السباق الدولي الأول للقدرة والتحمل يقام اليوم

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عمان -الغد - ينطلق صباح اليوم في منطقة الموقر، السباق الدولي الأول للقدرة والتحمل، والذي ينظمه الاتحاد الملكي للفروسية بمشاركة واسعة ومميزة.وتشتمل مراحل السباق على 100 كم و120 كم، حيث يشارك فيه 100 فارس وفارسة يمثلون السعودية، الإمارات، السودان، مصر، فلسطين، بريطانيا، سورية، باكستان، إستونيا، إضافة إلى الاردن.المشاركة الكبيرة، تعود للسمعة الطيبة التي يتمتع بها التنظيم الأردني إلى جانب ارتفاع مستوى التنافس في السباقات الدولية التي يستضيفها الاتحاد الملكي للفروسية، برئاسة سمو الأميرة عالية بنت الحسين رئيسة الاتحاد، لمنافسات القدرة والتحمل خلال السنوات الماضية.وكانت لجنة القدرة والتحمل في اتحاد الفروسية، أنجزت الترتيبات الفنية واللوجستية لاستضافة السباق بما فيها تحديد المسارات التي سيسلكها الفرسان.وشهد يوم أمس الجمعة، الفحص الطبي للخيول، بإشراف لجنة خاصة من الأطباء البيطريين.ويشرف على إدارة السباق الحكام روزا نيدكوفا ايفانوفا من بلغاريا، أبرار عبد القادر من السعودية، جابر شبيب من قطر، عيسى غلوم من الامارات، محمد سالم حميد المالكي من سلطنة عمان، إضافة إلى عدد من الحكام الأردنيين.إلى ذلك جرت أمس في مركز الصهيل للفروسية ، منافسات الجولة الثانية من الدوري الأردني القفز عن الحواجز، بمشاركة 130 فارسا وفارسة.ويضم الدوري ست جولات يتم من خلالها اختيار فرسان المنتخب الوطني، حيث يشارك في المنافسات فرسان يمثلون نادي الجواد العربي، مركز الصهيل، الأصايل، مركز الجياد للفروسية، والفرسان المقيمين من جميع الجنسيات والحاصلين على موافقة اتحاداتهم، وكذلك الحاصلين على هوية الاتحاد للعام 2024.