السائقون الأردنيون يستعدون للمشاركة في رالي قطر للشرق الأوسط ‏

أيمن وجيه الخطيب

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عمان - شحن السائفون الأردنيون سياراتهم أول من أمس إلى قطر، وذلك ‏للمشاركة في رالي قطر (الجولة الأولى) من بطولة الشرق الأوسط ‏للراليات، الذي ‏ينطلق يوم 31 من كانون الثاني (يناير) الحالي ويستمر ‏حتى 3 شباط (فبراير) المقبل، ويتضمن 13 مرحلة خاصة بالسرعة ‏و199.95 كم من المراحل ‏التنافسية، في حين تبلغ المسافة الإجمالية ‏للرالي 622.49 كم.‏ويتطلع السائقون والملاحون الأردنيون، إلى تحقيق المزيد من ‏الإنجازات في بطولة الشرق الأوسط للراليات للسائقين والملاحين ‏العام الحالي.ويشارك ‏في رالي قطر المتسابق شادي شعبان وملاحه سامر عيسى، ‏والمتسابق إيهاب الشرفا وملاحه يوسف جمعة، والمتسابق حسام سالم ‏وملاحته نانسي ‏المجالي، والمتسابق عيسى أبو جاموس وملاحه عماد ‏جمعة، فيما يلعب عطا الحمود دور الملاح للسائق العماني عبد الله ‏الرواحي.‏وسيغادر المتسابقون تباعا اعتبارا من يوم الاثنين المقبل، من أجل التحضير المثالي، حيث سيشاركون في مرحلة استعراضية بمسافة 3.27 كم، وتقام على حلبة ‏أكاديمية لوسيل ‏للكارتينغ، تحت الأضواء الكاشفة، وستكون هناك ‏سياراتين داخل المسار في الوقت ذاته، على أن تنطلقان وتنتهيان في ‏نقطتين متقابلتين من الحلبة. ‏وتضم بطولة الشرق الأوسط إلى جانب رالي قطر، كلا من: رالي عمان الجولة الثانية في الفترة من 15 إلى 17 من الشهر ذاته، ويحتضن الأردن الجولة ‏الثالثة في الفترة من 16 إلى 18 من أيار (مايو) المقبل، ولبنان الجولة الرابعة في الفترة من 6 إلى 8 أيلول (سبتمبر) المقبل، وقبرص الجولة الخامسة والختامية من البطولة في الفترة من 4 إلى 6 تشرين ‏الأول (أكتوبر) المقبل.‏وكانت نتائج المتسابقين والملاحين الأردنيين في بطولة الشرق الأوسط للراليات العام الماضي مميزة، حيث نال عطا الحمود لقب بطولة الشرق ‏الأوسط ‏للراليات ‏للملاحين برصيد 108 نقاط، وجاء شاكر جويحان في المركز السادس في الترتيب العام للسائقين ‏برصيد 36 ‏نقطة، وشادي شعبان في المركز ‏السابع برصيد 35 نقطة، وإيهاب الشرفا في المركز الرابع عشر ‏برصيد 20 نقطة، ‏ومصطفى عطاري وبدر الفايز في المركز الثاني والعشرين برصيد ‏‏13 نقطة، واحتل سامي فليفل ‏المركز الرابع والعشرين ‏برصيد 9 نقاط.‏وفي بطولة الشرق الأوسط للملاحين (ميرك- فيا)، جاء عطا الحمود في المركز الأول برصيد 108 نقاط، وسامر ‏‏عيسى في المركز الخامس برصيد ‏‏35 نقطة، واحتل يوسف جمعة المركز الخامس عشر برصيد 20 نقطة، وجاءت ‏نانسي ‏المجالي في المركز التاسع عشر برصيد 17 نقطة، واحتل زيد ‏وليد أبو زيد المركز الثالث والعشرين برصيد ‏‏13 نقطة مناصفة مع عماد ‏جمعة الذي جمع الرصيد النقطي نفسه.‏وقال السائق شادي شعبان لـ"الغد: "سعيد جدا بالتقدم الذي ‏أحرزته، العام الماضي في بطولة الشرق الأوسط للراليات، حيث ‏حصلت على مراكز ‏متقدمة، وهذه النتيجة جاءت بعد جهد كبير، ‏والتركيز للدخول في المنافسة بين أبطال عرب ومحليين، وأتطلع إلى تحقيق مزيد من الإنجازات في باقي جولات ‏الشرق الأوسط للراليات ‏‏2024، بالطبع المنافسة في بطولة (ميرك- 2) ليست سهلة بين ‏السائقين العرب والأردنيين، وما أتطلع إليه هو المركز الأول ‏واعتلاء ‏منصة التتويج العام الحالي".‏وأضاف: "قمت بالاستعداد بالشكل المطلوب للمشاركة في جولات بطولة الشرق الأوسط للراليات، وأنا في غاية السرور أن السائق الأردني بات ‏رقما ‏صعبا في الشرق الأوسط، وأتوجه بالشكر لكل من أسهم في ‏دعمي، وساندني للمشاركة في رالي قطر".‏