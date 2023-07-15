السباحة والملاكمة والمبارزة الأكبر إنجازا.. و"برونزية" الطائرة الأغلى

بلال الغلاييني

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عمان - كشفت الدورة الرياضية العربية في نسختها الخامسة عشرة، والتي اختتمت أمس في الجزائر، عن التطور الكبير الذي أصاب العديد من الألعاب الرياضية، وقدرة لاعبينا على المنافسة وتحقيق الميداليات، رغم الفترة القصيرة التي خضعت إليها المنتخبات الوطنية استعدادا لهذا الاستحقاق العربي، الذي تقرر إقامته بصورة مفاجئة.وتدل الحصيلة الكبيرة التي خرجت بها المنتخبات الوطنية من الميداليات الملونة، والتي نالتها مع ختام المنافسات، على رغبة أبطالنا في المشاركات والاستحقاقات الرسمية وتحقيق النتائج القوية، وهذا مؤشر إيجابي يتطلب من اللجنة الأولمبية الأردنية بصفتها المظلة الرسمية للرياضة الأردنية، البناء عليه في المرحلة المقبلة، والتي ستشهد ايضا مشاركات واسعة وذات طابع تنافسي أقوى بكثير من دورة الألعاب العربية.الغلة الأردنية من الميداليات وصلت إلى تحقيق 64 ميدالية من بينها 18 ميدالية ذهبية و17 ميدالية فضية وميدالية 29 برونزية، وهي الأكبر في تاريخ المشاركات الأردنية في الدورات العربية التي جرت خارج البلاد، في حين سجلت المشاركة الأردنية في الدورة العربية التاسعة "دورة الحسين" التي جرت في الأردن في العام 1999 الحصول على 129 ميدالية ملونة.دورة الجزائر شهدت تفوقا كبيرا لأغلب المنتخبات الوطنية، وبرزت رياضة السباحة بصورة مثالية وتصدرت المشاركة الأردنية بحصولها على 13 ميدالية، ثم جاءت رياضتي الملاكمة والمبارزة بحصول كل منهما على 10 ميداليات، ثم حصلت رياضة الكراتيه على 7 ميداليات.وتوزعت بقية الميداليات على بقية الألعاب والرياضات الأخرى، في الوقت الذي اعتبرت فيه الميدالية البرونزية التي حققها المنتخب الوطني للكرة الطائرة للسيدات هي "الأغلى"، كونها جاءت من مسابقة جماعية، وبعد منافسة قوية من المنتخبات التي شاركت في هذه المسابقة، حيث حصلت الريشة الطائرة على 4 ميداليات، وكذلك حصلت الجودو على 4 ميداليات، والمصارعة على 4 ميداليات، وكرة الطاولة على 3 ميداليات، والجمباز على ميداليتين، ورفع الأثقال على ميداليتين، والكرة الطائرة على ميدالية واحدة، وكرة السلة 3×3 على ميدالية واحدة، وألعاب القوى على ميدالية واحدة، وكرة الهدف على ميدالية واحدة، وألعاب القوى لذوي الهمم على ميدالية واحدة.ويسجل للرياضة الأردنية مشاركاتها في الدورات العربية كافة التي أقيمت لغاية الآن، والأردن الدولة الوحيدة التي لم تغب عن التواجد في الاستحقاق العربي منذ انطلاقته في العام 1952.ويذكر أن الأردن قد شارك في الدورة الأولى التي أقيمت في مصر في العام 1953، وفيها حقق 12 ميدالية، وشارك في الدورة الثانية التي جرت في لبنان في العام 1957، حيث حصلت المنتخبات الوطنية على 4 ميداليات، كما شارك الأردن في الدورة الثالثة التي أقيمت في المغرب في العام 1961، وحقق فيها 4 ميداليات، وشارك الأردن في الدورة الرابعة التي أقيمت في مصر في العام 1965، وحقق فيها ميداليتين وشهدت المشاركة الأردنية في الدورة الخامسة التي جرت في سورية في العام 1974، الحصول على 14 ميدالية، كما شارك الأردن في الدورة السادسة التي أقيمت في المغرب في العام 1985، حيث حقق 13 ميدالية.وشارك الأردن في الدورة السابعة التي جرت في سورية في العام 1992، حيث حقق 13 ميدالية، كما شارك الأردن في الدورة الثامنة التي أقيمت في لبنان في العام 1997، وحصل على 40 ميدالية ، وشارك الأردن في الدورة التاسعة (دورة الحسين) التي جرت في الأردن في العام 1999، حيث تحصلت المنتخبات الوطنية على 129 ميدالية في أكبر إنجاز للرياضة الأردنية في تاريخ الدورات العربية، وشارك الأردن في الدورة العربية العاشرة التي أقيمت في الجزائر في العام 2004، حيث حققت المنتخبات الوطنية 68 ميدالية، وشهدت المشاركة الأردنية في الدورة العربية التي أقيمت في مصر في العام 2007 الحصول على 51 ميدالية، وشارك الأردن في الدورة العربية التي جرت في قطر في العام 2011، حيث حققت المنتخبات الوطنية 48 ميدالية.نجاح إداريوعلى الصعيد الإداري، قادت الأميرة آية بنت الفيصل رئيسة البعثة الأردنية، التي شاركت في دورة الألعاب العربية، العمل الإداري باحترافية عالية، وأسهم حضور سموها في تحفيز اللاعبين واللاعبات على تحقيق الإنجازات نظرا لمتابعتها لكل صغيرة وكبيرة، ودورها المميز في تذليل الصعوبات التي واجهت اللاعبين، وإلى جانب سموها عمل الفريق الإداري بكل كفاءة واقتدار في تهيئة الأجواء المثالية أمام اللاعبين.وظهرت البعثة الأردنية بشكل مميز ولافت، من خلال اللباس الموحد لللاعبين واللاعبات كافة، والأجهزة الفنية والإدارية، وهذا نابع من حرص اللجنة على إظهار المشاركة الأردنية بالصورة المثالية من جميع الجوانب، مثلما حرص الوفد الإداري على عقد الاجتماعات المتواصلة مع المنتخبات الأردنية المشاركة، وحثها على الظهور بالشكل المثالي.ولم يتوقف النشاط الإداري على ذلك، فقد شاركت اللجنة الأولمبية في الفعايات والاجتماعات كافة التي عقدت أثناء انعقاد دورة الألعاب العربية.