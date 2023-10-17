الثلاثاء 17 تشرين الأول 2023
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السباح المصري عبد الرحمن.. تضامن مع فلسطين فهدد بالقتل وحذفت صورته

حذف اتحاد السباحة صورة سامح من مواقعه الرسمية رغم فوزه بالميدالية الذهبية في كأس العالم للسباحة
حذف اتحاد السباحة صورة سامح من مواقعه الرسمية رغم فوزه بالميدالية الذهبية في كأس العالم للسباحة
انضم الاتحاد الدولي للسباحة إلى الجهات التي تحاسب الرياضيين الذين يدعمون غزة والقضية الفلسطينية ولكن ما فعله هذا الاتحاد غير مسبوق مع البطل المصري عبد الرحمن سامح.اضافة اعلان

وحذف الاتحاد صورة سامح من مواقع الاتحاد الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي رغم فوزه بالميدالية الذهبية في كأس العالم للسباحة في اليونان.
ورغم نشره صورة جماعية للأبطال في كأس العالم غير أن لاعب منتخب مصر للسباحة والذي حقق إنجازا تاريخيا بتتويجه بذهبية سباق الـ50 متر فراشة، غاب عن الصورة.

وكان عبد الرحمن سامح، قال -بعد تتويجه بالميدالية الذهبية- إنه "تلقى تهديدات بالقتل بسبب دعمه للشعب الفلسطيني تجاه ما يتعرض له في مدينة غزة". وتابع "لا أعرف بصراحة إذا كان بإمكاني الاحتفال بهذا الإنجاز، مررت بأسبوع صعب للغاية من الناحية الذهنية".


وأضاف "تلقيت تهديدات بالقتل، وكان الناس يهاجمونني طوال الأسبوع بسبب دعمي لفلسطين وتذهب عائلتي إلى النوم وهي لا تعلم ما إذا كان شخص ما سيقتحم غرفتي أو شقتي في اليوم التالي، وهم قلقون كثيرا في كل مرة لا أرد فيها على مكالمة إذا كنت مشغولًا، خوفا من احتمالية أن يحاول شخص ما قتلي".

وختم بأنه "بصراحة لا أعرف إذا كان ينبغي عليّ أن أحتفل بهذا أم لا، بسبب أن إخوتي يُقتلون في فلسطين الآن". -وكالات

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