال، ويشارك المنتخب الوطني في الدوري العالمي للرجال التي تضم 4 جولات إضافة إلى الدوري العالمي للشباب، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا، في ظل قلة الدعم المادي وضعف الميزانية، كيف سيتسنى لنا المشاركة في هذه البطولات وتنفيذ خطتنا السنوية؟".وللأندية أيضا تجربة في هذا السياق، وقال رئيس نادي شباب الحسين سامي القصاص: "تمكنا من استقطاب إحدى الشركات المصنعة للأدوية في الأردن، وهي شركة دار الدواء، لتتولى رعاية الفريق الأول للكرة الطائرة، حيث دعمت مشاركة الفريق في بطولتي غرب آسيا والأندية العربية، وشاركتنا في افتتاح صالة النادي الرياضية، بعد إعادة صيانتها، ووعدت بتقديم أشكال الدعم للفريق، للمحافظة على هيمنته للألقاب المحلية".وأكد القصاص: "وجدت الشركة في إنجازات النادي فرصة كبيرة لتنفيذ مسؤوليتها الاجتماعية والترويج لعلامتها التجارية، ونحن سعداء بهذه الشراكة والتعاون والذي يشجع باقي الشركات على دعم الأندية والاتحادات الرياضية التي تعاني من أزمات مالية".