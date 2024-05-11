السبت 11 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

السائقون الأردنيون يسعون للتتويج في "رالي الأردن الدولي"

السائق الشاب فيصل القماز خلال مشاركته في جولة رالي سابقة -(من المصدر)
السائق الشاب فيصل القماز خلال مشاركته في جولة رالي سابقة -(من المصدر)
عمان – يشارك في رالي الأردن ثاني جولات بطولة الشرق الأوسط للراليات، الذي تنطلق منافساته يوم الخميس المقبل، متسابقون أردنيون شباب، ما يمنحه نقطة تميز كبيرة بضخ دماء شابة، من أجل رفع وتيرة المنافسة بين المتسابقين والبالغ عددهم 29 متسابقا وملاحا من 8 دول.اضافة اعلان
ومن أبرز السائقين والملاحين الأردنيين المشاركين في الرالي، بدر الفايز، عيسى أبو جاموس، وعماد جمعة، شاكر جويحان، شادي شعبان، سامر عيسى، وملاحه عماد جمعة، أمير ناصيف، مصطفى جمعة، حسام سالم، نانسي المجالي، فادي دهشان، زيد أبو زيد، موسى جهريان، إيهاب الشرفا، ويوسف جمعة، وسلامة القماز، فايز القماز، فيصل القماز، سيف منصور، وعاصم عارف، وأحمد جانخوت، أمجد الشيخ، جاد نباص، بدر الهليلات، عامر موسى، هاشم كلبونة، ماهر الفقهاء، الحسن الخطيب وحمدان العواملة. 
وقال السائق فيصل القماز:"أشارك إلى جانب نجلي فايز في رالي الأردن ضمن بطولة المجموعة "إم2"، وأتطلع إلى أن يكتسب نجلي فايز وشقيقه الأكبر فيصل من خلال مشاركتهما في الرالي مهارات قيادية مميزة، في ظل مشاركة أبطال عالميين وعرب ومحليين، نشارك أنا وفيصل وفايز أيضا في سباقات للسرعة، وبالنسبة لي يجب  التركيز على دمج الشباب في مسار السباقات، ويجب دعم الجيل الواعد من الشباب، ووضعهم على الطريق الصحيح، في المقابل يجب على المتسابقين اكتساب خبرات ممن سبقوهم من السائقين، من خلال خبرتهم الكبيرة على مدار سنوات طويلة، ورالي الأردن من الراليات الصعبة والمنافسة فيه ستكون قوية، يشارك في مجموعتنا 5 متسابقين محليين، نتطلع إلى منافسة على لقب المجموعة وتحقيق مركز مميز في الترتيب العام للرالي".
ونوه القماز: "شاركت إلى جانب والدي سلامة القماز كملاح في الرالي الوطني الأول، وأتطلع إلى اكتساب خبرة كبيرة، أنا وشقيقي فيصل، ويقوم والدي بتوجيهنا في السباقات، وأتوجه الآن إلى عالم الراليات، وأتطلع إلى تحقيق نتيجة مميزة، اكتسبت خبرة خلال العامين الماضيين، ساهمت في تقدمي في المشاركات المحلية، وكانت المشاركة في الرالي الوطني قوية وعلى أشدها، ما ينذر بمنافسة قوية في باقي جولات بطولة الأردن للراليات وفي بطولة الشرق الأوسط".
وأشار أمير ناصيف: "حققت نتيجة مميزة في الرالي الوطني، وهي المركز الثالث إلى جانب الملاح المخضرم عطا الحمود، وأحتل مركزا متقدما في بطولة الأردن وأتصدر المجموعة "ن"، ينافس جيل الشباب الآن في الراليات المحلية والشرق أوسطية، متسابقون أصحاب خبرة كبيرة على مدار مراحل الرالي، أثبتنا تفوقنا، اكتسبنا خبرات جديدة في كل مرة، من المتسابقين الأردنيين والعرب، هدفي التقدم والمشاركة في بطولة الشرق الأوسط للراليات، محطتي المقبلة هي، "رالي الأردن الدولي"، وأتمنى تحقيق إنجاز في بطولة مجموعة "ميرك2"، إلى جانب ملاحي مصطفى جمعة.
المنافسة في رالي الأردن قوية جدا من قبل المتسابقين الأردنيين وأبطال الشرق الأوسط للراليات، ويتطلع السائقون الشباب المحليون في الرالي، إلى تحقيق إنجازات مشرفة والوقوف على منصة التتويج، ونأمل في أن نقدم أداء مميزا، واكتساب خبرات جديدة والوقوف على منصة التتويج في الراليات الشرق أوسطية.
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