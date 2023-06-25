الأحد 25 حزيران 2023
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السباحتان ارشيدات تحققان إنجازا أردنيا في بطولة "أكوا ستار"

السفير الأردني سامي غوشة يتوسط السباحتين ياسمينة وريحانة ارشيدات - (من المصدر)
السفير الأردني سامي غوشة يتوسط السباحتين ياسمينة وريحانة ارشيدات - (من المصدر)
عمان- سجلت السباحتان ياسمينة وريحانة ارشيدات، إنجازا أردنيا في بطولة "أكوا ستار" للسباحة الفنية، التي اختتمت مؤخرا في مدينة "باكو" بجمهورية أذربيجان.
وحققت اللاعبتان ارشيدات، 3 ميداليات فضية وميدالية برونزية، في العروض الفردية الحرة والفردية التقنية والعرض الزوجي. وحرص السفير الأردني في جمهورية أذربيجان، سامي غوشة، على تقديم أشكال الدعم الممكنة كافة لأفراد البعثة الأردنية، ومشاركتهم فرحة الإنجاز والتتويج.
وثمن اتحاد السباحة، الدعم المعنوي الذي قدمه السفير للبعثة المشاركة، معربين عن شكرهم أيضا لأفراد وزارة الخارجية الأردنية، لدعمهم المتواصل.
وحظيت البطولة بمشاركة 150 سباحا وسباحة يمثلون 6 دول، حيث تعد هذه البطولة الأولى بمشاركة ثنائية للفريق الأردني.
إلى ذلك، اختتم المنتخب الوطني للسباحة مشاركته في بطولة الكومن، التي ضمت السباحين: عدنان العبداللات وعمرو حسين، بقيادة المدربة رهف بقلة والمعالجة دينا التوبة، حيث يعد المنتخب الأردني الفريق العربي الوحيد المشارك من أصل 14 دولة.
ولم يفصح اتحاد السباحة عن نتائج المشاركة الأردنية في البطولة الأخيرة حتى الآن، رغم مرور نحو أسبوع على نهاية البطولة، والتي شارك فيها السباح عمرو حسين بسباقات، 100م صدر وحرة، 200م صدر ومتنوع، فيما شارك السباح عدنان العبداللات بسباقات 100م حرة وفراشة، 200م ظهر ومتنوع وحرة.اضافة اعلان
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