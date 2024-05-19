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الأحد 19 أيار 2024
10:17 م
الزمالك المصري بطلا لكأس الاتحاد الإفريقي
الزمالك المصري بطلا لكأس الاتحاد الإفريقي
توج الزمالك المصري، الأحد، بطلا لكأس الاتحاد الإفريقي "الكونفيدرالية" بعد فوزه على فريق نهضة بركان المغربي 1-0، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي.
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وأحرز لاعب الزمالك أحمد حمدي هدف الزمالك في الشوط الأول.
كانت مباراة الذهاب انتهت بفوز نهضة بركان 2-1 على أرضية ملعب بركان البلدي بالمغرب.
وجاء تتويج الزمالك بمجموع المباراتين 2-2 بقاعدة احتساب الهدف خارج الأرض.
الزمالك
كأس الاتحاد الإفريقي
نهضة بركان المغربي
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