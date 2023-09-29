الزعبي: فخورة بتجربتي مع منتخب ماليزيا.. وأدرس تجديد العقد

مهند جويلس

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عمان- أكدت المديرة الفنية لمنتخب ماليزيا للسيدات لكرة القدم، الأردنية سولين الزعبي، أن تطورا ملحوظا شهد على أداء فريقها خلال الفترة الحالية، رغم تشكيل نواة منتخب هناك نهاية العام الماضي.وبينت الزعبي في مقابلة مع "الغد"، أنه تم ترشيحها لتولي مهمة مديرة الكرة النسوية ومدربة منتخب السيدات في ماليزيا، إلى جانب مدربة أسترالية أخرى، عن طريق المدير الفني للاتحاد الماليزي، الأسترالي سكوت، بعد أن التقت به في إحدى ورشات "فيفا" التدريبية العام الماضي.وأضافت الزعبي في تصريحات لـ"الغد": "كان التواصل معي بعد رؤية سيرتي الذاتية ومعرفتهم بقدراتي وما قدمته للكرة المحلية خلال السنوات الماضية، إلى جانب أنني مدربة أردنية، والذي تنظر إليها الكرة الماليزية أنها الأفضل على الصعيد النسوي بالمنطقة العربية، وكان هناك تقارب في الأفكار ووجهات النظر، لأقوم بتوقيع عقد يمتد حتى نهاية العام المقبل، وتمت مفاتحتي بتجديد العقد وسأدرس الأمر لاحقا".وقادت الزعبي، منتخب ماليزيا للدور نصف النهائي من البطولة الدولية الودية للسيدات، والتي تختتم اليوم في مدينة الطائف السعودية، حيث تعادل الفريق في مباراتيه بالدور الأول بدون أهداف أمام كل من السعودية (مستضيفة البطولة) ومنتخب باكستان، قبل الخسارة من المنتخب اللبناني بفارق الركلات الترجيحية عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بدون أهداف، لينافس منتخب ماليزيا اليوم على المركز الثالث بملاقاة منتخب السعودية.وأوضحت الزعبي أن الاتحاد الماليزي وضع خطة لتطوير الكرة النسوية، تهدف لمقارعة منتخبات المنطقة ومحاولة دخول عالم الاحتراف خطوة بخطوة، معتبرة بأن تشكيل منتخبات الشابات والناشئات هي إحدى أبرز الإنجازات بالنسبة لها، إضاقة إلى إقامة دوري نسوي هو الأول في البلاد، وخوض منتخب السيدات لـ7 مباريات خلال العام الحالي، وإقامة 3 مهرجانات لاستكشاف المواهب.وتابعت: "قدمت بطولة الطائف فائدة فنية كبيرة للاعبات من خلال خوضهن مباريات على مستوى دولي أمام منتخبات بالمستوى نفسه، حيث تعرض المنتخب سابقا لخسائر بنتائج كبيرة من الدول المجاورة لماليزيا في منطقة جنوب شرق آسيا، وتفاجأت من تطور مستوى العديد من اللاعبات، وفخورة بامتلاكهن الروح القتالية وعدم الاكتفاء بالموهبة إن وجدت، وأسعى دائما لإيجاد فرص لعن لخوض بطولات ودية في مختلف الدول".وأشارت الزعبي إلى أن اجتماعا سابقا جمع سمو الأمير علي بن الحسين رئيس الهيئة التنفيذية لاتحاد الكرة، ورئيس الاتحاد الماليزي للعبة، تخلله الحديث عن نية البلدين إقامة معسكرات متبادلة فيما بينهما بالكرة النسوية، مؤكدة بأن هدفها فور تسلمها مهمتها كان خوض مباراة ودية مع المنتخب الوطني لتحقيق الفائدة للطرفين.وواصلت: "كان هناك تواصل بين ناد محلي ولاعبتين ماليزيتين للاحتراف في صفوفه بالموسم المنتهي مؤخرا، إلا أن عدم جاهزيتهما الفنية ساهم في عدم إتمام الصفقة المزدوجة، وأتوقع أن الموسم المقبل سيشهد استقطاب لاعبات ماليزيات لدوري المحترفات، فيما سيكون من الصعوبة استقطاب لاعبات أردنيات للدوري الماليزي خلال السنوات المقبلة نظرا لعدم تطبيق نظام الاحتراف بالوقت الراهن".وتمنت الزعبي، زيادة الاهتمام بالكرة النسوية نظرا لسهولة فرص بلوغ كأس العالم مقارنة بالرجال، وذلك بسبب قلة الدول المهتمة حول العالم باللعبة على مستوى السيدات.وقدمت الزعبي في نهاية حديثها، الشكر لاتحاد الكرة المحلي على ما قدمه لها سواء عندما كانت لاعبة أو مدربة وثم إدارية، مشيرة إلى أنها لم تكن تريد مغادرة منصبها بعد العمل على خطط لسنوات طويلة للتطوير، إلا أن خوض التحدي الجديد ومحاولة العودة بخبرات إضافية للكرة النسوية الأردنية لاحقا، جعلها تترك منصب مديرة الدائرة النسوية في الاتحاد والتوجه لماليزيا العام الماضي.