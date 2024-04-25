الجمعة 26 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

السباق التأهيلي الأول لفروسية القدرة والتحمل ينطلق اليوم

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عدد من الفرسان خلال مشاركة سابقة في السباق - ( من المصدر)
عمان – الغد– ينطلق صباح اليوم، في منطقة الموقر، السباق التأهيلي الأول لفروسية القدرة والتحمل لمسافة 40 كم و80 كم، الذي ينظمه اتحاد الفروسية الملكي الأردني، ويعد باكورة نشاطات الاتحاد لهذه المسابقة للعام الحالي. اضافة اعلان
ويشهد السباق مشاركة واسعة من الفرسان والفارسات من مختلف الأعمار، والذين يبحثون عن تحسين أرقامهم والمنافسة على المراكز الأولى والجوائز المالية، والتواجد في السباقات الدولية المقبلة ومنها، سباق الحسين الثالث للقدرة والتحمل لمسافة 100 كم و120 كم، يومي الثالث عشر والرابع عشر من شهر تشرين الثاني(نوفمبر) المقبل.
وأكمل الاتحاد كافة التحضيرات لإقامة هذا الحدث، حيث أقيم أمس الفحص البيطري للخيول المشاركة في السباق، حيث تعد عمليات الفحص البيطري جزءا من سباقات القدرة، بعد أن اعتمدها الاتحاد الدولي للفروسية ضمن قوانينه بهدف حماية الخيول المشاركة، عبر عمليات فحص تعقب خلال مراحل السباق بصورة عامة، كما أن عمليات وآليات الفحص البيطري في سباقات القدرة، هي جزء من قوانين الاتحاد الدولي للفروسية، التي يتوجب على الخيل اجتيازها بنجاح، حتى يتم إعلان الجواد والفارس الفائزين بلقب السباق.
وتعد سباقات القدرة والتحمل من النشاطات المميزة التي ينظمها الاتحاد، وتحظى باهتمام كبير من قبل مالكي الخيول في الأردن، الذين يحرصون على المشاركة في مختلف السباقات الدولية أو التأهيلية التي ينظمها الاتحاد، والتي تميز بها اتحاد الفروسية الملكي منذ سنوات طويلة، وأصبحت محط إعجاب وتقدير المشاركين والمشاركات العرب والأجانب.
فرسان الأمن العام يشاركون 
ويشارك في السباق عدد من فرسان مديرية الأمن العام، بحثا عن الوقوف على منصة التتويج وتحقيق النتائج المعروفة عنهم، نظرا لخبرتهم المميزة في البطولات والمحافل المحلية والدولية.
ويضم فريق الأمن العام المشارك والذي يشرف عليه النقيب رائد الدلابيح كلا من: أحمد الخوالدة على صهوة الجواد "كرستين"، محمد الشطناوي على صهوة الجواد "السيق"، راكان القيسي على صهوة الجواد "عرنوس"، الفارس إبراهيم الزول على صهوة الجواد "جبير"، وجعفر العبادي على صهوة الجواد "فاضل". 
وأعلنت العديد من مراكز الفروسية، مشاركاتها في السباق بعدد من الفرسان والفارسات.
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