الثلاثاء 12 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"السباحة" يصدر خطته للموسم الرياضي 2024

جانب من إحدى المشاركات السابقة لمنتخب السباحة - (من المصدر)
جانب من إحدى المشاركات السابقة لمنتخب السباحة - (من المصدر)
عمان – أصدر اتحاد السباحة، خطته للموسم الرياضي الحالي؛ بعد اعتمادها بشكل رسمي من قبل اللجنة الأولمبية، والتي ستشهد فترة "بيات شتوي" خلال شهر رمضان المبارك. اضافة اعلان
ويعقد اتحاد السباحة اجتماعا لهيئته العامة في الأسبوع الأخير من نيسان (أبريل) المقبل، مع انتهاء إجازة عيد الفطر السعيد، على أن تنطلق بطولة البراعم الشتوية الثانية (25م) في 10 أيار (مايو) المقبل، ويعقبها تنظيم البطولة الشتوية المفتوحة الثانية بالفترة من 16 إلى 19 منه.
وينظم "السباحة" دورة مستجدين للحكام في الأسبوع الأول من حزيران (يونيو) المقبل، على أن تقام البطولة الصيفية المفتوحة الأولى مع انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، وتحديدا بالفترة من 27 إلى 29 من الشهر ذاته، كما تنطلق بطولة البراعم الصيفية الأولى في الخامس من تموز (يوليو) المقبل.
وتقام البطولة الصيفية المفتوحة الثانية بالفترة من 18 إلى 21 تموز (يوليو) المقبل، ويعقبها دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024"، فيما تشهد بدايات آب (أغسطس) المقبل، تنظيم بطولة البراعم الصيفية الثانية، كما يتوقع أن تقام بطولة عربية للفئات "50م" في الأسبوع الثاني من الشهر ذاته، في الوقت الذي سينظم فيه "السباحة"، بطولة الأندية المحلية للفئات "50م" بالفترة من 15 إلى 19 منه.
وتنطلق البطولة الصيفية المفتوحة الثالثة والأخيرة في الخامس من أيلول (سبتمبر) المقبل، وتستمر حتى الثامن منه، على أن ينظم "السباحة" بطولة البراعم الشتوية الثالثة "25م" في الثالث من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، ويعقبها إقامة البطولة الشتوية المفتوحة الرابعة بالفترة من 7 إلى 10 منه.
وسيكون الشهر الأخير من العام الحالي، شاهدا على تنظيم بطولة البراعم الشتوية الرابعة "25م" يوم 6 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، تليها تنظيم البطولة الشتوية المفتوحة الخامسة بالفترة من 12 إلى 14 منه، على أن تقام بطولة العالم للسباحة "25م" في العاصمة المجرية بودابست بالفترة من 17 إلى 22 منه.
وفتح "السباحة" الباب أمام السباحين والسباحات لتسجيل أرقام خاصة يوم الجمعة 29 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، وهو اليوم المخصص للتوقيت الرسمي لتعزيز عناصر المنتخب الوطني، علما بأن جميع تواريخ ومواعيد البطولات الداخلية قابلة للتعديل، وفقا لما أكده اتحاد السباحة.
ومن الجدير بالذكر، أن المنتخب الوطني للسباحة بدأ العام الجديد بإحرازه 16 ميدالية ملونة (6 ذهبيات و3 فضيات و7 برونزيات) في ختام مشاركته بالبطولة العربية الثانية للألعاب المائية للأعمار السنية، والتي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة، وأتبعها بمشاركة متواضعة في بطولة العالم للسباحة بالدوحة، فيما اكتفى بتحقيق ميدالية برونزية عبر السباح عماد الزبن، خلال مشاركته في البطولة الآسيوية الحادية عشرة للسباحة للفئات العمرية، والتي اختتمت نهاية شهر شباط (فبراير) الماضي في الفلبين.
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