الجمعة 23 حزيران 2023
النسخة المطبوعة

الزعبي: مدة العقد سبب تأخر توقيعي للرمثا.. وأستغرب تجاهل الاتحاد

987410
اللاعب محمد وائل الزعبي - (من المصدر)
عمان- كشف لاعب فريق الرمثا محمد وائل الزعبي، عن تأخر توقيعه على عقد جديد مع فريقه الرمثا لتمثيله في الموسم الكروي الجديد، وذلك بعد انخراطه بالتدريبات خلال الفترة الماضية تحت قيادة المدير الفني وسيم البزور.اضافة اعلان
وبين الزعبي في حديث خاص لـ"الغد"، أن إدارة الرمثا اتفقت معه قبل أشهر عدة بتجديد عقده لمدة موسمين، قبل أن يتجه في الأيام الماضية لمقر النادي من أجل التوقيع، ليتفاجأ من وضع الإدارة مدة العقد 3 مواسم، ما دفعه للتردد في التوقيع مؤخرا.
وتابع: "إصرار إدارة النادي على التوقيع لمدة أطول، ومن ثم قدوم الجماهير وإقناعي ووالدي بضرورة الاستمرار مع الفريق، أمور دفعتني للتوقيع مع الرمثا بالمدة التي حددتها الإدارة، وأتمنى أن أكون على قدر ثقة الجماهير والمنافسة على الألقاب المحلية، ونعدهم بأن نحقق مفاجآت للعبنا بدون ضغوطات، رغم وجود مشاكل في تسجيل اللاعبين وغياب عامل الخبرة في بعض المراكز".
ولفت الزعبي (24 عاما)، إلى أنه رفض الكثير من العروض من فرق محلية خلال السنوات الماضية، لإصراره والفريق بشكل عام على تحقيق بطولة الدوري الغائبة عن خزائن الرمثا لمدة 39 عاما، وهو ما نجح بتحقيقه في الموسم 2021.
وواصل: "أبدى البزور إعجابه بمستواي وأبلغني بأهمية وجودي مع الفريق في الموسم الحالي، في ظل اعتماد النادي على أبنائه نظير حرمانه من تسجيل اللاعبين، إلا أنني احترمت رغبة الإدارة في شروطها المفاجئة، وفضلت عدم الاستمرار بكل مودة ومحبة".
وتحدث الزعبي عن إصابته التي أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة، وغيابه عن جميع مباريات الرمثا في الموسم الماضي، مشيرا إلى أنه تعرض لها بعد تجمع المنتخب الأولمبي في العام 2021، والذي كان في البحرين تحضيرا لبطولة غرب آسيا والتصفيات القارية.
وأضاف: "شعرت في أول تدريب لي مع فريق الرمثا بألم في الجسد، وسرعان ما حدثت مشاكل في الركبة بعد نزولي للملعب، لأواجه صعوبة في المشي لحدوث التهابات وتمزق في الوتر الصابوني، لأخضع للراحة لمدة شهر تقريبا، ومن ثم العودة والتدرب للملاعب والتتويج باللقب الثمين، الذي جاء نتيجة تضافر جهود جميع أركان المنظومة".
وأشار الزعبي إلى أنه تأثر من الإصابة مجددا، وإبلاغه بشكل مستمر من النادي بالصبر عليها دون الحاجة إلى إجراء عملية، ما تسبب بغيابه عن موسم كامل دون أن تتحسن إصابته، ليجري عملية نهاية الماضي، تحمل تكاليفها نادي الرمثا.
وزاد: "أستغرب من تجاهل اتحاد الكرة بعدم تغطيته جزءا من تكاليف العملية باعتباري لاعبا بالمنتخب الأول والأولمبي في الوقت نفسه، حيث وصلني الرفض من الأمين العام سمر نصار في 3 مناسبات، وكانت حجة الرفض بأن الإصابة حصلت معي في النادي، لكن هذا الأمر لم يكن مقنعا بالنسبة لي، لأنني جزء مهم من المنتخبات الوطنية في الفترات الماضية". 
وشكر الزعبي اهتمام المدير الفني السابق للمنتخب الأولمبي أحمد هايل تجاهه، حيث كان على تواصل مستمر معه للاطمئنان على صحته وموعد عودته للملاعب لوضعه في حساباته، لأهميته في هجوم المنتخب وتحديدا بعد انضمام أكثر من لاعب لمنتخب الرجال في النهائيات، إلى أن الإصابة حرمته من التواجد في بطولة غرب آسيا الذي توج المنتخب بلقبها، والتصفيات ونهائيات كأس آسيا أيضا.
وتابع: "الإصابة جعلتني بعيدا عن الأضواء في العامين الماضيين، لكنني أملك رغبة كبيرة في العودة المميزة بأسرع وقت، حيث إنني أتمتع حاليا بجاهزية فنية وبدنية عالية، وسأقدم كل ما بوسعي من أجل تمثيل المنتخبات الوطنية من جديد، حيث كانت أجمل فتراتي عندما كنت لاعبا مع منتخب الرجال بقيادة فيتال بروكلمانز، والمنتخب الأولمبي بقيادة المدرب أحمد عبد القادر".
وأشاد الزعبي، بفكرة بطولة الدرع من خلال إقامتها بنظام الدوري من مرحلة واحدة، وذلك لما فيه من فائدة للفرق واللاعبين بعد التوقفات المستمرة والطويلة، في الوقت الذي أعرب فيه عن فخره بما قدمه المنتخب الأولمبي في نهائيات غرب آسيا، متوقعا منهم الكثير في الفترة المقبلة، لما يضمه الفريق من عناصر مميزة في البطولات المحلية.
1687428528387335200

