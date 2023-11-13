الإثنين 13 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"السباحة" يختتم دورة المدربين.. وتأجيل بطولة آسيا للفئات

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من ختام فعاليات دورة مدربي السباحة التي حاضر فيها الأميركي جاي بينر - (من المصدر)
عمان – قرر الاتحاد الآسيوي للسباحة، تأجيل فعاليات بطولة آسيا للفئات العمرية إلى إشعار آخر، وذلك بعدما كان مقررا إقامتها في "مركز كلارك للألعاب المائية" بالفلبين خلال الفترة من 2 إلى 9 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، بمشاركة المنتخب الوطني.اضافة اعلان
ويأتي قرار تأجيل البطولة الآسيوية الحادية عشرة للفئات العمرية، نتيجة العدوان المتواصل الذي تشنه "آلة الحرب" الغاشمة على أهالي قطاع غزة، فضلا عن الأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط. 
كما أعلن "الآسيوي" اعتذاره عن تنظيم البطولة الآسيوية للسباحة في المياه المفتوحة بعدما كان من المقرر أن تستضيفها مدينة نانتو في "تايبيه الصينية"، مؤكدا في بيانه أن قرار التأجيل جرى بالاتفاق مع اللجنة المنظمة لظروف غير متوقعة، ومشددا على عمله لتحديد ترتيبات ودراسة الخيارات البديلة لإقامة البطولة مع الجهات ذات الصلة.
إلى ذلك، اختتم اتحاد السباحة فعاليات دورة المدربين "النظرية" التي أقامها مؤخرا في مقره بمشاركة 30 مدربا ومدربة وحاضر فيها الأميركي جاي بينر، بهدف رفع مستوى كفاءة وخبرات المدربين.
وفيما يتعلق بأجندة الاتحاد للموسم الجديد 2024، ما يزال اتحاد السباحة ينتظر اعتماد الاتحادات القارية لـ"روزنامة" الموسم الجديد وتحديد أوقات وأماكن إقامة بطولاته، حتى يتسنى له تحديد مواعيد بطولاته الداخلية، التي تشكل في مجملها معيارا لاختيار العناصر التي تتدرج لتمثيل المنتخبات الوطنية.
وأكد الاتحاد الدولي للسباحة "فينا"، أن النسخة الـ21 من بطولة العالم للسباحة ستقام في قطر في الفترة من 2-18 شباط (فبراير) من العام 2024، حيث كان من المقرر إقامة البطولة العالمية في صيف العام 2023، قبل أن يتقرر إرجاء المنافسات على خلفية تفشي فيروس "كورونا". 
وجرى تأجيل بطولة العالم 2021، التي كان من المقرر عقدها بـ"فوكوكا" في اليابان إلى ربيع العام 2022، ثم في بداية العام الحالي، أعلن "فينا" عن تأجيل البطولة لربيع العام 2023، بسبب القواعد الصحية المتبعة للحد من "كوفيد 19".
ونتيجة لذلك، كان لا بد من تأجيل بطولة العالم المقررة في الدوحة العام 2023، إلى العام 2024، كونها تقام كل عامين، حيث تشكل بطولة العالم في قطر خطوة للمنتخب الوطني على طريق التأهل لدورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024)، ما يوفر فرصا للسباحين والسباحات للتأهل إلى العرس الأولمبي، كما ستقام سباقات السباحة والسباحة الإيقاعية ومسابقات كرة الماء في قبة أسباير، وهي ساحة متعددة الرياضات توصف بأنها الأكبر في العالم، أما فعاليات الغوص ومسابقات السباحة في المياه المفتوحة، فإنها ستقام في متحف الفن الإسلامي.
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