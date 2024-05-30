السباق التأهيلي الثاني لفروسية القدرة والتحمل يقام اليوم

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ينطلق صباح اليوم، في منطقة الموقر، السباق التأهيلي الثاني لفروسية القدرة والتحمل لمسافة 40 كم و80 كم، الذي ينظمه اتحاد الفروسية الملكي الأردني، ويعد ثاني نشاطات الاتحاد لهذه المسابقة للعام الحالي.ويشهد السباق مشاركة واسعة من الفرسان والفارسات من مختلف الأعمار، والذين يبحثون عن تحسين أرقامهم والمنافسة على المراكز الأولى، والتواجد في السباقات الدولية المقبلة ومنها، سباق الحسين الثالث للقدرة والتحمل لمسافة 100 كم و120 كم، يومي الثالث عشر والرابع عشر من شهر تشرين الثاني(نوفمبر) المقبل.وأنجز الاتحاد التحضيرات كافة، لإقامة هذا الحدث، حيث أقيم أمس الفحص البيطري للخيول المشاركة في السباق، حيث تعد عمليات الفحص البيطري جزءا من سباقات القدرة، بعد أن اعتمدها الاتحاد الدولي للفروسية ضمن قوانينه بهدف حماية الخيول المشاركة، عبر عمليات فحص تعقب خلال مراحل السباق بصورة عامة، كما أن عمليات وآليات الفحص البيطري في سباقات القدرة، هي جزء من قوانين الاتحاد الدولي للفروسية، التي يتوجب على الخيل اجتيازها بنجاح، حتى يتم إعلان الجواد والفارس الفائزين بلقب السباق.ويقام السباق التأهيلي الثالث يوم الثاني عشر من شهر تموز (يوليو) المقبل، والسباق التأهيلي الرابع يوم الحادي عشر من شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.