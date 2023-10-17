السباح المصري عبد الرحمن.. تضامن مع فلسطين فهدد بالقتل وحذفت صورته

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بطل العالم في السباحة المصري عبد الرحمن سامح يرفض الاحتفال بالفوز بسبب قــصـ ــف غــزة#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/bLa8W0IqSW — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 16, 2023

وحذف الاتحاد صورة سامح من مواقع الاتحاد الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي رغم فوزه بالميدالية الذهبية في كأس العالم للسباحة في اليونان.ورغم نشره صورة جماعية للأبطال في كأس العالم غير أن لاعب منتخب مصر للسباحة والذي حقق إنجازا تاريخيا بتتويجه بذهبية سباق الـ50 متر فراشة، غاب عن الصورة.وكان عبد الرحمن سامح، قال -بعد تتويجه بالميدالية الذهبية- إنه "تلقى تهديدات بالقتل بسبب دعمه للشعب الفلسطيني تجاه ما يتعرض له في مدينة غزة". وتابع "لا أعرف بصراحة إذا كان بإمكاني الاحتفال بهذا الإنجاز، مررت بأسبوع صعب للغاية من الناحية الذهنية".وأضاف "تلقيت تهديدات بالقتل، وكان الناس يهاجمونني طوال الأسبوع بسبب دعمي لفلسطين وتذهب عائلتي إلى النوم وهي لا تعلم ما إذا كان شخص ما سيقتحم غرفتي أو شقتي في اليوم التالي، وهم قلقون كثيرا في كل مرة لا أرد فيها على مكالمة إذا كنت مشغولًا، خوفا من احتمالية أن يحاول شخص ما قتلي".وختم بأنه "بصراحة لا أعرف إذا كان ينبغي عليّ أن أحتفل بهذا أم لا، بسبب أن إخوتي يُقتلون في فلسطين الآن". -وكالات