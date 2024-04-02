الأربعاء 03 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الرياضة الأردنية وصفقات الرعاية.. علاقة غائبة رغم الفوائد المشتركة

ناشئتان تتنافسان في بطولة محلية للكراتيه -(من المصدر)
ناشئتان تتنافسان في بطولة محلية للكراتيه -(من المصدر)
عمان - تعتبر صفقات الرعاية جزءا لا يتجزأ من صناعة الرياضة، حيث تستفيد الشركات من قوة الرياضيين للترويج لعلاماتهم التجارية ومنتجاتها.
ولا يمكن التقليل من تأثير الرعاية الرياضية، حيث إن لديها القدرة على الوصول إلى جمهور واسع وإنشاء علاقة قوية بين العلامة التجارية والمستهلك، وأثبتت وسائل التواصل الاجتماعي أنها منصة ممتازة في السماح للرياضيين بعرض قصصهم وشخصياتهم وميزاتهم، ما يساهم في جذب الرعاة.اضافة اعلان
الرعاية الرياضية لا تفيد الرعاة فحسب، بل توفر أيضا الدعم المالي للرياضيين، ويعتمد العديد من الرياضيين على صفقات الرعاية لتمويل تدريبهم ومعداتهم ومشاركتهم في المسابقات، ومن خلال الشراكة مع الجهات الراعية، يمكن للرياضيين التركيز على المنافسات من دون تحمل عبء القيود المالية. 
وتعاني الاتحادات الرياضية والرياضيين في المجتمع المحلي، وهو ما يتطلب جهدا مشتركا لتأمين صفقات الرعاية، خصوصا من قبل الرياضيين الذين يتوجب عليهم النظر إلى قيم المؤسسة التي تعمل على رعايتهم، وفهم الاستثمار بين المؤسسات الراعية والرياضيين ودراسة التكلفة والفوائد.
وقالت رئيسة اتحاد الكراتيه منار شعث: "إذا ما أرادت المؤسسات الأهلية والخاصة الترويج الصحيح  لعلاماتها التجارية، فعليها البحث عن أصحاب الإنجازات، والكراتيه الأردنية، ساحة خصبة لذلك، فقد صنعت تاريخا مشرفا بشهادة الاتحاد الدولي، عندما حقق المنتخب الوطني للقتال الجماعي، ‏الميدالية الذهبية ‏في ‏بطولة العالم الـ26، التي أقيمت في المجر العام الماضي، كما أن لاعبينا حققوا إنجازات كبيرة في الدوري العالمي، وفي جائزة الفائزون الكبار، وعلى المؤسسات الخاصة أن تعي أهمية دعم المنتخبات الوطنية للكراتيه بشكل خاص وباقي المتتخبات الوطنية بشكل عام".
وأشارت: "إن الاتحادات الرياضية الأردنية تعاني دائما من الميزانية المقدمة من اللجنة الأولمبية، ولم يتم التعديل عليها، ونحن نطالب المؤسسات الأهلية والخاصة كأمانة عمان وشركتي الفوسفات والبوتاس، بأن تقوم بدعم الاتحادات الرياضية بمبالغ مالية للمساعدة في تنفيذ الخطط والبرنامج التي تضعها ضمن خطتها السنوية بداية العام، فالمعسكرات والدورات تفوق الميزانية المقررة، وعدم توفر الدعم من الشركات الخاصة، سيؤثر على اللاعبين في التصنيف الدولي، والذي يعد مهما جدا في تأهل اللاعبين لبطولات عالمية وآسيوية، وإذا تراجعوا في التصنيف فسيؤثر ذلك على مستوياتهم، وعلى سبيل المثال، إذا لم يشارك لاعبو المنتخب الوطني للكراتيه في بطولات الدوري العالمي، فلن يتمكنوا من التأهل لبطولة العالم، وكذلك بالنسبة لحكام الكراتيه".
وشددت شعث: "الميزانية ضعيفة، بالنظر إلى خطط اتحاد الكراتيه، والتي يتم وضعها بناء على خطط الاتحاد الدولي، وعلى سبيل المثال، ينتظر المنتخب الوطني للكراتيه المشاركة في بطولة العالم للشباب والناشئين وتحت 21 عاما، وبطولة آسيا للشباب والناشئين وتحت 21 عاما وبطولة العالم للفرق للرجال، وبطولة آسيا للرجال، ويشارك المنتخب الوطني في الدوري العالمي للرجال التي تضم 4 جولات إضافة إلى الدوري العالمي للشباب، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا، في ظل قلة الدعم المادي وضعف الميزانية، كيف سيتسنى لنا المشاركة في هذه البطولات وتنفيذ خطتنا السنوية؟".
وللأندية أيضا تجربة في هذا السياق، وقال رئيس نادي شباب الحسين سامي القصاص: "تمكنا من استقطاب إحدى الشركات المصنعة للأدوية في الأردن، وهي شركة دار الدواء، لتتولى رعاية الفريق الأول للكرة الطائرة، حيث دعمت مشاركة الفريق في بطولتي غرب آسيا والأندية العربية، وشاركتنا في افتتاح صالة النادي الرياضية، بعد إعادة صيانتها، ووعدت بتقديم أشكال الدعم للفريق، للمحافظة على هيمنته للألقاب المحلية".
وأكد القصاص: "وجدت الشركة في إنجازات النادي فرصة كبيرة لتنفيذ مسؤوليتها الاجتماعية والترويج لعلامتها التجارية، ونحن سعداء بهذه الشراكة والتعاون والذي يشجع باقي الشركات على دعم الأندية والاتحادات الرياضية التي تعاني من أزمات مالية".
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
المنتخب الاولمبي لكرة القدم - ( من المصدر)

