الأربعاء 12 تموز 2023
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الريان القطري يتعاقد مع مهاجم المنتخب الإسباني

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مورينو خاض 28 لقاء دوليا مع منتخب إسبانيا
حسم الريان القطري صفقة الإسباني رودريغو مورينو نجم هجوم ليدز يونايتد الإنجليزي، حسبما أفاد مصدر في النادي وكالة "فرانس برس"، الثلاثاء.

وقال المصدر إن الاتفاق بين الطرفين تم فعليا الثلاثاء، بانتظار الإعلان الرسمي خلال الساعات المقبلة.اضافة اعلان
وأضاف المصدر: "استطاع المفاوض إقناع اللاعب بخوض التجربة القطرية رغم العروض الأخرى التي تلقاها، أبرزها من إشبيلية الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي".
وبدأ مورينو (32 عاما) مسيرته مع فريق الشباب في سلتا فيغو ثم لعب مع الفريق الثاني لريال مدريد (كاستيا)، قبل أن ينتقل إلى بنفيكا البرتغالي في 2010 حيث حقق معه لقب الدوري عام 2014، ثم إلى فالنسيا في العام ذاته، قبل أن ينضم لليدز يوناتيد منذ 2020.
وخاض اللاعب الدولي 28 مباراة مع منتخب إسبانيا، سجل خلالها 8 أهداف.
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