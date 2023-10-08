الأحد 08 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الزعبي: مشاركة "الطاولة" في بطولة الإمارات الدولية حققت المطلوب

1696758758673546700
طارق الزعبي (يسار) يتسلم درع التميز من رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة الطاولة - (من المصدر)
عمان -الغد - أكد رئيس الاتحاد الأردني لكرة الطاولة طارق الزعبي، أن مشاركة المنتخب الوطني للفئات العمرية في بطولة الإمارات الدولية، والتي أقيمت في مدينة العين، وأشرف عليها الاتحاد الدولي، وشهدت مشاركة واسعة من اللاعبين من مختلف دول العالم، حققت المطلوب من الناحية الفنية بعد أن ظهر لاعبو المنتخب الوطني (عيسى الشماع ويامن الجعافرة وركان الزعبي)، بالمستوى الفني الجيد، والذي أكد تطور وعلو كعب الفئات العمرية، وهذا ما كنا نسعى إليه من خلال تنفيذ البرامج الفنية، التي تهدف إلى صقل وتطوير مستوى اللاعبين.اضافة اعلان
وأشار الزعبي في حديث لـ "الغد" إلى أن ما عزز مشاركة المنتخب الوطني في هذه البطولة، تطلعات الاتحاد في مواصلة رعاية وعدم المواهب، والذين نعتبرهم الأساس في عملية التطوير، والحمد لله وصل مستوى اللاعبين إلى المستوى الذي يلبي الطموح، بل إن الاعبين وجدوا أنفسهم في منافسة قوية مع اللاعبين من دول العالم، وهذا بحد ذاته نجاح كبير، ويمنح اللاعبين الثقة في الإبداع وتقديم المستويات الفنية القوية، وأن الاتحاد بعد نجاح هذه المشاركة سيعمل على توسيع رقعة المشاركة اللاعبين كافة، في المنتخبات الوطنية، وخصوصا في الفئات العمرية الصغيرة، وسيتم منح اللاعبين فرص المشاركة في البطولات ذات الطابع القوي، وخصوصا البطولات التي تقام تحت إشراف الاتحاد الدولي، وذلك للاستفادة من النقاط التي تعزز من تقدم اللاعبين في التصنيف الرسمي الذي يصدر عن الاتحاد الدولي".
إلى ذلك تستعد المنتخبات الوطنية للمشاركة في بطولة لبنان الدولية، التي تقام في مدينة جزين اعتبارا من 19 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي، والتي تشهد مشاركة كبيرة من اللاعبين في مختلف الفئات العمرية.
من ناحية أخرى، حظي الاتحاد الأردني لكرة الطاولة بتكريم خاص من نظيره الاتحاد الإماراتي خلال إقامة بطولة الإمارات الدولية، حيث سلم رئيس الاتحاد الإماراتي داوود الهاجري درع التميز إلى رئيس الاتحاد الأردني طارق الزعبي، والذي جاء بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيس الاتحاد الإماراتي.
وعبر الزعبي عن بالغ شكره وتقديره إلى أسرة الاتحاد الإماراتي برئاسة الهاجري، لافتا إلى أن العلاقة التي تربط الاتحادين الأردني والإماراتي مبنية على الاحترام والتعاون المشترك الذي يصب في مصلحة اللعبة في البلدين الشقيقين.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1696765158023835200

الأردن يختتم مشاركته بدورة الألعاب الآسيوية بالمركز 28

منذ 46 دقيقة
1696760289263591700

المنتخب الأولمبي يبدأ تدريباته بالقاهرة تحضيرا لمواجهة "المصري"

منذ 46 دقيقة
1696765157883835000

التفاصيل الكاملة لاتفاق الفيصلي مع المدرب محمود والاعتذار منه

منذ 47 دقيقة
1696758758733546900

غياب الإعداد النفسي يبدد طموحات "بطل الجمباز" أبو السعود في التأهل الأولمبي المباشر

منذ 50 دقيقة
1696756751603496100

الإنجليزية يستقبل شباب بشرى.. وقمة بين الأرثوذكسي واتحاد عمان بـ"سلة الناشئين"

منذ 51 دقيقة
1696756751413495400

العلوان: عيرا جاهز للمنافسات العربية ويرصد ليبيا وبرازيليا

منذ 52 دقيقة
افكار و مواقف

القيادات التنفيذية والقدرة على اتخاذ القرار 2 - 2

د.عبدالله سرور الزعبي |اليوم

"أسطرة" إسرائيل

ماهر أبو طير |اليوم

فض الالتباس

موفق ملكاوي |اليوم

فلسطين ستبقى البوصلة

جهاد المنسي |اليوم

نظرة على الواقع الحزبي!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

أزمات الغرب والشمال.. أين مصلحتنا؟

سميح المعايطة |اليوم
ترجمات
‏عمال الإنقاذ وأقارب الضحايا ينصبون خياما أمام المباني التي دمرها الفيضان في درنة، ليبيا، 18 سبتمبر 2023 - (أرشيفية)

وسائل الإعلام تتجاهل تماما دور "الناتو" الحربي في الفوضى الليبية

ترجمات | منذ3 ساعة
مدنيون أرمن يترجلون من شاحنة عسكرية بعد إجلائهم من ناغورنو كاراباخ برعاية قوة حفظ السلام الروسية - (أرشيفية)

الفصل الأخير من نزاع ناغورنو-كاراباخ

ترجمات | منذ3 ساعة
Untitled-1

مبادئ للعلاقات الدولية في عصر الإنسان العاقل

ترجمات | منذ3 ساعة
رسم للإمبراطور الفرنسي نابليون بونابرت بين جنوده - (أرشيفية)

"البونابرتية" تعدي وتنجب الانقلابات العسكرية في أفريقيا ‏

ترجمات |07 تشرين الأول 2023
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في زيارة انتخابية - (أرشيفية)

لا تدعوا السيرك يشتت انتباهكم.. ترامب بارع جدا

ترجمات |07 تشرين الأول 2023
مع استمرار الحرب.. الدعم الغربي لأوكرانيا يتصدع

مع استمرار الحرب.. الدعم الغربي لأوكرانيا يتصدع

ترجمات |07 تشرين الأول 2023
 