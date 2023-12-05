الثلاثاء 05 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الزعبي: موعد دوري "الطاولة" يتوافق مع برامج المنتخبات الوطنية

لاعبان يتنافسان في دوري سابق للدرجة الأولى لكرة الطاولة - (من المصدر)
لاعبان يتنافسان في دوري سابق للدرجة الأولى لكرة الطاولة - (من المصدر)
 قال رئيس الاتحاد الأردني لكرة الطاولة طارق الزعبي أن اقامة دوري أندية الدرجة الأولى لموسم 2023 وحسب المواعيد التي حددها الاتحاد في وقت سابق سواء كانت للرجال أو السيدات، يتوافق مع برامج المنتخبات الوطنية، بل يعزز من نجاحاتها، خصوصا وأن الدوري يشهد مشاركة عدد كبير من اللاعبين واللاعبات مع مختلف الأندية المشاركة في هاتين البطولتين، لافتا إلى أن الاتحاد حدد مواعيد الدوري بعد التنسيق مع الجهاز الفني للمنتخبات الوطنية الذي يرأسه المصري عمرو رضا.اضافة اعلان
وقال الزعبي "استكمل الاتحاد كافة الترتيبات الفنية والتنظيمية لاقامة منافسات الدوري في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب، وأن الاتحاد يسعى لإنجاح كافة اللقاءات واخراجها بالصورة الإيجابية التي يستحقها، خصوصا وأن الدوري يحظى باهتمام كبير من محبي وعشاق اللعبة كونه يشهد مشاركة الأندية القوية".
وتقام منافسات الدوري خلال الفترة من 19 ولغاية 24 كانون الأول (ديسمبر) الحالي، وفق نظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، يتحدد على إثر نتائجها الفرق الحاصلة على المراكز الأولى، والتي ستخوض منافسات المربع الذهبي في مرحلة أخرى مع النقاط التي حصلت عليها في المرحلة الأولى.
وجاء اختيار موعد البطولة، ليتوافق مع أجندة الاتحاد للموسم الحالي، وخصوصا مشاركات المنتخبات الوطنية في البطولات الرسمية المقبلة، سواء كانت للرجال أو السيدات، حيث يسعى من خلالها الاتحاد إلى تأمين كافة المتطلبات الفنية أمام لاعبي المنتخبات الوطنية لضمان تواجدهم في تصفيات غرب آسيا المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، بالصورة الطيبة والإيجابية، التي تعزز من فرصهم بتحصيل بطاقتي التأهل.
وحدد الاتحاد الساعة الخامسة من مساء يوم السبت 16 من ذات الشهر، موعدا للاجتماع الفني، والذي يشتمل على إقرار التعليمات الفنية، وسحب قرعة البطولة، بحضور أعضاء اللجنة الفنية المنبثقة عن الاتحاد، وممثلي الأندية المشاركة، في الوقت الذي حدد فيه الاتحاد ذات اليوم موعدا أخيرا لتسجيل اللاعبين، والذي ينتهي عند الساعة الرابعة مساء.
وينتظر أن تشهد منافسات الدوري ندية وإثارة بين عدد من الفرق التي تسعى لتحصيل النتائج الإيجابية، التي تضعها في دائرة المنافسة على اللقب، وخوض مرحلة المربع الذهبي في لقاءات حاسمة، في الوقت الذي تشير فيه القراءات الفنية إلى افضلية فريق الأرثوذكسي بالفوز باللقب نظرا لاكتمال صفوفه بكوكبة من اللاعبين بعد تعاقد الهيئة الإدارية مع لاعب المنتخب الوطني حسن الحوراني، لينضم إلى اللاعبين زيد أبو يمن ومحمد بني سلامة في قيادة الفريق في الموسم الحالي، حيث سبق للحوراني وأن ساهم في الموسم الماضي بتتويج فريق مدينة الحسين للشباب بالفوز بلقب الدوري.
كما قرر اتحاد اللعبة اقامة دوري أندية السيدات خلال فترة دوري الدرجة الأولى، وتبدو الفرصة مواتية أمام فريق الأرثوذكسي للاحتفاظ باللقب نظرا لما يضمه من لاعبات يعتبرن الأميز على الساحة المحلية.
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