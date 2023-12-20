السباق الدولي الثالث للقدرة والتحمل ينطلق اليوم

يحيى قطيشات

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عمان – ينطلق صباح اليوم الخميس، السباق الدولي الثالث للقدرة والتحمل لمسافة 100 كم و120 كم لفئتي الكبار والناشئين، بتنظيم من اتحاد الفروسية الملكي الأردني، وبرعاية سمو الأميرة عالية بنت الحسين رئيسة الاتحاد، بمشاركة واسعة من الفرسان الذين يبحثون عن تحسين أرقامهم والمنافسة على المراكز الأولى والجوائز المالية.ويشارك في الحدث الرياضي الذي يقام سنويا في منطقة وادي رم أكثر من 90 فارسا من دول عربية وأجنبية إضافة إلى نخبة من الفرسان الأردنيين، وسط ترتيبات أنيقة من أسرة اتحاد الفروسية الملكي، والذي يحرص على إظهار السباق بأفضل صوره الفنية والتنظيمية خصوصا في ظل المشاركة النوعية.وأكملت اللجنة المنظمة للسباق كافة التحضيرات لإقامة هذا الحدث من خلال تجهيز القرية الخاصة بالسباق الذي يعد من أشهر وأقدم سباقات القدرة والتحمل في المنطقة، وخصوصا بعد اقامة قرية التحمل والتي تشمل على نقاط الفحص البيطري وبوابات الانطلاق والحظائر المخصصة لإقامة الخيول المشاركة في السباق، بالإضافة الى تحديد الأماكن الخاصة بمندوبي وسائل الاعلام واللجان العاملة.وتعودت منطقة وادي رم منذ عشرات السنوات على استقبال الرياضات الصحراوية، وخصوصا المتعلقة في الهجن والخيول وبترحيب واسع من قبل السكان المحليين في المنطقة، لا سيما سباق الحسين للقدرة والتحمل الذي يحمل اسم الراحل الكبير الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه.وأقيم أمس الفحص البيطري للخيول المشاركة في السباق، حيث تعد عمليات الفحص البيطري جزءا من سباقات القدرة، بعد أن اعتمدها الاتحاد الدولي للفروسية ضمن قوانينه بهدف حماية الخيول المشاركة، عبر عمليات فحص تعقب مراحل السباق بصورة عامة، كما أن عمليات وآليات الفحص البيطري في سباقات القدرة، هي جزء من قوانين الاتحاد الدولي للفروسية، التي يتوجب على الخيل اجتيازها بنجاح حتى يتم إعلان الجواد والفارس الفائزين بلقب السباق.ويكتسب سباق وادي رم الدولي الذي ينظمه اتحاد الفروسية سنويا أهمية كبيرة على المستويين الإقليمي والدولي نظرا لانتظام إقامة السباق في كل عام، والمنطقة السياحية الخلابة، التي يقام فيها السباق، حيث إن مسارات السباق والطريق التي تم تحديدها مسارا للخيول المشاركة في السباق تتمتع بمواصفات عالمية، من حيث طبيعة المنطقة وتضاريسها الجغرافية ذات المناظر الطبيعية الخلابة، والجبال الشاهقة بمنطقة وادي رم.