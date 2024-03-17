الأحد 17 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الزعبي: عقوبة الاتحاد ظالمة.. والبزور الأفضل للرمثا في الفترة الحالية

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عدد من لاعبي فريق الرمثا خلال إحدى المباريات بدوري المحترفين - (من المصدر)
عمان - حمل رئيس مجلس إدارة نادي الرمثا خالد الزعبي، الأمانة العامة في اتحاد كرة القدم، مسؤولية الغرامة المالية التي تلقاها الرمثا مؤخرا من اللجنة التأديبية، والبالغة قيمتها 25 ألف دينار، بسبب نقص اللاعبين خلال مباراة الفريق بدوري المحترفين أمام الحسين إربد.اضافة اعلان
وقال الزعبي في معرض رده على استفسارات "الغد": "إن الأمانة العامة أخطأت في تحويل الحادثة إلى اللجنة التأديبية والنظر فيها، تبعا للأحداث التي رافقت المباراة وتسببت في توقفها قبل نهاية الوقت الأصلي، مفيدا بأن الأمانة العامة كان عليها غض النظر عن الأمر بعد وفاة أحد مشجعي النادي على المدرجات".
وتابع: "الرمثا سيقدم استئناف على العقوبة الظالمة من اتحاد الكرة بحق النادي، تبعا للقرار الذي أثار استياء غضب كل الرياضيين، وأملنا كبير برئيس الهيئة التنفيذية للاتحاد سمو الأمير علي بن الحسين في إلغاء العقوبة".
ولفت الزعبي، إلى أن القرار لا يمت للإنسانية بصلة، حيث تم اتخاذ القرار من دون النظر إلى الحادثة الأليمة التي حدثت في المباراة، موضحا أن النادي قدم إيفادته بعد طلب الاتحاد منهم، وكشف أن السبب في تناقص اللاعبين يعود إلى إصابة عدد من اللاعبين وطرد لاعب قبل ذلك، وانتهاء التبديلات المسموحة للفريق.
وواصل: "ماذا كان يريد الاتحاد من اللاعبين والجماهير التي غضبت كثيرا على المدرجات وطالبت بتوقف المباراة، وهل كان يفضل الاتحاد أن تندفع الجماهير وتتجه لأرضية الملعب للتعبر عن غضبها لوفاة أحد المخلصين لناديه، كان على الاتحاد أن يتخذ قرارا إنسانيا لأن الإنسان أغلى ما نملك".
وأشار الزعبي، إلى أن لجان الاتحاد أصبحت لجان "جباية"، وتهدف إلى سحب المخصصات المالية التي يقدمها الاتحاد للأندية في كل موسم، مؤكدا أن الهدف الرئيسي للجان هو تقويم سلوك أركان اللعبة، إلا أنها لا تعمل بهذا المنحنى منذ  سنوات عدة.
وزاد: "اتحاد الكرة يتعامل بفوقية مع جميع الأندية، ولا يوجد احترام لأي شخص مسؤول فيها، وما نراه من عقوبات وآخرها بحق رئيس نادي السلط خالد عربيات ورئيس نادي سحاب علي أبو حماد، يؤكد أن الاحترام غائب بحق أهم الأشخاص في الأندية ولأسباب غير منطقية".
وعلى صعيد منفصل، أكد الزعبي أن إدارة النادي رفضت الاستقالة التي تقدم به المدير الفني للفريق وسيم البزور في مناسبتين، موضحا أن سبب الرفض يعود لثقة الإدارة بالمدرب الذي يعد الخيار الأفضل لـ"غزلان الشمال"، في ظل الظروف الحالية التي يمر بها بالنادي وأبرزها مسألة الحرمان من التسجيل والتعاقد مع اللاعبين.
وأكمل: "يعد البزور المدرب الأكثر قدرة على التعامل مع الظروف الصعبة، ولديه أسلوب مميز يتعامل به مع اللاعبين الشباب، ونأمل في إيجاد حلول لمسألة الحرمان، ولا نتطلع كثيرا إلى نتائج الفريق في المرحلة المقبلة بقدر ما أن يتم منح الفرصة لجميع اللاعبين من أجل اكتساب الخبرات والاحتكاك للمنافسة في الموسم المقبل، بعد أن استقر الرمثا بمنطقة دافئة ولا ينافس على الهبوط".
وبدوره، أفاد الزعبي، بأن نجم الفريق الشاب عز الدين أبو عاقولة، عاد من روسيا أول من أمس، بعد إجراء عملية في عينه، على أن يواصل السفر وإجراء سلسلة من العمليات الأخرى، مؤكدا أن إدارة النادي ستبقى بجانب اللاعب من أجل عودته للفريق وإكمال مسيرته الكروية بين جدران النادي.
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