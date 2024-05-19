الزمالك المصري بطلا لكأس الاتحاد الإفريقي

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وأحرز لاعب الزمالك أحمد حمدي هدف الزمالك في الشوط الأول.كانت مباراة الذهاب انتهت بفوز نهضة بركان 2-1 على أرضية ملعب بركان البلدي بالمغرب.وجاء تتويج الزمالك بمجموع المباراتين 2-2 بقاعدة احتساب الهدف خارج الأرض.