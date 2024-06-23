 
الإثنين 24 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"السباحة" يعتمد تعليمات بطولتي البراعم والصيفية المفتوحة للفئات

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من فعاليات بطولة البراعم للسباحة - (من المصدر)
عمان – أصدر اتحاد السباحة، تعليمات بطولتي البراعم الصيفية الأولى على مسبح (50م) والصيفية المفتوحة الأولى للفئات على المسبح الأولمبي (50م)، والتي تقام بالفترة من 5 إلى 13 تموز (يوليو) المقبل، وسط مشاركة واسعة.اضافة اعلان
وتقام بطولة البراعم يومي الخامس والسادس من تموز (يوليو) المقبل في المسبح الأولمبي، لسباقات 50م حرة وصدر وظهر وفراشة، 100م ظهر وحرة وصدر.
ويشرف على البطولة لجنة حكام مركزية، وتسجل جميع الأرقام في البطولة بإستخدام التوقيتين الإلكتروني واليدوي، حيث يجوز لكل سباح المشاركة بأي عدد من السباقات، على أن يسبح ضمن الفئة المحددة للسباقات.
وفي البطولة الصيفية المفتوحة الأولى للفئات، والتي تقام خلال الفترة من 10 إلى 13 تموز (يوليو) المقبل، يتضمن جدول المنافسة سباقات، 50م حرة وفراشة وصدر، 100م صدر وظهر وفراشة، 200م متنوع وصدر وحرة وظهر، 400م متنوع وحرة، 800م حرة، 1500م حرة.
وتنص تعليمات البطولة على اعتماد جميع الأرقام في البطولة باستخدام التوقيت الإلكتروني، وفي حال استخدام التوقيت اليدوي فإنه يتم اعتماد زمن السباح الأول في كل تصفية من خلال ثلاث ساعات، ويحق للحكم العام الجمع في السباقات بطريقة نهائي بالزمن، ويمكن أن يقام السباق بأي عدد من المتسابقين.
ويسمح بتقديم الاعتراض خلال 30 دقيقة من قبل السباح بعد انتهاء السباق إلى اللجنة المشرفة على البطولة، علما بأن الكاميرات بأنواعها كافة لا تعتبر أداة توثيق اعتراض، كما سيتم اختيار عينات عشوائية مع اعتماد فحص المنشطات.
وتعتمد تعليمات القانون الدولي للسباحة فيما يتعلق بالشروط والمواصفات الفنية لبدلة السباحة، على أن يطبق القانون الدولي للسباحة واللائحة الداخلية للاتحاد، وسيتم اعتماد نتائج البطولة لاختيار فريق الأداء العالي للاتحاد للموسم 2024.
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