الزياني: القادة العرب شددوا على أهمية تعزيز قيم التسامح بين الأديان والثقافات

زايد الدخيل

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المنامة- أكد وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، أن القادة العرب شددوا على أهمية تعزيز قيم التسامح بين الأديان والثقافات لتحقيق السلام والوئام في العالم أجمع، ورفض دعم الجماعات المسلحة التي تعمل خارج سيادة الدولة، ومكافحة الإرهاب بجميع أشكاله، ومكافحة التطرف وخطاب الكراهية والتحريض.وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك عقده أمس مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في ختام القمة العربية الـ33، أن القادة العرب، أكدوا “أهمية الحفاظ على حرية الملاحة البحرية وإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، بما فيها الأسلحة النووية، والعمل على تعزيز الشركات مع الكتل الدولية والدول الصديقة، لتعزيز الاحترام المتبادل والتعاون مع الالتزام بالتعاون مع الأمم المتحدة، لمواجهة التحديات العالمية والحفاظ على السلام والأمن الدوليين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030”.وأشار الزياني إلى اعتماد القادة العرب المبادرات التي تقدمت بها مملكة البحرين.وأشار إلى أن هذه المبادرات، تمثلت بإصدار دعوة جمعية لعقد مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، بما ينهي الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة كافة، يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة، وفقا لقرارات الشرعية الدولية للعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، سبيلا لتحقيق السلام والعادل والشامل.كذلك التحرك الفوري والتواصل مع وزراء خارجية الدول الغربية ودول العالم، لحثهم على الاعتراف بدولة فلسطين، وتوفير الخدمات التعليمية للمتأثرين من الصراعات والنزاعات في المنطقة، الى جانب تحسين الرعاية الصحية وتوفير الأدوية واللقاحات، وتطوير التعاون العربي في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار والتحول الرقمي.وأشار الزياني، إلى أن مملكة البحرين، ستبادر بصفتها مقدمة المبادرات للعمل على تنفيذها، بالتعاون والتنسيق مع الأمانة العامة للجامعة العربية والهيئات والمؤسسات الدولية ذات العلاقة.وأضاف أن مملكة البحرين، تتشرف باستضافة المؤتمر الدولي لحل القضية الفلسطينية، دعما لحقوق الشعب الفلسطيني وإحلال السلام العادل والشامل في المنطقة. مضيفا “إنه نظرا لطبيعة التطورات في قطاع غزة، فقد صدر عن القمة بيان خاص بالوضع المأساوي في القطاع، والهجوم الإسرائيلي على معبر رفح، وما نتج عنه من نزوح وصعوبات كبيرة في إدخال المساعدات الإنسانية.وأكد الزياني، إدانة القادة العرب في قمة البحرين بأشد العبارات، استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على القطاع، والجرائم التي ارتكبت ضد المدنيين من الشعب الفلسطيني والانتهاكات الإسرائيلية غير المسبوقة للقانون الدولي والإنساني، بما في ذلك استهداف المدنيين والمنشآت المدنية، واستخدام سلاح الحصار والتجويع ومحاولات التهجير القسري وما نتج عنها من قتل وإصابة عشرات الآلاف من الفلسطينيين الأبرياء.وأوضح أن القادة العرب، دانوا امتداد العدوان الإسرائيلي الى مدينة رفح الفلسطينية التي أصبحت ملجأ لأكثر من مليون نازح، وما يترتب على ذلك من تبعات إنسانية كارثية.من جهته، قال أبو الغيط، إن قمة البحرين اتسمت بالسلاسة الشديدة والبساطة والهدوء، ولم يكن هناك أي خلافات، بل هيمنت بالكامل القضية الفلسطينية والوضع في غزة ومسألة رفح على أعمالها.وأضاف أبو الغيط إن “القمة تناولت موضوعات كثيرة اقتصادية وأخرى سياسية واجتماعية، إلا أن القضية الفلسطينية كانت هي المحور والأساس إلى حد أنه صدر لها بيان خاص من القادة، وفي إعلان البحرين يلاحظ من يقرأه، أنه يتكون من عدد كبير من المواقف، فنصف مساحته خصصت للقضية الفلسطينية، وهذا بحد ذاته يكشف إحساس القادة والحكومات بالحاجة للتركيز على هذه القضية”.