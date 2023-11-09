الرياضي والجليل يلتقيان نجوم الجبيهة وبيت ايدس بـ"سلة الناشئين" اليوم

خالد تيسير العميري

اضافة اعلان

عمان- يفتتح فريق الرياضي مشواره في بطولة دوري الناشئين تحت 16 سنة لكرة السلة، بمواجهة فريق نجوم الجبيهة عند الساعة 3 من مساء اليوم في صالة الفحيص، ضمن المرحلة الأولى من مباريات المجموعة الأولى.وتستهل فرق المجموعة الرابعة مواجهاتها اليوم أيضا؛ حيث يلتقي فريقا بيت ايدس والجليل عند الساعة 3 من مساء اليوم في صالة الحسن التدريبية، التي تستضيف مواجهة دير أبي سعيد وكفريوبا عند الساعة 4:30 مساء.وتقام يوم غد مباراتان في صالة الأرثوذكسي؛ حيث يحل فريق نجوم اتحاد عمان ضيفا على فريق نجوم الأرثوذكسي عند الساعة 6 مساء عن المجموعة الثانية، فيما يستقبل الأرثوذكسي نظيره فريق نجوم الأردن عند الساعة 8 مساء عن المجموعة الأولى.ويتصدر فريق اتحاد عمان جدول ترتيب فرق المجموعة الأولى برصيد نقطتين، متقدما بأفضلية فارق السلات على فريق الأرثوذكسي، الذي يأتي ثانيا بالرصيد النقطي نفسه، فيما يحل فريقا نجوم الجبيهة ونجوم الأردن بالمركزين الثالث والرابع تواليا برصيد نقطة لكل فريق، ويقبع فريقا الرياضي ونجوم الإنجليزية في المركزين الخامس والسادس برصيد خال من النقاط، مع عدم بداية مشوارهما.وفي المقابل، يتصدر الإنجليزية جدول ترتيب فرق مجموعته الثانية برصيد نقطتين، متقدما بأفضلية فارق السلات عن نجوم الأرثوذكسي، الذي حل ثانيا بالرصيد النقطي نفسه، فيما يأتي فريقا الأهلي والجبيهة بالمركزين الثالث والرابع تواليا، في المجموعة التي تضم إلى جانبهم فريقي نجوم اتحاد عمان والمقاولون أيضا.وطبقا لنظام البطولة، تلعب كل مجموعة فيما بينها بنظام الدوري الكامل من مرحلتين (ذهاب وإياب)، لتتأهل الفرق صاحبة الترتيب من 1-3 في كل مجموعة من المجموعات الأربع إلى المرحلة الثانية، بواقع 12 فريقا سيتم توزيعها على مجموعتين، وتلعب كل مجموعة بنظام الدوري الكامل من مرحلتين، ويتأهل أول وثاني المجموعتين إلى المرحلة الثالثة؛ حيث ستلعب الفرق الأربعة المتأهلة فيما بينها بنظام الدوري الكامل من مرحلتين أيضا، لترتيب الفرق بشكل نهائي وتحديد طرفي “سلسلة النهائي” والمركز الثالث.وفي المرحلة الرابعة النهائية، يلعب أول وثاني الترتيب سلسلة طويلة من 5 مباريات مفترضة، يحسمها ويفوز باللقب من يسبق منافسه في تحقيق ثلاثة انتصارات، فيما يتنافس الفريقان صاحبا الترتيبين الثالث والرابع في سلسلة قصيرة من ثلاث مباريات مفترضة يحسمها ويظفر بالميدالية البرونزية من يسبق منافسه في تحقيق انتصارين.