الزعبي: نثق بقدرات الاتحاد العراقي في إنجاح تصفيات "طاولة غرب آسيا"

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عمان - _ - منذ اللحظة التي تم فيها اختيار مدينة السليمانية العراقية لاحتضان منافسات التصفيات المخصصة لمنطقة غرب آسيا لكرة الطاولة، والتي تقام خلال الفترة من 6 ولغاية 8 أيار (مايو) المقبل، وهي التصفيات المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، صعد اتحاد غرب آسيا والذي يتخذ من الأردن مقرا رئيسيا له يرأسه طارق الزعبي رئيس الاتحاد الأردني، من تحضيراته الإدارية، لضمان نجاح التصفيات من خلال التعاون والتنسيق مع الاتحاد العراقي، خصوصا فيما يتعلق باختيار الصالة الرئيسية التي ستقام عليها كافة لقاءات التصفيات (الرجال والسيدات)، واختيار صالة التدريب والتي ستكون في ذات المكان لصالة اللعب، حسب ما تشير اليه تعليمات اتحاد غرب آسيا، علاوة على اختبار الفنادق المخصصة للاعبين والحكام والمشرفين على منافسات البطولة.وينتظر أن يعلن اتحاد غرب آسيا خلال الأيام القليلة المقبلة عن هوية مدير التصفيات، وعن الحكم العام، إلى جانب الحكام الذين سيتولون إدارة اللقاءات، وكل ذلك من خلال التنسيق مع الاتحادين الدولي والآسيوي، على اعتبار أن التصفيات حدث دولي يتطلب إعداد كافة الترتيبات على أعلى مستوى وضمان إقامة المباريات في أجواء مثالية تمنح المشاركين فرص اللعب بكل حيادية.وتقام التصفيات التأهيلية لمنطقة غرب آسيا كل أربع سنوات، حيث يحق لكل دولة في المنطقة ترشيح لاعبين ولاعبتين، على أن يتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية لاعب ولاعبة.ويذكر أن النسخة الأخيرة من تصفيات منطقة غرب آسيا قد أقيمت في العاصمة عمان خلال شهر شباط (فبراير) 2020، وتأهل عنها اللاعب السعودي علي الخضراوي، واللاعبة السورية هند ظاظا.التصفيات المقبلة 2024 تحظى باهتمام كبير من كافة اتحادات منطقة غرب آسيا، والتي تسعى لحجز البطاقات المخصصة للتأهل، خصوصا وأن الكثير من اللاعبين مستوياتهم الفنية متقاربة، ويستعدون منذ فترة من خلال المشاركة في البطولات الدولية والعالمية والمعسكرات التدريبية، في الوقت الذي ينتظر فيه أن يثبت الاتحاد الأردني اللاعبين الأربعة الذين سيمثلون الأردن في هذا الاستحقاق المهم، حيث يعتبر اللاعبان زيد أبو يمن وزياد عزيز الأبرز لخوض منافسات الرجال، وهما قد خاضا في المرحلة الماضية العديد من البطولات، فيما يواصل الاتحاد إقامة التصفيات المخصصة اللاعبات، حيث أسفرت التصفيات الأولى عن فوز اللاعبة براء الوديان بالمركز الأول، وجاءت اللاعبة ريناد الحسيني بالمركز الثاني وقال رئيس الاتحادين الأردني وغرب آسيا طارق الزعبي "التنسيق بيننا وبين الأخوة في الاتحاد العراقي متواصل منذ تم الإعلان عن منحهم حق استضافة التصفيات التأهيلية، وأن الاتحاد الشقيق يملك كافة المقومات الفنية والإدارية التي تساعده في إخراج هذا الحدث الكبير بالصورة المثالية التي يطمح اليها الجميع، وان هذه التصفيات تعتبر الحدث الأهم في منطقة غرب آسيا نظرا لتطلعات كافة الاتحادات الأعضاء في الوصول إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 وهذا حق للجميع، بل تعتبر المنافسة القوية بين اللاعبين واللاعبات من المعززات لتطوير اللعبة في المنطقة ".وأضاف الزعبي" في البطولة العربية التي أقيمت في مدينة السليمانية العراقية العام الماضي، سجل الأشقاء في الاتحاد العراقي نجاحا كبيرا على كافة الصعد الفنية والإدارية وأثبتوا قدرتهم على استضافة كبرى البطولات، وهذا ما دفعنا في اتحاد غرب آسيا لأن نمنحهم شرف استضافة هذا الحدث الكبير".وكانت الجمعية العمومية لاتحاد غرب آسيا قد عقدت مؤخرا اجتماعها العادي في العاصمة القطرية الدوحة برئاسة طارق الزعبي، وحضور ممثلي الدول الأعضاء كافة، في الاتحاد وهي (قطر والإمارات وسلطنة عمان والكويت والسعودية والعراق واليمن وفلسطين ولبنان وسورية، والأردن)، حيث جددت الجمعية العمومية ثقتها بالزعبي رئيسا، وبقاء المقر الرئيسي للاتحاد في العاصمة عمان.