موعد استئناف الدوري مرهون بنتائج "الأولمبي" بكأس آسيا

منذ2 ساعة
اللاعب أحمد البربري يتوسط رئيس الاتحاد محمد عليان وأمين السر نبيل أبو عطا بعد سيطرته على الجوائز الفردية - (من المصدر)

البربري: التتويج بـ5 جوائز فردية يضاعف المسؤولية.. وتمثيل "منتخب السلة" حلم يتحقق

منذ2 ساعة
بعثة المنتخب الوطني للمصارعة المشاركة في معسكر بلغاريا مؤخرا - (من المصدر)

تأخر إصدار التأشيرات يؤجل معسكر "المصارعة" في قيرغستان

منذ2 ساعة
رئيس اتحاد الشطرنج نواف إرشيدات خلال تتويجه اللاعبة ربى القضاة في مناسة محلية سابقة -(الغد)

اتحاد الشطرنج يكشف برنامج بطولاته المحلية

منذ2 ساعة
المدرب التونسي للكرة الطائرة فاهم الحديدي (من المصدر)

"الطائرة" يستقطب المدرب التونسي "الحديدي".. و"الناشئين" يشارك في التصفيات الآسيوية

منذ2 ساعة
لاعبة حمادة تيماء أبو يمن خلال مشاركتها ببطولة غرب آسيا لكرة الطاولة- (من المصدر)

"سيدات حمادة" ثالثا ببطولة غرب آسيا لكرة الطاولة

منذ2 ساعة
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

اعتصام الكالوتي.. ما يجري بالخفاء

مكرم أحمد الطراونة |اليوم

وقفات الرابية

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

هل تجدد سيناريو الحرب الإقليمية؟

ماهر أبو طير |اليوم

الأحزاب وصناعة النخب!!

زيدون الحديد |اليوم
ترجمات
فلسطينيون يتفقدون الدمار الذي لحق بمربع سكني بعد قصف الاحتلال له بالقطاع-(وكالات)

تدمير العشب في غزة‏: الوقت ينفد لإنقاذ الفلسطينيين وإمكانية قيام دولة فلسطينية

ترجمات | منذ2 ساعة
1711921933570909700

‏تواطؤ الولايات المتحدة بالإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة‏

ترجمات |01 نيسان 2024
ترامب

العالم غافل عن أخطار عهد رئاسي ثان لترامب

ترجمات |01 نيسان 2024
‏نبيل العناني، فلسطين، "البحث عن اليوتوبيا #1"، 2020 - (المصدر)‏

التاريخ يقول إن الفلسطينيين سيبقون‏

ترجمات |01 نيسان 2024
‏فلسطينيون يبكون أقارب ذهبوا للحصول على المساعدات وقوبلوا بنيران إسرائيلية، 29 شباط (فبراير) 2024 - (أرشيفية)‏

الجمباز اللغوي الإعلامي حول التجويع الإسرائيلي القسري لغزة ‏

ترجمات |30 آذار 2024
انتشار لقوات الأمن بعد رفع فرنسا مستوى تحذيرها من الإرهاب إلى أعلى درجة بعد هجوم موسكو - (المصدر)

إلى أي مدى يجب أن تقلق بريطانيا من عودة "داعش"؟

ترجمات |30 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج -ويبقى الأردن سندا لفلسطين العزيزة

ويبقى الأردن سندا لفلسطين العزيزة

رمضان والبركان 01 نيسان 2024

hajjaj copy

الأردن في رمضان 31 آذار 2024

حمزة حجاج -الأردن في رمضان

الأوضاع الاجتماعية في رمضان 30 آذار 2024

حمزة حجاج - الأوضاع الاجتماعية في رمضان

الرغيف في غزة 29 آذار 2024

hajjaj copy

العفو 28 آذار 2024

77777777777
 
 