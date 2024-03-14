الزعبي: بطولات "الطاولة" للفئات العمرية ركيزة أساسية في تطوير اللعبة

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عمان - الغد- قال رئيس الاتحاد الأردني لكرة الطاولة طارق الزعبي: "إن الاتحاد ينظر إلى بطولاته المحلية بأهمية كبيرة، وخصوصا بطولات الفئات العمرية، نظرا لما تمثله من قاعدة لاكتشاف اللاعبين واللاعبات أصحاب المواهب، إضافة إلى بطولات الكبار للوقوف على المستوى الفني للاعبي المنتخبات الوطنية، وانتقاء اللاعبين المميزين الذين يظهرون بصورة طيبة خلال المنافسات".وأكد الزعبي، أن الاتحاد اختار المواعيد المناسبة لإقامة بطولاته المحلية للعام الحالي، والتي تتوافق مع تحضيرات المنتخبات الوطنية ومشاركاتها الرسمية، والتزام اللاعبين بالامتحانات المدرسية، متنميا أن تعكس البطولات تطلعات الاتحاد في رفع المستوى الفني لللاعبين كافة، داعيا الأندية إلى ضرورة التركيز على اللاعبين صغار السن الذين يعتبرون مستقبل اللعبة في المراحل المقبلة.وكان الاتحاد الأردني لكرة الطاولة، حدد مواعيد إقامة كافة بطولاته المحلية التي ستقام العام الحالي، فإلى جانب بطولة الأندية للفئات العمرية، تقام بطولة مراكز الواعدين خلال شهر حزيران (يونيو) المقبل، وهي البطولة التي تحظى باهتمام ودعم كبيرين من الاتحاد لما تمثله من قاعدة رئيسية لاكتشاف اللاعبين أصحاب المواهب، ثم يقيم الاتحاد بطولة أندية الدرجة الثانية خلال شهر تموز (يوليو) المقبل، وفي الشهر ذاته، تقام بطولة الرواد والتي تشهد عادة مشاركة نخبة من اللاعبين الذين تركوا بصمات واضحة خلال مسيرتهم في الملاعب.وتقام هذه البطولات كافة، في صالة اليرموك بمدينة الحسين للشباب، ثم تحتضن صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب منافسات بطولة المملكة المفتوحة خلال شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، فيما يختتم الاتحاد نشاطاته المحلية بإقامة دوري أندية الدرجة الأولى، ودوري أندية السيدات خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل .من ناحية أخرى حدد الاتحاد الأردني لكرة الطاولة يوم الـ 31 من آذار(مارس) الحالي، آخر موعد لتسجيل الأندية الراغبة بالمشاركة في بطولة الفئات العمرية للأندية، والتي تقام خلال الفترة من 4 ولغاية 6 من نيسان(أبريل) المقبل، في صالة اليرموك بمدينة الحسين.والفئات العمرية المعتمدة لهذه البطولة للجنسين (الذكور والإناث) هي: تحت 19 سنة، وتحت 17 سنة، وتحت 15 سنة، وتحت 13 سنة، وتحت 11 سنة، حيث ينتظر أن تقوم اللجنة الفنية المنبثقة عن الاتحاد وعقب الانتهاء من تسجيل الأندية بإجراء قرعة البطولة للفئات العمرية كافة.