الأربعاء 04 تشرين الأول 2023
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الزعبي والجعافرة يتألقان في بطولة الإمارات الدولية بكرة الطاولة

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بطولة الإمارات الدولية بكرة الطاولة
عمان - الغد - تألق لاعبا المنتخب الوطني تحت 13 سنة  بكرة الطاولة، ركان الزعبي ويامن الجعافرة في مشاركتهما في بطولة الإمارات الدولية، التي انطلقت اليوم الأربعاء بإشراف الاتحاد الدولي.اضافة اعلان
وتمكن الزعبي من التأهل إلى الدور 16 بعد أن حقق سلسلة من الانتصارات، استهلها في دور المجموعات بالفوز على  لاعبين من العراق والإمارات بنتيجة 3-0، قبل أن ينتقل إلى الدور 32 بطلا لمجموعته، ويحقق الفوز الثمين على لاعب من إلامارات بنتيجة 3-0 ايضا. 
وكذلك بدأ الجعافرة لقاءاته في دور المجموعات بتحقيق الفوز على لاعبين من الإمارات تركمانستان بنتيجة 3-0، وفي الدور 32 وبعد أن تأهل بطلا عن محموعته حقق الفوز على لاعب تركمانستان بنتيجة 3-0. 
وقدم اللاعبان اللذان قادهما المدرب الوطني رائد الشريف، اداء فنيا قويا دل على التطور الكبير الذي اصاب لاعبي المنتخبات الوطنية للفئات العمرية، وهذا ما أكده رئيس الوفد نائب رئيس الاتحاد إبراهيم الصرايرة، الذي اشاد بالظهور القوي للاعبين والنتائج المميزة التي تحققت.
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