السائقون الأردنيون يواجهون منافسة قوية في رالي قطر

أيمن وجيه الخطيب

عمان - أعلنت اللجنة المنظمة لرالي قطر الجولة الافتتاحية لبطولة الشرق الأوسط للراليات، الذي ينطلق يوم الخميس المقبل، قائمة المشاركين في الرالي، حيث يشارك في الرالي 23 متسابقا من الأردن وقطر ولبنان والكويت وسلطنة عمان وبريطانيا وإيرلندا ولاتفيا والسويد وفرنسا وإمارة اندورا والإمارات وقبرص وايطاليا والهند.

ويشارك رسميا من الأردن، عيسى أبو جاموس وملاحه صقر الدعجة على متن ايفو 9، وحسام سالم وملاحته نانسي المجالي على متن ايفو 10، وشادي شعبان وملاحه سامر عيسى على متن ايفو 9، وايهاب الشرفا وملاحه يوسف جمعة وشاكر جويحان وملاحه اللبناني كارلوس حنا على متن ايفو 10، ويلعب عطا الحمود دور الملاح للمتسابق العماني عبدالله الرواحي على متن سكودا فابيا ايفو، حيث ينتظر أن يواجهوا منافسة قوية مع المشاركين.

ويتصدر قائمة المشاركين القطري ناصر العطية بطل الشرق الأوسط للراليات 19 مرة مع ملاحه من إمارة اندورا ماثيو بوميل، الذي يدرك جيدا أسرار ومسارات رالي بلاده الذي أحرز لقبه 17 مرة منذ العام 2003.

والمنافسة ستكون في"رالي 2- آرسي 2) بين العطية، والثلاثي النرويجي مادس أوستبيرغ، نجم بطولة العالم للراليات (دبليو آر سي)، والفرنسي بيار-لويس لوبيه واللاتفي مارتن سيشكس والعُماني عبدالله الرواحي، الذي يطمح إلى تحقيق مراكز متقدمة مع ملاحه الأردني عطا الحمود لإثبات ذاتهما مرة أخرى، في سعيهما لإحراز اللقب الإقليمي للمرة الثانية في مسيرتهما.

وتقاسم الرواحي لقب بطولة الشرق الأوسط للراليات مع العطية العام الماضي، في حين تشارك الحمود لقب بطولة الشرق الأوسط للراليات للملاحين مع باوميل.

كما أن الرواحي والحمود أعلنا مؤخرا، عن مشاركتهما في رالي السويد جولة من بطولة العالم للجونيور، التي تنطلق الشهر المقبل إلى جانب ملاحه الأردني عطا الحمود.

ويدخل على خط المنافسة المتسابق الفرنسي لوبيرت بيير والنرويجي ماتس اوسبيرغ والقطريون عبدالعزيز الكواري، وراشد المهندي وناصر خليفة العطية واللاتفي سيسك مارتينيز.

ويتنافس المتسابقون الأردنيون في فئة "إن آر 4 آرسي2" بحثا عن اللقب أمثال شاكر جويحان، الفايز، عيسى أبو جاموس، إيهاب الشرفا، شادي شعبان وحسام سالم.

من ناحية أخرى، انحصرت المنافسة في فئة "تي4" المخصصة للآليات المطابقة لقوانين بطولة الشرق الأوسط، بين الإيطاليين ستيفانو ماريني وفليبو ابيس والقطري خالد المهندي.

وقال المتسابق عيسى أبو جاموس لـ"الغد": "نأمل أن يكون رالي قطر فاتحة خير على مشاركتي في بطوله الشرق الأوسط للعام الحالي، وأتطلع إلى الفوز بفئة "ميرك 2"، والتى فزت بطولتها في العام 2022، وتحضيراتنا جيده، خاصة بعد فوزنا بالرالي الوطني الخامس العام الماضي، وهو من الراليات المحلية الصعبة ومتشابه إلى حد ما مع مراحل رالي قطر كون المراحل صحراوية، وأتمنى التوفيق للفرق الأردنية المشاركة والسلامة لجميع المتسابقين، وأشكر الاتحاد القطري للسيارات على تسهيلاته الدائمه للمشاركين في رالي قطر".

المشاركون في رالي قطر

- ناصر العطية (قطر) وملاحه ماثيو بوميل (أندورا) - فولكسفاكن بول جي تي آي.

- مادس أوستبيرغ (النروج) وملاحه باتريك بارث (السويد)-شكودا فابيا آر5

- عبدالله الرواحي (عُمان) وملاحه عطا الحمود (الأردن)- شكودا فابيا إيفو.

- بيارلوي لوبيه (فرنسا) وملاحه لوريس باسكو (فرنسا) - شكودا فابيا آر5).

- عبدالعزيز الكواري (قطر) وملاحه جيمس فولتون (إيرلندا)- فولكسفاكن بول جي تي آي.

- مارتن سيشكس (لاتفيا) وملاحه مواطنه رينارس فرانسيس - شكودا فابيا آر5.

خالد السويدي (قطر) وملاحه روس ويتوك (بريطانيا)- فولكسفاكن بول جي تي آي.

- ناصر خليفة العطية (قطر) وملاحه زياد شهاب (لبنان) - فورد فييستا أم كيه.

- شاكر جويحان (الأردن) وملاحه كارلوس حنا (لبنان) - ميتسوبيشي لانسر إيفو10.

- جاسم المقهوي (الكويت) وملاحه مواطنه ثامر المطيري - ميتسوبيشي لانسر إيفو10.

- حسام سالم (الأردن) وملاحته مواطنته نانسي المجالي - ميتسوبيشي لانسر إيفو10.

- أحمد خالد (لبنان)، وملاحه مواطنه سامر صفير - ميتسوبيشي لانسر إيفو9.

- عيسى أبو جاموس وملاحه مواطنه صقر الدعجة - ميتسوبيشي لانسر إيفو9.

- باياكال بانيكافيتيل (الإمارات)، وملاحه موسى شريف (الهند)- فورد فييستا رالي4.

- زكريا العامري (عُمان)، وملاحه مواطنه محمد المزروعي - سوبارو دبليو آر إكس- أس تي آي.

- شادي شعبان (الأردن) وملاحه مواطنه سامر عيسى - ميتسوبيشي لانسر إيفو9

- إيهاب الشرفا (الأردن) ومواطنه يوسف جمعة- ميتسوبيشي لانسر إيفو9.

- محمد العطية (قطر)، وملاحه سافاس لاوس (قبرص)- ميتسوبيشي لانسر إيفو10.

- فابيد أحمر (الهند) وملاحه ميلن شيريان (الهند) - سوبارو دبليو آر إكس-أس تي آي.

- خالد المهندي (قطر)، وملاحه السعودي محمد إيناب (السعودية)- بولاريس آر زد آر.

- ستيفانو ماريني (إيطاليا)، وملاحه مواطنه ستيفانو تيرابوسكي - كان-آم مافريك إكس3 (تي4).

- فيليبو إبيس (إيطاليا)/وملاحه مواطنه غابريال زاني - ياماها واي إكس زد 1000آر (تي4).

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