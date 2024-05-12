الأحد 12 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الزعبي: نتطلع إلى التصفيات الأولمبية لـ"الطاولة" بآمال كبيرة

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لاعبو المنتخب الوطني لكرة الطاولة المشاركين في التصفيات الأولمبية (من المصدر)
عمان - الغد - قال رئيس الاتحاد الأردني لكرة الطاولة طارق الزعبي، إن المنتخب الوطني وصل إلى مرحلة التحضير النهائية التي تسبق مشاركته في التصفيات الأولمبية، التي تقام في مدينة السليمانية خلال الفترة من 17 ولغاية 19 أيار (مايو) الحالي، بعد أن خضع طيلة الفترة الماضية إلى وجبة من التدريبات المكثفة، والمعسكرات الداخلية والخارجية، والتي حققت النجاحات المطلوبة.اضافة اعلان
وأضاف الزعبي "دخلنا في المرحلة الحاسمة، ونستعد حاليا لخوض غمار التصفيات التي تعتبر الأبرز على أجندة الاتحاد في العام الحالي، ونملك لاعبين على قدر كبير من المسؤولية، والذين وصلوا إلى الجاهزية الكاملة لمقارعة لاعبي منطقة غرب آسيا في هذه التصفيات المهمة".
وكان المنتخب الوطني والمكون من اللاعبين واللاعبات (زيد أبو يمن وزياد عزيز وتيماء أبو يمن وبراء الوديان) قد أختتم معسكره التدريبي المشترك مع لاعبي المنتخب المصري، والذي اشتمل على التدريبات الصباحية والمسائية، إلى جانب خوض اللاعبين لسلسلة من اللقاءات الودية التي تميزت بالطابع التنافسي القوي، وهو ما كان يبحث عنه المدير الفني للمنتخب الوطني عمرو رضا، الذي عبر عن تفائله بتحقيق اللاعبين نتائج طيبة في التصفيات الأولمبية.
وينتظر أن يكون المنتخب الوطني قد بدأ معسكره التدريبي في مدينة السليمانية العراقية، والذي يأتي ايضا ضمن التحضيرات الخاصة بمشاركة اللاعبين واللاعبات في التصفيات الأولمبية.
ويرأس عضو مجلس ادارة الاتحاد أحمد الرفاعي وفد المنتخب الوطني المشارك في المعسكر التدريبي والتصفيات الأولمبية، ويضم أيضا الإدارية عضو مجلس إدارة الاتحاد هنادي تفاحة، اضافة إلى اللاعبين واللاعبات، زيد أبو يمن وزياد عزيز وتيماء أبو يمن وبراء الوديان.
ويذكر أن تصفيات غرب آسيا الأولمبية في نسختها الأخيرة، والتي جرت العام 2020، شهدت مشاركة الدول المنتسبة لاتحاد غرب آسيا كافة، وتمكن فيها اللاعب السعودي علي الخضراوي من حجز بطاقة التأهل المخصصة لفئة الرجال بينما، تمكنت لاعبة المنتخب السوري هند ظاظا، من حجز بطاقة التأهل لفئة السيدات، كما أن هذه التصفيات شهدت تأهل لاعبي المنتخب الوطني زيد أبو يمن وشقيقته سوار إلى المباراة النهائية لكل فئة (الرجال والسيدات).
وتمكنت "الطاولة الأردنية"، من التأهل إلى الأولمبياد من خلال أربع لاعبات، حيث تأهلت سمو الأميرة زينة راشد إلى دورة أثينا 2004، ودورة بكين 2008، وتأهلت جاكلين الدقم إلى دورة سول 1988، وتأهلت ناديا رشاد إلى دورة برشلونة 1992، وتأهلت تتيانا النجار إلى دورة سيدني 2000.
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