"الناشئات" يلتقي مصر بنصف نهائي "السلة العربية" اليوم منذ6 ساعة

1687429337527385100

الفيصلي في التصنيف الثالث بقرعة دوري أبطال آسيا منذ6 ساعة

410949

محكمة الكاس ترفض استئناف الرمثا وتوكد صحة انتقال شرارة للأهلي الليبي 21 حزيران 2023

222227

ليفاندوفسكي يتحدث عن مستقبله مع برشلونة 21 حزيران 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1687431765707461300

صراع محتدم بين أميركا وألمانيا على صدارة بطولة العالم لـ"الفورمولا إي"

منذ6 ساعة
1687431765787461500

إيقاف مورينيو.. ودي ماريا يرحل عن يوفنتوس

منذ6 ساعة
1687428794217358900

3 مباريات مهمة بدوري "الكرة الطائرة" الممتاز

منذ6 ساعة
الرالي الوطني الثاني

منافسة أردنية وعمانية ولبنانية في الرالي الوطني الثالث اليوم ‏

منذ6 ساعة
1687431765667461100

سحاب يقابل شباب العقبة والحسين إربد يتربص بالأهلي بدرع المئوية

منذ6 ساعة
1687425299317241800

الاتحاد يلتقي الاستقلال بدوري المحترفات بحثا عن تصحيح المسار

منذ6 ساعة
افكار و مواقف
ترجمات
1687344570305817500

خمسة اتجاهات رئيسية تظهر كيف يتغير العالم‏

ترجمات |21 حزيران 2023
1687344570345817700

قضية فلسطين ناضجة للوساطة الصينية‏

ترجمات |21 حزيران 2023
"الثورة أنثى"، شعار في مظاهرة مناهضة للحكومة، بغداد، 13 شباط (فبراير) 2020 - (المصدر)

النساء العراقيات يحملن لواء التغيير في بلد ممزق

ترجمات |20 حزيران 2023
سياح ينظرون إلى مجمع الأقصى من على جبل الزيتون في القدس المحتلة – (أرشيفية)

خطة إسرائيل لتقسيم الأقصى تهدد الوضع الراهن للقدس

ترجمات |19 حزيران 2023
1687080390780478700

56 عاما على حرب 1967 والعالم ما يزال ينكر المعاناة الفلسطينية‏

ترجمات |18 حزيران 2023
1687080390730478500

أميركا تتخلف بينما يحتضن الشرق الأوسط حقبة جيوسياسية جديدة

ترجمات |18 حزيران 2023
 