 
الأربعاء 29 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"السباحة" يعتمد خطته.. والسلعوس يحطم 3 أرقام أردنية

السباح الأردني زياد السلعوس - (من المصدر)
السباح الأردني زياد السلعوس - (من المصدر)
عمان – أطلق اتحاد السباحة، خطته للنصف الثاني من الموسم الرياضي 2024، والتي تتضمن المشاركة في ثلاث بطولة دولية.
ووفقا للخطة المعتمدة، فإن الأسبوع الأول من حزيران (يونيو) المقبل يتضمن عقد دورة للحكام المستجدين، فيما تقام بطولة البراعم الصيفية الأولى يومي 5 و6 تموز (يوليو) المقبل، تليها البطولة الصيفية المفتوحة الأولى بالفترة من 10 إلى 14 من الشهر ذاته، على أن يعقبها فترة توقف لفتح الباب أمام السباحين المتأهلين للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024).اضافة اعلان
وتنطلق بطولة الأندية الأردنية للفئات على مسبح 50م بالفترة من 7 إلى 11 آب (أغسطس) المقبل، يعقبها تنظيم بطولة البراعم الصيفية الثانية يومي 16 و17 منه، فيما يشارك المنتخب الوطني بالبطولة العربية الثالثة للرياضات المائية للأعمار السنية بالفترة من 25 إلى 29 من الشهر ذاته.
وتقام البطولة الصيفية المفتوحة الثانية في الفترة من 18 إلى 21 أيلول (سبتمبر) المقبل، على أن تقام بطولة البراعم الشتوية الثانية على مسبح 25 م يوم 3 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، تليها تنظيم البطولة الشتوية المفتوحة الرابعة بالفترة من 7 إلى 11 من الشهر نفسه.
وفي كانون الأول (ديسمبر) تقام بطولة البراعم الشتوية الثالثة على مسبح 25م في الأسبوع الأول وتحديدا يوم الجمعة 6 منه، تتبعها البطولة الشتوية المفتوحة الخامسة بالفترة من 12 إلى 15 منه، قبل أن يشارك المنتخب الوطني في بطولة العالم للسباحة على مسبح 25م في العاصمة المجرية بودابست بالفترة من 17 إلى 22 منه.
إلى ذلك، تمكن السباح زياد السلعوس من تحطيم رقمين أردنيين على مسبح 25 م خلال التصفيات وتسجيل رقم أردني على مسبح 50 م خلال نهائيات بطولة "يو سبورتس للسباحة الوطنية"، والتي أقيمت مؤخرا في مدينة مونتريال الكندية.
وفي سباق 100 م فراشة، حقق السلعوس رقما أردنيا على مسبح 25 م بزمن جديد بلغ قدره 00:53.70 ثانية محطما رقمه السابق البالغ زمنه 00:54.29 ثانية، كما سجل رقما جديدا في سباق 50 م صدر بزمن 00:28.04 ثانية، محطما رقمه السابق البالغ زمنه 00:28.48 ثانية، كما أضاف السلعوس رقما جديدا في سباق 50 م فراشة على مسبح 50 م بزمن 00:24.90 ثانية، ليكسر الرقم السابق المسجل باسم كريم عناب بزمن 00:25.19 ثانية.
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