"السباحة" يغادر إلى اليابان للمشاركة في بطولة العالم

خالد تيسير العميري

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عمان - غادرت بعثة المنتخب الوطني للسباحة، أمس، إلى مدينة فوكوكا اليابانية، تأهبا للمشاركة في النسخة العشرين من بطولة العالم، التي تقام بالفترة من 23 إلى 31 تموز (يوليو) الحالي.وتضم بعثة المنتخب الوطني، كلا من: المدرب الياباني سوغورو من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا"، ومعالجة المنتخب دينا التوبه، إلى جانب أربعة سباحين، وهم: عمرو الور ومحمد البدور وتارا العالول ومريم مثقال.وكان المنتخب الوطني للسباحة، أنهى مشاركته في النسخة الثالثة عشرة من دورة الألعاب العربية، متقلدا 13 ميدالية ملونة في مختلف الفئات والسباقات.وينتظر أن يشارك المنتخب الوطني في منافسات النسخة التاسعة عشرة من دورة الألعاب الآسيوية، والتي تقام في مدينة هانغجو الصينية بالفترة من 23 أيلول (سبتمبر) إلى 8 تشرين الأول (أكتوبر) المقبلين. وكان من المقرر أن تقام البطولة في خريف العام الماضي، لكن المجلس الأولمبي الآسيوي قرر تأجيل الألعاب الآسيوية إلى الربع الأخير من العام الحالي، بعدما واجهت الصين موجة جديدة من الإصابات بفيروس "كوفيد 19" آنذاك.ولم يستقر اتحاد السباحة على قائمة اللاعبين المشاركين في الأسياد حتى اللحظة، وربما تشكل نتائج السباحين في بطولات العالم والكومن والدورة العربية، معيارا حقيقيا للجهاز الفني برئاسة د.علي النوايسة من أجل المفاضلة والاختيار بين الأسماء المتاحة.