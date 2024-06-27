 
الجمعة 28 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الرياضة والشباب ينالان حظا وافرا من دعم ولي العهد

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سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد
عمان-الغد- يحتفل الرياضيون الأردنيون اليوم بعيد الميلاد الثلاثين لـ"أمير الشباب" سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، الذي يحرص دائما على دعم وتحفيز الرياضيين والشباب الذين ينالون دعما وافرا من سموه.اضافة اعلان
ويحرص سمو ولي العهد في حضرة جلالة الملك عبدالله الثاني راعي الحركة الرياضة والشبابية الحديثة، على دعم الرياضة والشباب والوقوف خلف الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية، وبات القطاع الرياضي بدعم ورعاية سموه يتقدم بخطوات متسارعة ونوعية على مختلف الصعد.
وعاش سموه واقع الرياضة الأردنية ويعرف آلامها وأوجاعها، ويوجه دائما بالمزيد من الاهتمام بمختلف الألعاب وبما ينعكس إيجابا على مشاركات المنتخبات الوطنية في المحافل الخارجية، ونتيجة لهذا الاهتمام الهاشمي، أصبحت الرياضة الأردنية من أبرز معالم نهضة الأردن الحديث، وباتت الإنجازات الرياضية مصدر اعتزاز الأردنيين وما تزال مستمرة حتى يومنا الحالي، بعد أن حظي الرياضيون من الجنسين بدعم قائد الوطن، وبالتكريم المادي والمعنوي من الأسرة المالكة التي لطالما شجعت أبطال الرياضة في الملاعب والصالات الرياضية.
ويتذكر الأردنيون في هذا اليوم، كيف أن الرياضة الأردنية حظيت باهتمام كبير من ولي العهد، إذ قدم دعما متواصلا للقطاع الرياضي وكان حاضرا في تحفيز الرياضيين أصحاب الإنجازات أفراداً وأندية ومنتخبات، ويعد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني رمزا للأبداع الشباب الأردني من خلال الاهتمام والعناية وتكريم المبدعين.
ويتذكر الرياضيون وبمناسبة عيد ميلاد سمو ولي العهد الدعم الكبير الذي يقدمه سموه للرياضة الأردنية ورياضيها، من خلال الحرص على تكريم أصحاب الإنجازات والوقوف معهم في الملاعب والصالات، ولعل مباريات منتخب النشامى في بطولة كأس آسيا الأخيرة والتي جرت في العاصمة القطري الدوحة، وحرص سموه على متابعة المباريات في الملعب رغم مشاغله الكثير وتشجيعه للاعبين والاجتماع بهم بعد نهاية كل مباراة، وتكريمهم ورفع معنوياتهم صورة من الصور التي يعرفها الأردنيون عن دعم ولي العهد للرياضة والرياضيين، كما كان سمو حاضرا مع النشامى في العديد من المناسبات ومنها نهائيات كأس آسيا في الإمارات 2019.
كما أن سموه كان حاضرا في ستاد عمان الدولي لمتابعة المباراة المهمة للنشامى مع نظيره منتخب طاجكستان في التصفيات الآسيوية المشتركة، والتي شهدت تأهل منتخب المنتخب الوطني لنهائيات كأس آسيا المقبل في السعودية 2027، والوصول للدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2026.
وساهمت متابعة سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، لتدريبات المنتخب الوطني قبل المباراة الحاسمة أمام طاجيكستان، ومشاركتهما في جانب من التمرين الذي جرى على ستاد عمان الدولي، في تعزيز ثقة اللاعبين بأنفسهم، ضمن منافسات تصفيات كأس العالم.
ورسمت هذه اللفتة الهاشمية إحساس اللاعبين الدائم أنهم محاطون برعاية ومتابعة جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو ولي العهد يدفعهم لمزيد من الجهد سعيا لمواصلة تحقيق الإنجازات على مختلف الصعد، ورفع علم الوطن عاليا في مختلف المحافل، وشكلت صورة إضافية لدعم سموه للمنتخبات الوطنية ونجومها.
