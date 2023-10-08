السبب بمنتهى الغرابة.. حظر لقطة "عناق" عداءتين بالصين

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وشاركت العداءتان الصينيتان لين يووي ووو ياني في سباق 100 متر حواجز للسيدات، خلال دورة الألعاب الآسيوية في هانغتشو، وبعد فوز لين بالميدالية الذهبية في السباق بزمن قدره 12.74 ثانية عانقتها "وو".وبعد تداول صورة عناق الفتاتين بكثرة على موقع "ويبو" للتواصل الاجتماعي في الصين، قرر الأخير حظر تداول تلك الصورة بلا تغطية أرقام المتسابقين اللتين شاركتا في السباق بمربعات رمادية.والسبب في تصرف الموقع هو تشكيل أرقام المتسابقتين إشارة إلى مذبحة ميدان تيانانمن بشكل غير مقصود، فعند معناقة "وو" زميلتها بعد فوزها أظهرت اللقطة العداءة الأولى حاملة الرقم 6 على ثيابها، والثانية الرقم 4، أي"6/4".و"6/4" الإشارة الشائعة للدلالة على مذبحة ميدان تيانانمن الشهيرة التي وقعت في الساعات الأولى من الرابع من يونيو/ حزيران 1989، ورغم مرور سنوات طويلة على الواقعة، إلا أنها لا تزال النقاشات بشأنها تخضع لرقابة صارمة. -وكالات