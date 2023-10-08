الزعبي: مشاركة "الطاولة" في بطولة الإمارات الدولية حققت المطلوب

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عمان -الغد - أكد رئيس الاتحاد الأردني لكرة الطاولة طارق الزعبي، أن مشاركة المنتخب الوطني للفئات العمرية في بطولة الإمارات الدولية، والتي أقيمت في مدينة العين، وأشرف عليها الاتحاد الدولي، وشهدت مشاركة واسعة من اللاعبين من مختلف دول العالم، حققت المطلوب من الناحية الفنية بعد أن ظهر لاعبو المنتخب الوطني (عيسى الشماع ويامن الجعافرة وركان الزعبي)، بالمستوى الفني الجيد، والذي أكد تطور وعلو كعب الفئات العمرية، وهذا ما كنا نسعى إليه من خلال تنفيذ البرامج الفنية، التي تهدف إلى صقل وتطوير مستوى اللاعبين.وأشار الزعبي في حديث لـ "الغد" إلى أن ما عزز مشاركة المنتخب الوطني في هذه البطولة، تطلعات الاتحاد في مواصلة رعاية وعدم المواهب، والذين نعتبرهم الأساس في عملية التطوير، والحمد لله وصل مستوى اللاعبين إلى المستوى الذي يلبي الطموح، بل إن الاعبين وجدوا أنفسهم في منافسة قوية مع اللاعبين من دول العالم، وهذا بحد ذاته نجاح كبير، ويمنح اللاعبين الثقة في الإبداع وتقديم المستويات الفنية القوية، وأن الاتحاد بعد نجاح هذه المشاركة سيعمل على توسيع رقعة المشاركة اللاعبين كافة، في المنتخبات الوطنية، وخصوصا في الفئات العمرية الصغيرة، وسيتم منح اللاعبين فرص المشاركة في البطولات ذات الطابع القوي، وخصوصا البطولات التي تقام تحت إشراف الاتحاد الدولي، وذلك للاستفادة من النقاط التي تعزز من تقدم اللاعبين في التصنيف الرسمي الذي يصدر عن الاتحاد الدولي".إلى ذلك تستعد المنتخبات الوطنية للمشاركة في بطولة لبنان الدولية، التي تقام في مدينة جزين اعتبارا من 19 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي، والتي تشهد مشاركة كبيرة من اللاعبين في مختلف الفئات العمرية.من ناحية أخرى، حظي الاتحاد الأردني لكرة الطاولة بتكريم خاص من نظيره الاتحاد الإماراتي خلال إقامة بطولة الإمارات الدولية، حيث سلم رئيس الاتحاد الإماراتي داوود الهاجري درع التميز إلى رئيس الاتحاد الأردني طارق الزعبي، والذي جاء بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيس الاتحاد الإماراتي.وعبر الزعبي عن بالغ شكره وتقديره إلى أسرة الاتحاد الإماراتي برئاسة الهاجري، لافتا إلى أن العلاقة التي تربط الاتحادين الأردني والإماراتي مبنية على الاحترام والتعاون المشترك الذي يصب في مصلحة اللعبة في البلدين الشقيقين.