 
الإثنين 01 تموز 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

السائقون الشباب ينقلون الأردن إلى مرحلة جديدة في عالم الرياضة الميكانيكية

السائق هشام امير النجار على متن سيارة ايفو 9 خلال مشاركته في السباق -(من المصدر)
السائق هشام امير النجار على متن سيارة ايفو 9 خلال مشاركته في السباق -(من المصدر)
عمان - أظهر سباق الحسين لتسلق مرتفع الرمان الذي أقيم يوم الجمعة الماضي، المؤهلات الفنية العالية للمتسابقين الأردنيين الشباب التي ساهمت في تحقيق نتائج مميزة، في خطوة تؤشر على نقل الأردن إلى مرحلة جديدة في عالم الرياضة الميكانيكية على الساحتين العالمية والعربية.اضافة اعلان
وأثبت السائقون الشباب أنفسهم في سباق الحسين لتسلق مرتفع الرمان كالواعد شاكر جويحان الذي نال لقب السباق بزمن بلغ 1.48.55 دقيقة للمرة الثالثة بعد العامين 2020 بزمن 1.51.249 ‏دقيقة، وفي العام 2021، بزمن 1.50.093 ‏دقيقة، واستطاع أقوى المنافسين اللبناني اليكس فغالي تحقيق المركز الثاني بزمن  1.49.065 دقيقة، وحل السائق هشام أمير النجار في المركز الثالث بزمن 1.49.478 دقيقة، ومصطفى عطاري الذي جاء في المركز الرابع  بزمن  1.53.370 دقيقة، وكان عطاري نال لقب السباق للمرة الأولى العام 2022، بزمن 1.51.410 دقيقة، ونافس على ألقاب فئات السباق سائقون شباب، كاللبناني شادي الفقية، أحمد جانخوت، يزن جمعة، سيف منصور، والفلسطيني طارق صرصور.
وكانت مهمة الشباب صعبة بعض الشيء إلا أن عدم  مشاركة روجيه فغالي في السباق، مهد الطريق أمامهم لإثبات أنفسهم في ظل منافسة قوية لكسر الرقم القياسي المسجل باسم السائق اللبناني العام الماضي بزمن 1.47.139 دقيقة، ورغم تطور قدراتهم على مسار الحلبة إلا أنهم لم يتمكنوا من فعل ذلك.
ورغم المنافسة الكبيرة، والتي غالبا ما تكون بين السائقين في سباق الحسين لتسلق مرتفع الرمان إلا أن العلاقات الأخوية، والتواصل الاجتماعي بينهم، هو الأكثر تميزا، ما يعزز من الروح الرياضية والتنافسية سواء داخل مضمار المنافسة أو خارجه، حيث تابع السباق من خارج الحلبة عدد من سائقي سباقات الرالي، والدرفت، كسلامة القماز، طارق الطاهر، شادي شعبان، رأفت هارون، نانسي المجالي، ناديا شنودة، والفلسطيني حمادة عودة، وغيرهم من السائقين وذلك من منطلق شغفهم بالسباق.
كما كان لحضور الجمهور، رغم ارتفاع درجات الحرارة، الأثر الكبير في إنجاح السباق، وقامت اللجنة المنظمة بتوفير أماكن مخصصة لهم من أجل متابعتهم للسباق.
وحول نتائج السائقين الشباب قالت سائقة الرالي نانسي المجالي التي تابعت سباق الحسين لتسلق مرتفع الرمان لـ:"الغد": "يتمتع السائقون الشباب بقدرات عالية، وأصبحوا ينافسون أبطالا عالميين، كشاكر جويحان الذي حقق لقب بطولة "ميرك2" في رالي الأردن العام الحالي، والمركز الثالث في الترتيب العام للرالي، كما حقق لقب سباق الحسين لتسلق مرتفع الرمان 2024 للمرة الثالثة، ويتنافس سائقون آخرون على ألقاب سباقات عالمية وشرق أوسطية، من دون ادنى شك، نتائج السائقين الشباب، تساهم في تهافت الشركات لدعمهم من أجل مواكبة مسيراتهم.
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