وعلى نهج الهاشميين مارس سمو ولي العهد العديد من الرياضات المتنوعة، ومنذ صدور الإرادة الملكية السامية في الثاني من تموز (يوليو) من العام 2009 بتسمية سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، وليا للعهد، تضاعف حجم المسؤولية الملقاة على عاتق سموه في المجال الشبابي والرياضي، بعدما حرص في العام 2010 على توفير شاشات بمراكز الشباب لمتابعة مباريات كأس العالم التي أقيمت في جنوب أفريقيا آنذاك، مقتديا بنهج الأب والأجداد، كما كان ولي العهد شاهدا على إنجاز المنتخب الوطني الأول لكرة القدم "النشامى" في بلوغ الملحق التأهيلي لكأس العالم 2014.
وحرص سمو خلال السنوات الماضية على متابعة مباريات المنتخبات الوطنية ومنها مباريات منتخب كرة السلة، واستقبل سمو ولي العهد، نجوم المنتخب الوطني لكرة السلة، بعد إنجازهم المتمثل في الفوز بلقب النسخة العاشرة من بطولة كأس الملك عبدالله الثاني صيف العام 2021 في قصر الحسينية، والتي شكلت حافزا كبيرا لهم من أجل مواصلة العمل بحثا عن مزيد من الإنجازات التي تسهم في رفع علم الوطن عاليا في جميع المحافل الخارجية، كما بارك الأمير الحسين، وبارك سموه إنجاز المنتخب الوطني بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم لكرة السلة 2023 للمرة الثانية تواليا والثالثة في تاريخه، حيث كتب سموه في مدونة نشرها آنذاك عبر خاصية "ستوري" حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام": "صقورنا تحلق إلى كأس العالم.. عفية عليكم"، والتي سبقتها مدونة تبارك إنجاز "صقور الأردن" في احتلال المركز الرابع بكأس آسيا التي استضافتها العاصمة الأندونيسية جاكرتا في العام الماضي، وقال فيها: "أداء مشرف وبطولي. الخير بالجايات".
واستقبل العديد من رموز القادة الرياضيين في العالم، وحرص على زيارة اللاعبين، ومنها زيارة سموه لنجم المنتخب الوطني أحمد هايل في العام 2015، بعدما كان يرقد على سرير الشفاء في مستشفى مدينة الحسين الطبية، وذلك بعد إصابة صعبة تعرض لها خلال احترافه مع العربي الكويتي، موعزا بإيلائه أقصى درجات الرعاية والاهتمام، ثم بارك ولي العهد إنجاز لاعب التايكواندو أحمد أبو غوش بإحرازه الميدالية الذهبية في منافسات التايكواندو ضمن دورة الألعاب الأولمبية "ريو 2016"، مغردا: "النشمي أحمد أبو غوش، إنجاز أردني مشرف، مبروك أول ميدالية ذهبية أردنية في الأولمبياد، رفعت راسنا واسم أردننا عاليا"، إضافة الى العديد من الموقف المشرفة في دعم إنجازات الرياضيين الأردنيين في البطولات والمسابقات العالمية.
وحرصا على سلامة الرياضيين، وبعد حادثة وفاة لاعب الفيصلي الراحل قصي الخوالدة، الذي بلع لسانه في إحدى مباريات دوري الشباب وتوفي في المستشفى، فقد أطلق سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني "مبادرة قصي" في العام 2014، إيمانا من سموه بأن سلامة وكفاءة الرياضيين الأردنيين تشكلان جزءا لا يتجزأ من مسيرة الإنجاز الرياضي في المملكة، إلى جانب وضع استراتيجية واضحة للنهوض بمستوى الكفاءة المهنية في مجال العلاج الرياضي، وجاءت المبادرة لتهدف إلى رفع جاهزية المعالجين والطواقم الطبية الرياضية في مجال تقديم الإسعافات الأولية.
وجاءت المبادرة لتهدف إلى رفع جاهزية المعالجين والطواقم الطبية الرياضية في مجال تقديم الإسعافات الأولية السليمة للرياضيين داخل الملعب وخارجه، وفقا لأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال؛ وبما ينعكس إيجابا على أداء الرياضيين الأردنيين وإحراز المزيد من الإنجازات الرياضية للأردن محليا وعربيا وعالميا. 
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