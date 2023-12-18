الرياضي يسعى لتأكيد تأهله من بوابة نجوم الأردن في "سلة الناشئين"

خالد تيسير العميري

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يسعى فريق الرياضي إلى تأكيد تأهله للدور الثاني وتجنب أي مفاجآت، وذلك عندما يلتقي نظيره فريق نجوم الأردن عند الساعة الخامسة من مساء اليوم في صالة الأمير حمزة "المدينة الرياضية"، ضمن منافسات إياب المرحلة الأولى من دوري الناشئين تحت 16 سنة لكرة السلة.وقررت اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة، طرح تذاكر دخول أمام الجماهير لحضور مباريات دوري الفئات العمرية على بوابة الصالات بسعر دينار واحد للتذكرة، على أن يتم تخصيص كامل الريع لدعم الأهل في قطاع غزة، وفقا لما أعلنه اتحاد السلة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".وشهدت مباريات أول من أمس، فوز فريق نجوم الأردن على فريق نجوم الجبيهة بنتيجة (90-23)، في لقاء برز فيه لاعبه يزن ناصر بتسجيله 22 نقطة و5 متابعات و8 تمريرات حاسمة و8 ستيل وبلوك شوت بفاعلية 36.وصعد نجوم الأردن إلى المركز الرابع بين ترتيب فرق مجموعته الأولى برصيد 11 نقطة، متقدما بأفضلية فارق السلات المسجلة عن نجوم الإنجليزية، الذي يأتي خامسا بالرصيد النقطي نفسه، ويتذيل نجوم الجبيهة الترتيب بـ10 نقاط، فيما يتصدر الأرثوذكسي "مؤقتا" الترتيب بـ17 نقطة، يليه اتحاد عمان ثانيا بـ16 نقطة، والرياضي ثالثا بـ13 نقطة.وفاز فريق نجوم الأرثوذكسي على نظيره الجبيهة (73-26)، في لقاء برز فيه لاعبه فيصل دعيبس بتسجيله 10 نقاط و6 متابعات وتمريرتين و3 ستيل و2 بلوك شوت بفاعلية 22، كما تغلب فريق نجوم اتحاد عمان على فريق المقاولين (62-26) في لقاء برز فيه لاعبه تاسو بـ"الدبل دبل" مع تسجيله 15 نقطة و11 متابعة و3 ستيل بفاعلية 19.ويتصدر الإنجليزية جدول ترتيب فرق المجموعة الثانية بـ"العلامة الكاملة" برصيد 20 نقطة، يليه نجوم الأرثوذكسي ثانيا بـ18 نقطة والأهلي ثالثا بـ16 نقطة، وهي الفرق الثلاثة المتأهلة عن المجموعة إلى الدور الثاني، فيما ودع نجوم اتحاد عمان المسابقة من دورها الأول بحلوله في المركز الرابع بجمعه 15 نقطة، وإلى جانبه فريقي المقاولين والجبيهة بحلولهما في المركزين الخامس والسادس تواليا برصيد 11 نقطة لكل فريق.